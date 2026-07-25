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Mangov sladoled
Sladice

Pozabite na kupljen sladoled: za to kremasto poslastico potrebujete 2 sestavini in 5 minut

Iščete hitro poletno osvežitev? Pripravite si osvežilen in kremast mangov sladoled, za katerega potrebujete samo dve sestavini. Ne vsebuje mlečnih izdelkov in jajc, pripravljen pa je že v petih minutah.

M.J.
25. 07. 2026 04.00

Ko poleti temperature poskočijo, si marsikdo zaželi osvežilne sladice, ki ne zahteva dolge priprave niti posebnega kuharskega znanja. Prav zato je ta mangov sladoled prava uspešnica. Za njegovo pripravo potrebujemo le dve sestavini – zamrznjen mango in kokosovo mleko (lahko tudi kokosovo smetano ali kokosov jogurt), rezultat pa je zelo osvežilna in kremasta sladica, ki se kar topi v ustih.

Poleg odličnega okusa navdušuje tudi s svojo preprostostjo. Ker ne vsebuje jajc, smetane ali drugih mlečnih izdelkov, je primeren tudi za vse, ki se jim v prehrani izogibajo. Dodaten plus je tudi ta, da ne vsebuje dodatnega sladkorja. Vse sestavine zgolj zmiksamo v gladko zmes in v nekaj minutah dobimo sladoled s polnim tropskim okusom. Če ga postrežemo takoj, bo imel teksturo mehkega sladoleda, za nekoliko bolj čvrsto različico pa ga lahko za kratek čas postavimo še v zamrzovalnik.

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Ta recept je dokaz, da za odlično domačo sladico ne potrebujemo dolgega seznama sestavin – včasih zadostujeta že dve.

Za mangov sladoled potrebujemo:

- 2 skodelici zamrznjenih kosov manga

- 1/2 skodelice kokosovega mleka, kokosove kreme ali kokosovega jogurta

Postopek priprave:

Zamrznjen mango dajte v multipraktik. Mešajte, dokler ne postane podoben drobtinam.

Dodajte kokosovo mleko, jogurt ali smetano in ponovno mešajte, dokler ne dobite povsem gladke zmesi. Pazite, da je ne premešate!

Pripravljen sladoled postrezite takoj ali pa ga dajte v posodo, primerno za zamrzovanje, in postrezite nekoliko kasneje.

Mangov sladoled postrezite v ohlajenih skodelicah ali kozarcih in ga po želji okrasite z rezinami svežega manga, lističi mete ali posipom praženega kokosa.
Mangov sladoled postrezite v ohlajenih skodelicah ali kozarcih in ga po želji okrasite z rezinami svežega manga, lističi mete ali posipom praženega kokosa. FOTO: Shutterstock

Nasveti za sestavine

Zamrznjen mango – najlažje je uporabiti že zamrznjene koščke manga, ki so na voljo v trgovinah. Če pa je sezona manga in imate pri roki posebej zrele ter sladke sadeže, jih lahko olupite, narežete na kocke in zamrznete sami. Kadar uporabite res sočen in aromatičen mango, je okus sladoleda še izrazitejši in bogatejši.

Kokosovo mleko, kokosova smetana ali kokosov jogurt – recept deluje z vsemi tremi različicami, vendar vsaka ustvari nekoliko drugačen rezultat. Kokosovo mleko poskrbi za lažji in bolj osvežilen sladoled, kokosov jogurt doda prijetno kislkasto noto, kokosova smetana pa poskrbi za posebno bogato in kremasto teksturo. Izberite različico, ki vam najbolj ustreza oziroma jo imate pri roki.

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Shranjevanje in serviranje

Sladoled lahko postrežete takoj po pripravi, ko ima teksturo mehkega, zelo kremastega sladoleda. Če imate raje bolj čvrsto različico, ga preložite v posodo, primerno za zamrzovanje, in ga za približno dve uri shranite v zamrzovalnik.

Če ga boste hranili čez noč ali dlje časa, ga pred serviranjem pustite na kuhinjskem pultu 20 do 40 minut, da se nekoliko zmehča. Tako ga boste lažje zajemali, njegova tekstura pa bo znova prijetno kremasta.

Pozabite na trgovinske izdelke in pripravite zdrav sladoled z mangom.
Pozabite na trgovinske izdelke in pripravite zdrav sladoled z mangom. FOTO: Shutterstock

Nasveti za izboljšanje okusa

Čeprav je sladoled odličen že v svoji osnovni različici, ga lahko z nekaj dodatki še nadgradite:

- Javorjev sirup: če je vaš mango brez okusa ali želite povečati sladkobo, lahko po okusu dodate javorjev sirup ali poljubno tekoče naravno sladilo.

- Lupinica limete: sveže naribana limetina lupinica doda prijetno citrusno svežino, ki se odlično poda sladkemu mangu.

- Mleti kardamom: ščepec te aromatične začimbe sladoledu doda nežno eksotično noto.

- Pražen kokos: posip praženega kokosovega čipsa ali nastrganega kokosa ustvari okusno hrustljavo teksturo.

- Sveža meta: drobno sesekljani listi mete poskrbijo za dodatno osvežitev.

- Ščepec soli: majhna količina soli poudari naravno sladkost manga in še okrepi njegov okus. Pri tem bodite zmerni, saj je dovolj že povsem majhen ščepec.

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Viri: Nourishandtempt.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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