Sladice

Sočne in rahle miške, kot jih zagotovo še niste jedli

Še eden od številnih receptov za miške, tokrat z zdrobom! Hitro pripravljene, okusne in dišeče ter tako rahle, da se topijo v ustih.

M.J.
09. 02. 2026 14.43

Nekdaj so se miške pripravljale iz kvašenega testa, danes pa poznamo številne bližnjice, s katerimi lahko postopek priprave bistveno pohitrimo in se s slastnimi miškami sladkamo že v dobre pol ure. Zagotovo so v zadnjih letih najbolj priljubljene miške z jogurtom (recept TUKAJ), ki jim lahko v testo za sočnost in rahlost dodamo tudi naribano jabolko (recept TUKAJ). Mogoče ste tudi že poskusili miške s skuto, slastnih mišk z zdrobom pa verjetno še niste poskusili. A vam toplo priporočamo, da jih, saj so zelo sočne in rahle, mehke pa ostanejo tudi naslednji dan. Če jih seveda ne pojeste že prej.

Priprava mišk z zdrobom je enostavna, zanje pa tudi potrebujete zgolj osnovne sestavine, ki jih imate najverjetneje že doma. Poleg pšeničnega zdroba boste potrebovali še mleko, jajca, sladkor, moko in pecilni prašek, za opojen vonj pa lahko v testo dodate tudi kanček ruma in/ali naribano limonino ali pomarančno lupinico. Če imate radi, dodajte tudi rozine, ki jih lahko predhodno namočite v rumu ali pomarančnem soku. 

Sestavine:

- 500 ml mleka
- ščepec soli
- 100 g pšeničnega zdroba
- 300 g gladke moke
- 2 jajci
- 2 žlici sladkorja
- 2 zavitka vanilijevega sladkorja
- 1 zavitek pecilnega praška
- 100 ml ruma
- 50 ml pomarančnega soka
- naribana lupinica bio limone ali pomaranče
-  od 100 do 150 g rozin (po želji)

V testo za miške lahko dodamo rozine ali pa uporabimo poljubno suho/kandirano sadje.
V testo za miške lahko dodamo rozine ali pa uporabimo poljubno suho/kandirano sadje. FOTO: Shutterstock

Postopek priprave:

Če bomo miške pripravili z rozinami, jih preberemo, operemo in stresemo v posodico, kjer jih prelijemo z rumom, vročo vodo ali pomarančnim sokom. Pustimo, da se rozine pred uporabo namakajo vsaj 15 minut. 

V mleku, ki ga rahlo posolimo, najprej skuhamo zdrob. Kuhan zdrob prestavimo v čisto skledo in ga na dotik pokrijemo s folijo za živila. S tem preprečimo, da se na površini naredi kožica. Kuhan zdrob ohladimo. 

Ko se zdrob ohladi, mu dodamo jajca in obe vrsti sladkorja ter zmes dobro premešamo. Primešamo rum, pomarančni sok in naribano pomarančno lupinico. Na koncu dodamo še moko, pecilni prašek in sol. Mešanico na kratko premešamo, dokler se vse sestavine ne povežejo. V maso na koncu vmešamo še odcejene rozine (po želji).

V večjem loncu segrejemo olje na 180 stopinj Celzija. Če nimamo termometra, si lahko pomagamo tako, da v olje potopimo ročaj lesene kuhalnice. Olje je dovolj vroče, ko se okoli ročaja začnejo delati majhni mehurčki.

Vzamemo žlico ali žličko in jo za nekaj sekund potopimo v segreto olje. Z žličko nato zajamemo malo testa in ga položimo v segreto olje. Z naoljene površine bo testo kar samo zdrselo v olje, lahko pa si pomagamo tudi z drugo žličko, s katero testo potisnemo v olje. 

V olju naj ne bo preveč mišk naenkrat, cvremo jih na srednji temperaturi in ko se zlato rumeno obarvajo na eni strani, jih obrnemo in ocvremo še na drugi strani. Postopek ponavljamo, dokler ne porabimo vsega testa.

Ocvrte miške s penovko poberemo iz olja in odložimo na krožnik, ki smo ga obložili s kuhinjskimi brisačkami. Pustimo, da se odvečno olje odcedi. Še tople miške serviramo na velik krožnik ali pladenj, potrosimo s sladkorjem v prahu in postrežemo.

