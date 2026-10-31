Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan

Mehke in opojno dišeče: v čem je skrivnost božanskih cimetovih rolic?

Le malo domačih sladic tako lepo zadiši po kuhinji kot sveže pečene cimetove rolice. Mehko kvašeno testo, dišeč cimetov nadev in sladek preliv so kombinacija, ki se ji je težko upreti. A pri pripravi se pogosto pojavi težava: rolice so prvi dan odlične, že naslednje jutro pa postanejo suhe in manj rahle. Za boljši rezultat ni nujno, da uporabimo zapleten recept ali posebne sestavine. Veliko naredijo že pravilna priprava testa, dovolj dolgo gnetenje in ustrezno vzhajanje. Eden zanimivejših trikov, ki ga priporoča Gastrokutak, pa je priprava posebnega predtesta iz mleka in moke, ki pomaga zadržati vlago v testu. Na ta način so rolice mehkejše, njihova sredica pa ostane rahla tudi po ohlajanju.

icon-expand Cimetove rolice na koncu okronajte z okusnim prelivom. FOTO: Shutterstock

7 trikov za najboljše cimetove rolice, ki ostanejo mehke tudi naslednji dan

1. Pripravimo predtesto iz mleka in moke

To je najpomembnejši trik recepta za mehke cimetove rolice, ki ostanejo sveže tudi naslednji dan, ki ga je za Gastrokutak pripravila avtorica Instagramovega profila Lucina spiza. Gre za postopek, znan kot tangzhong, pri katerem del moke skuhamo v mleku, da nastane gosta, gladka zmes, podobna pudingu. Pomembno je, da zmesi ne kuhamo predolgo, saj lahko izgubi preveč vlage. Zakaj je to koristno? Med segrevanjem škrob v moki veže več tekočine. Ta se nato zadrži v testu tudi med peko, zato se rolice počasneje izsušijo in ostanejo mehkejše tudi naslednji dan. Pripravljeno predtesto pred uporabo ohladimo, saj vroča zmes ne sme priti neposredno v stik s kvasom in drugimi sestavinami testa.

icon-expand Zaradi priprave predtesta iz moke in mleka se rolice počasneje izsušijo in ostanejo mehkejše tudi naslednji dan. FOTO: Su.S.

2. Testo gnetemo dovolj dolgo

Mehke cimetove rolice potrebujejo dobro obdelano testo. Gnetenje pomaga razviti gluten, ki daje testu prožnost in omogoča, da med vzhajanjem zadrži pline. Če testo gnetemo premalo, so lahko rolice manj rahle. Pravilno pripravljeno testo je gladko, prožno in rahlo lepljivo. Ne hitimo z dodajanjem dodatne moke, saj lahko zaradi prevelike količine rolice postanejo suhe in zbite.

3. Testu namenimo dovolj časa za vzhajanje

Tudi najboljši recept ne bo dal želenega rezultata, če testo ne bo dovolj vzhajalo. Po prvem gnetenju ga pokrijemo in pustimo vzhajati približno 45 minut. Nato ga na kratko pregnetemo in za približno 20 minut postavimo v hladilnik, da se nekoliko učvrsti in ga bomo lažje razvaljali. Ko rolice oblikujemo, jih v pekaču pustimo vzhajati še 45 minut do ene ure. Med tem časom se napihnejo in postanejo bolj rahle.

Čas vzhajanja je odvisen tudi od temperature prostora, zato se ne ravnajmo zgolj po minutah. Pomembno je, da se testo vidno poveča in postane zračno.

icon-expand Za mehke in puhaste cimetove rolice je ključna konsistenca testa. FOTO: Shutterstock

4. Uporabimo pravi cimet

Vedno, preden se lotite peke, preverite, v kakšnem stanju so živila, ki jih potrebujete. Za doseganje najboljših rezultatov vedno uporabljajte sveže sestavine, ki zagotavljajo optimalen okus in pravilno vzhajanje testa. Poleg moke, jajc, mleka in masla posebno pozornost namenite tudi cimetu. Pri slednjem je kakovost še zlasti pomembna, saj se pozna tudi na okusu, zato za pripravo cimetovih rolic uporabite cejlonski cimet, ki ima veliko blažjo aromo in prijetnejši okus kot cenejši kasija oziroma kitajski cimet. Slednji vsebuje kar 95 odstotkov cinamaldehida, ki daje kasija cimetu značilen močan in kar malce pikanten okus, medtem ko cejlonski cimet vsebuje skoraj polovico manj omenjene snovi.

5. Poskrbimo za lepo oblikovane rolice

Če želite dobiti lepe in enakomerne cimetove rolice, testo po daljši stranici od enega konca do drugega tesno zvijte. Tesen zvitek preprečuje, da bi nadev med peko iztekel, in zagotavlja lepo spiralno obliko. Zvitek na manjše kose oziroma posamezne rolice narežite z ostrim nožem ali nitko. Pri tem pazite, da so vsi kosi enako veliki.

6. Na dno pekača dodamo sladko smetano in rjavi sladkor

Za dodatno sočnost poskrbi še en zanimiv trik, ki ga priporoča Gastrokutak: preden v pekač dodamo oblikovane rolice, vanj vlijemo mešanico sladke smetane in temnega rjavega sladkorja. Med peko se sestavini povežeta v sladko, karamelno osnovo, ki rolicam doda okus in vlago. Ko jih postrežemo, lahko del te omake z dna pekača prelijemo čez posamezno rolico. Če želimo rolice pripraviti že večer prej, smetane in sladkorja v pekač ne dodajamo, dokler rolice niso pripravljene za peko naslednji dan.

icon-expand Zvitek na manjše kose oziroma posamezne rolice narežite z ostrim nožem ali nitko. FOTO: Shutterstock

7. Rolice ne prepečemo in jih po peki pokrijemo

Če želimo mehko sredico, moramo paziti tudi na temperaturo in čas peke. Primerna temperatura se giblje med 160 do 180 stopinjami Celzija, čas peke pa od pol ure do 50 minut. Ker se pečice razlikujejo, rolice obvezno spremljamo proti koncu peke in pri tem pazimo, da jih ne pustimo v pečici dlje, kot je potrebno. Takoj po peki jih pokrijemo s čisto kuhinjsko krpo in pustimo počivati približno 10 minut. S tem omejimo prehitro izgubo vlage, površina pa ostane mehkejša. Ko se nekoliko ohladijo, jih prelijemo z izbranim prelivom. Če jih želimo shraniti za naslednji dan, jih ohladimo in shranimo v dobro zaprto posodo, da se ne izsušijo. Če smo uporabili preliv s kremnim sirom, jih zaradi sestavin hranimo v hladilniku; pred postrežbo jih lahko za kratek čas pogrejemo, da se testo znova zmehča.

icon-expand Kombinaciji mehkega, puhastega testa, sočnega cimetovega nadeva in kremnega preliva se preprosto ne moremo upreti. FOTO: Shutterstock

Recept: mehke cimetove rolice s cimetovim nadevom in kremnim prelivom

Sestavine za 12 cimetovih rolic:

Za predtesto - 150 ml polnomastnega mleka - 30 g gladke moke Za testo: - pripravljeno in ohlajeno predtesto - 530 g gladke moke - 60 ml polnomastnega mleka (segreto, da je mlačno) - 120 g sladkorja - 7 g suhega kvasa ali 20 g svežega kvasa - 70 g zmehčanega masla - 50 ml olja - 120 g kisle smetane (ogreta na sobno temperaturo) - 2 srednje veliki jajci (ogreti na sobno temperaturo) - 1 žlička soli Za cimetov nadev: - 120 g zmehčanega masla - 3 žličke cimeta - 120 g rjavega sladkorja Za sladko osnovo v pekaču: - 200 ml sladke smetane - 80 g temnega rjavega sladkorja Za kremni preliv: - 150 g kremnega sira - 50 g zmehčanega masla - 100 g sladkorja v prahu

Priprava:

1. Pripravimo predtesto: Moko najprej gladko zmešamo z mlekom, da ni grudic. Mešanico prestavimo v manjšo kozico in jo na nizki temperaturi ob stalnem mešanju segrevamo, dokler se ne zgosti kot puding. Takoj jo odstavimo in pustimo, da se približno 20 minut hladi. Pred uporabo mora biti ohlajena. 2. Zamesimo testo: V večji skledi zmešamo ohlajeno predtesto, moko, mleko, sladkor, kvas, kislo smetano, jajci in sol. Gnetemo približno pet minut, nato dodamo zmehčano maslo in olje ter gnetemo še približno 10 minut, da dobimo gladko, prožno testo. Testo pokrijemo in pustimo vzhajati približno 45 minut. Nato ga na kratko pregnetemo in za 20 minut postavimo v hladilnik. 3. Pripravimo cimetov nadev: Zmehčano maslo zmešamo s cimetom, rjavim sladkorjem in vaniljevim sladkorjem. Dobiti moramo mazljivo zmes. Maslo naj bo zmehčano, ne stopljeno, saj bi se tekoče maslo med peko hitreje izcedilo iz nadeva. 4. Oblikujemo rolice: Testo na rahlo pomokani površini razvaljamo v pravokotnik, debel približno pol centimetra. Enakomerno ga premažemo s cimetovim nadevom, nato pa po daljši stranici tesno zvijemo v zvitek. Zvitek narežemo na 12 približno enako velikih kosov. Za lepše spirale lahko uporabimo tudi kuhinjski sukanec. 5. Pripravimo pekač in pustimo rolice vzhajati: V sladko smetano vmešamo rjavi sladkor. Mešanico vlijemo v namaščen pekač. V pekač zložimo rolice, pri čemer med njimi pustimo približno 1–2 centimetra prostora.

Če ne bomo uporabili mešanice sladke smetane in rjavega sladkorja, pekač zgolj dobro namastimo z maslom, nato pa vanj zložimo pripravljene rolice.

Pekač pokrijemo in rolice pustimo vzhajati še 45 minut do ene ure, da postanejo vidno bolj puhaste. 6. Spečemo rolice: Pečico segrejemo na 160–180 stopinj Celzija. Rolice pečemo približno 30–45 minut oziroma toliko časa, da so pečene tudi v sredini, vendar ostanejo mehke. Če želimo bolj zapečeno površino, lahko peko nekoliko podaljšamo, a pazimo, da jih ne izsušimo. Po peki jih vzamemo iz pečice, pokrijemo s čisto kuhinjsko krpo in pustimo počivati približno 10 minut. 7. Pripravimo preliv: Za preliv zmešamo kremni sir, zmehčano maslo in sladkor v prahu. Po želji dodamo malo pomarančne lupinice in pomarančnega soka. Preliv razporedimo po toplih, vendar ne več zelo vročih rolicah. Pri serviranju lahko po vrhu prelijemo tudi nekaj karamelne omake, ki se je nabrala na dnu pekača.

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