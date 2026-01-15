okusno.je
Norveška sladica
Sladice

Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe

Kvæfjordkake je ena najbolj prepoznavnih norveških sladic in pogosto omenjena kot "najboljše pecivo na svetu". Gre za bogato sladico, sestavljeno iz več plasti, ki združuje mehko biskvitno osnovo, hrustljavo meringo in svilnato vanilijevo kremo.

M.J.
15. 01. 2026 04.00

Kvæfjordkake, na Norveškem znana tudi kot Verdens beste oziroma "najboljše pecivo na svetu", je sladica, ki slovi po popolnem ravnovesju okusov in tekstur. Gre za večplastno pecivo, sestavljeno iz mehke biskvitne osnove, nežne vanilijeve kreme in hrustljave meringe z mandlji. Omenjene komponente skupaj ustvarijo razkošno, a hkrati presenetljivo lahko sladico, ki navdušuje že desetletja in je postala nepogrešljiva sladica na prazničnih mizah, rojstnih dnevih in ob posebnih priložnostih.

Leta 2002 je bila Kvæfjordkake uradno razglašena za norveško nacionalno sladico in se pogosto pripravlja tudi ob praznovanju dneva ustave, ki poteka 17. maja, recept pa je tako priljubljen, da ga celo učijo v šolah pri gospodinjstvu. Kljub temu da večina Norvežanov prisega na klasično izvedbo, pripravljeno iz vsakdanjih sestavin, so se v zadnjih letih pojavile tudi čokoladne, sadne in brezglutenske različice legendarne sladice.

V originalnem receptu se sladica pripravlja z domačo vanilijevo kremo, ki se zmeša s stepeno smetano, v sodobnejših različicah pa domačo kremo pogosto nadomesti vanilijev puding ali pa se uporabi samo stepena smetana oziroma smetana z maskarponejem. V nadaljevanju vam predstavljamo recept, s katerim boste košček norveške kulinarične tradicije prenesli tudi v svojo kuhinjo. In če gre verjeti Norvežanom, ki pravijo, da "sladica nikoli ne razočara", je verjetno ne boste pripravili samo enkrat.

Navdušila vas bo kombinacija mehkega biskvita, zračne kreme in hrustljave meringe.
Navdušila vas bo kombinacija mehkega biskvita, zračne kreme in hrustljave meringe.

Biskvit:

- 150 g moke

- 125 g sladkorja

- 115 g zmehčanega masla (ogreto na sobno temperaturo)

- 4 rumenjaki

- 1 vanilijev sladkor

- 4 žlice mleka

- 1,5 žličke pecilnega praška

Meringa:

- 4 beljaki

- 200 g sladkorja

- pest mandljevih lističev

Krema:

- 500 ml mleka

- 2 žlici sladkorja

- 2 vanilijeva pudinga

- 250 ml sladke smetane za stepanje

Sladica je sanjsko dobra, za njeno pripravo pa vam ne bo treba preživeti celega dneva v kuhinji.
Sladica je sanjsko dobra, za njeno pripravo pa vam ne bo treba preživeti celega dneva v kuhinji.

Postopek priprave:

Zmehčano maslo z navadnim in vanilijevim sladkorjem stepemo v rahlo, puhasto kremo. Postopoma, enega za drugim, vmešamo rumenjake. Dodamo mleko in dobro premešamo.

V čisti skledi zmešamo moko s pecilnim praškom. Mešanico presejemo in jo vmešamo v zmes. Dobimo precej čvrsto biskvitno testo, ki ga enakomerno razmažemo po pekaču (velikosti 30 x 40 centimetrov), obloženem s papirjem za peko. Debelina testa naj bo povsod približno enaka.

Beljake penasto umešamo. Med mešanjem po žlicah dodajamo sladkor ter stepamo še toliko časa, da nastane čvrst, sijoč sneg. Razporedimo ga po testu in potresemo z mandljevimi lističi.

Pečemo pri 170 stopinjah Celzija približno 30–40 minut. Po peki ohladimo.

Iz mleka, sladkorja in praška za puding po navodilih na zavitku skuhamo gost puding. Pretresemo ga v čisto skledo in na dotik pokrijemo s prozorno živilsko folijo. Pustimo, da se dobro ohladi.

Stepemo smetano in jo zmešamo z ohlajenim pudingom.

Ohlajen biskvit z meringo prerežemo na pol. Eno polovico namažemo s pripravljeno kremo ter pokrijemo z drugo polovico biskvita. Sladico pred serviranjem vsaj za 2 uri shranimo v hladilnik.

Sladice
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi