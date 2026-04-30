7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave

Ko pripravljamo sladice za piknik ali zabavo, si želimo nekaj, kar je hkrati okusno, enostavno za postrežbo in lepo na pogled. Mini sladice so zato idealna izbira, saj so polne okusa, praktične za deljenje in dovolj raznolike, da zadovoljijo različne okuse.
Namesto ene velike sladice lahko pripravimo več manjših, ki skupaj ustvarijo pravi sladki kotiček. Od sladic v kozarčku, sadnih pitic do nekoliko bolj igrivih kombinacij – vsaka od teh sladic prinaša svoj čar. Spodaj vas čaka sedem idej, ki bodo odlično dopolnile piknik, rojstni dan ali sproščeno druženje s prijatelji.
Rahla skutina krema z jagodami (v kozarcu)
Preprosta, a zelo okusna sladica v kozarcu, ki združuje rahlo skutino kremo, sladke jagode in popražene mandljeve lističe. Idealna za pripravo vnaprej in elegantno postrežbo. Recept je TUKAJ.
Snickers kolački (cupcakes)
Bogati čokoladni kolački z dodatkom arašidove kreme, karamele in arašidov spominjajo na priljubljeno čokoladico. Popolna izbira za vse, ki prisegajo na bolj intenzivne sladke okuse. Recept je TUKAJ.
Krhke košarice z maskarponejevo kremo in sadjem
Nežne, maslene košarice, napolnjene z rahlo maskarponejevo kremo in obložene s svežim sadjem, so prava klasika. So ravno prav sladke in zaradi sadja prijetno osvežilne. Recept je TUKAJ.
Princeske s kremo in jagodami
Majhni, puhasti vetrci, polnjeni z nežno kremo in svežimi jagodami, so lahkotna sladica, ki vedno izgine med prvimi. Recept je TUKAJ.
Mini malinov cheesecake
Kremast cheesecake v mini izvedbi z rahlo kislkastim malinovim pirejem je popolna kombinacija sladkega in osvežilnega. Idealna sladica za poletne dni. Recept je TUKAJ.
Jagodna panakota
Elegantna sladica z dvema plastema – nežno smetanovo osnovo in sadnim jagodnim želejem. Vizualno privlačna in prijetno lahka. Recept je TUKAJ.
Gin tonik kolački
Malce bolj igriva sladica za odrasle – mehki biskvitni kolački z bogato masleno kremo z rahlim okusom gina in tonika, ki presenetijo in navdušijo z osvežilno aromo. Recept je TUKAJ.