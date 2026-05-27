Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara

Nekateri recepti nikoli ne gredo iz mode – ne zaradi zapletenih tehnik ali dragih sestavin, ampak zato, ker vedno uspejo. Med takšne domače klasike zagotovo spada tudi makovo pecivo na lončke, ki ga mnogi poznajo še iz otroštva. Njegova največja prednost je preprosta priprava. Tehtnice skoraj ne potrebujemo, saj sestavine za biskvit odmerimo kar z jogurtovim lončkom. Maso nato le še vlijemo v pekač, spečemo in prelijemo s hitro pripravljeno čokoladno glazuro, ki pecivu doda bogat in poln okus.

Gre za sladico, ki jo lahko pripravimo mimogrede – tudi med kuhanjem kosila ali takrat, ko nimamo veliko časa za peko. Prav zato je makovo pecivo še danes zelo priljubljeno za domača družinska druženja, praznovanja ali pladnje domačega peciva, saj se lepo nareže na enakomerne kose in ostane sočno tudi naslednji dan. Odlično se poda h kavi ali čaju, mnogi pa ga imajo radi tudi zato, ker združuje ravno pravo razmerje med rahlim makovim okusom in sladko čokoladno glazuro.

Sestavine:

- 4 jajca - 2 lončka sladkorja - 1 vanilijev sladkor - 1 lonček olja - 1,5 lončka mleka - 2 lončka moke - 1 pecilni prašek - 1,5 lončka mletega maka - 1 lonček čokoladnega mleka - 100 g čokolade za kuhanje - 2 do 3 žličke olja *za merjene sestavin uporabimo jogurtov lonček (prostornina je 180 ml)

Postopek priprave:

Najprej stepemo jajca s sladkorjem in vanilijevim sladkorjem, da masa naraste ter postane rahla in penasta. Nadaljujemo z dodajanjem olja in mleka. V maso nato ročno vmešamo moko in mak. Na koncu moramo dobiti gladko in dobro premešano maso. V srednje velik pekač damo papir za peko in vanj razporedimo makovo maso. Po vrhu jo lepo poravnamo in ohladimo, nato pa jo pečemo 30 minut pri 180 stopinjah Celzija. Pečen biskvit vzamemo iz pekača, obrnemo in odstranimo papir za peko, dokler je še topel. Položimo ga nazaj v pekač in dobro navlažimo s čokoladnim mlekom. Pustimo, da se ohladi. Pripravimo čokoladno glazuro oziroma preliv. Čokolado narežemo na koščke, nato pa jo stopimo v mikrovalovni pečici ali nad paro skupaj z oljem. Ko se čokolada stopi, jo nežno premešamo, da dobimo gladek in svetleč preliv, ki ga prelijemo čez biskvit. Pustimo, da se preliv strdi. Pecivo narežemo na enako velike kocke, ki jih lahko okrasimo s stepeno smetano.

Zakaj nekateri v maso dodajo naribano jabolko?

Mnogi v maso za makovo pecivo radi dodajo tudi naribano jabolko, saj to poskrbi za še bolj sočen in mehak biskvit. Jabolko med peko odda vlago, zaradi česar pecivo dlje časa ostane sveže in se manj drobi. Poleg tega jabolko lepo dopolni okus maka in čokolade ter doda rahlo sadno noto, ki sladico naredi še bolj aromatično. To je še posebej priljubljen trik pri domačih receptih, kjer želimo doseči mehko in rahlo teksturo brez zapletene priprave. Recept za pripravo makovega peciva z jabolkom si lahko preberete TUKAJ ali s klikom na spodnjo povezavo:

