En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili

Iščete sladico, ki bo na vroč poletni dan prijala prav vsem? Ta preprosta sladica v kozarcu je odlična izbira, saj je osvežilna, kremasta, sadna in predvsem zelo hitro pripravljena. Za nameček vam zanjo tudi ni treba prižigati pečice.

Posebnost sladice je v čudoviti kombinaciji limone in borovnic. Limonina smetana, nežna limonina krema in dišeča borovničeva omaka se v kozarčku izmenjujejo v kupčkih, zato sladica ni le odličnega okusa, ampak tudi prava paša za oči. Uporabite lahko gozdne ali ameriške borovnice, odvisno od tega, katere imate pri roki. Še en razlog, da jo boste vzljubili: limonino kremo in borovničevo omako lahko pripravite že dan prej ter ju do priprave sladice shranite v hladilniku. Ko pride čas za sladico, tako potrebujete le še nekaj minut, da vse skupaj razporedite v kozarčke – in že lahko postrežete poletno sladico, ki jo gostje ne bodo mogli prehvaliti, predvsem pa lahko pričakujete, da vas bo marsikdo prosil še za en kozarček.

icon-expand Zaradi svežega okusa in privlačnega videza je sladica primerna za praznovanja in druženje, tudi za piknike, rojstne dneve ali nedeljska kosila. FOTO: Su.S.

Sestavine: - 4 rumenjaki - 100 g sladkorja - 3 bio limone - 60 g zmehčanega masla - 150 g borovnic - 60 g grškega jogurta - 250 ml smetane Priprava: 1. V kozici zmešamo rumenjake in 80 gramov sladkorja. 2. Kar v kozico naribamo lupinico ene limone in iztisnemo sok dveh limon in pol. Dodamo še zmehčano maslo, nato pa med nenehnim mešanjem segrevamo na srednji temperaturi skoraj do vretja. 3. Kremo predevamo v skledico, pokrijemo s folijo za živila in ohladimo na sobno temperaturo.

icon-expand Limonina krema FOTO: Su.S.

4. V kozico damo borovnice, sok preostale limonine polovice in preostanek sladkorja. Na srednji temperaturi kuhljamo 8 minut, medtem pa nekajkrat premešamo in borovnice nežno potlačimo. Borovničevo omako prav tako ohladimo. 5. Smetano stepemo do mehkih vrhov, nato pa vanjo z lopatico vmešamo jogurt in polovico limonine kreme.

icon-expand V stepeno smetano vmešamo jogurt in ohlajeno limonino kremo. FOTO: Su.S.

6. Vse tri komponente izmenjaje razdelimo med kozarčke, tako da začnemo z limonino smetano. Limonino kremo in borovnice za atraktivnejši videz nalagamo ob straneh kozarčkov. 7. Pripravljeno sladico do serviranja postavimo v hladilnik. Postrežemo dobro ohlajeno.

icon-expand Posamezne porcije v kozarčkih so praktične za postrežbo in jih lahko pripravite toliko, kolikor jih potrebujete. FOTO: Su.S.

Zakaj vam bo ta sladica všeč? Brez peke – v vročih poletnih dneh vam zaradi priprave sladice ni treba segrevati pečice. Hitra in enostavna priprava – ko sta limonina krema in borovničeva omaka pripravljeni, sladico v kozarčkih pripravite v le nekaj minutah. Sladico sestavljate kar po žlicah in v kupčkih, zato ni potrebno natančno plastenje ali posebno slaščičarsko znanje. Osvežilna, a hkrati kremasta – limona poskrbi za prijetno svežino, smetana pa za nežno in kremasto teksturo. Lahko jo pripravite vnaprej – limonino kremo in borovničevo omako lahko pripravite že dan prej, kar je še posebej priročno, če sladico postrežete gostom. Lepa je tudi na pogled – tri različne komponente, razporejene po kozarčku, ustvarijo privlačen in nekoliko bolj poseben videz. Vsak grižljaj je malo drugačen – pri zajemanju z žličko se prepletajo limonina smetana, limonina krema in borovničeva omaka, zato dobite popolno kombinacijo kremastega, sadnega in osvežilnega.