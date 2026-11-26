Ko si zaželimo mehkega, rahlega in slastnega domačega peciva, so kvašeni kolački vedno dobra izbira. Navdušili vas bodo z izjemno rahlim in puhastim testom, ki spominja na brioš, v sredini pa je dodan slasten nadev iz kremnega sira, ki mu na koncu dodamo še malo marmelade. Mi smo izbrali malinovo marmelado, ki nadevu doda prijetno sadno noto, lahko pa uporabite tudi katero drugo marmelado po svojem okusu. Za piko na i jih pred peko potresemo še s piškotnimi drobtinami, ki poskrbijo za prijeten dodatek teksture.

Popolna spremljava za skodelico čaja

Kvašeni kolački s kremnim sirom in marmelado so kot nalašč za počasna vikend jutra, popoldansko druženje ob kavi ali čaju, lahko pa jih pripravimo tudi za obisk, praznično pogostitev ali sladko presenečenje za družino. Najboljši so še rahlo topli, ko se mehko testo in kremni nadev povežeta v zares slastno celoto.

icon-expand Rahlo, puhasto kvašeno testo z nežnim nadevom iz kremnega sira in marmelade ter hrustljavim piškotnim posipom. FOTO: Su.S.

Recept: Mehko kvašeno pecivo s kremnim sirom in marmelado

Sestavine za testo:

- 450 g moke - 30 g sladkorja - 1/2 žličke soli - 7 g suhega kvasa - 125 ml mlačne vode - 125 ml mlačnega mleka - 1 jajce - 2 rumenjaka - 80 ml olja

Sestavine za nadev in posip:

- 200 g kremnega sira - 50 g sladkorja v prahu - 1 žlička vanilijevega ekstrakta - naribana lupinica polovice limone - 100 g marmelade (jagodna, malinina, slivova ipd.) - 30 g moke - 25 g sladkorja - 30 g masla - 2 žlici smetane - 2 žlici mleka

Priprava testa

V večji skledi zmešamo moko, sol, sladkor in suhi kvas. Dodamo vodo, mleko, jajce, rumenjaka in olje ter vse skupaj zgnetemo v mehko, precej vlažno testo. Gnetemo približno 10 minut, lahko strojno ali ročno z vlečenjem in prepogibanjem. Skledo pokrijemo in testo pustimo vzhajati približno eno uro oziroma toliko časa, da vidno naraste. Vzhajano testo preložimo na pomokan delovni pult in ga razdelimo na 12 približno enakih kosov. Vsak kos oblikujemo v kroglico in jih z nekaj razmika razporedimo po dveh pekačih, ki smo ju obložili s peki papirjem. Kroglice rahlo potlačimo, pokrijemo in pustimo vzhajati še 15 minut.

icon-expand Pri oblikovanju vdolbinic za nadev si lahko pomagamo s skodelico ali kozarcem. FOTO: Su.S.

Priprava nadeva in posipa

Medtem pripravimo nadev. Kremni sir zmešamo s sladkorjem v prahu, vanilijevim ekstraktom in drobno naribano limonino lupinico. V manjši skledici zmešamo 30 g moke in sladkor ter dodamo na koščke narezano maslo. S prsti ga vtremo v suhe sestavine, da dobimo drobne piškotne drobtine. Posebej zmešamo smetano in mleko.

icon-expand Pecivo pred peko posujemo s piškotnimi drobtinami. FOTO: Su.S.

Oblikovanje in peka

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Vzhajane kroglice po vrhu rahlo pomokamo, nato pa s spodnjim delom kozarčka, skodelice ali merilnega lončka v vsako naredimo globljo vdolbino. Pazimo, da testa ne preluknjamo. Kolačke premažemo z mešanico smetane in mleka, nato vdolbinice napolnimo z nadevom iz kremnega sira in marmelado. Na koncu jih izdatno potresemo s pripravljenimi piškotnimi drobtinami. Pekača postavimo v ogreto pečico in pecivo pečemo približno 25 minut, da se lepo zlato rjavo obarva. Postrežemo ga lahko še toplega. Morebitne ostanke shranimo v zaprti embalaži v hladilniku.

icon-expand Ti sladki grižljaji so odlični še rahlo topli, ko se kremni nadev lepo poveže s sadno marmelado. FOTO: Su.S.