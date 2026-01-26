Božanska limonina krema, pripravljena iz samo treh sestavin

Limonin posset je tradicionalna angleška sladica, znana po svoji izjemni preprostosti in nežni, kremasti teksturi. V bistvu gre za zelo lahko in prijetno osvežilno kremo, narejeno iz le treh osnovnih sestavin: - sladke smetane, - sladkorja, - limoninega soka. V kremo lahko po želji dodamo še malo vanilijeve arome ali vanilijevih semen ter naribano limonino lupinico.

icon-expand Preprosta in hitra priprava božanske limonine kreme z le tremi osnovnimi sestavinami. FOTO: Shutterstock

Zakaj je sladica posebna?

Poleg dejstva, da za pripravo potrebujemo samo tri vsakdanje sestavine, je sladica priljubljena tudi zaradi enostavne priprave in čudovitega okusa. Pri pripravi se smetana s sladkorjem na kratko zavre, nato pa se doda limonin sok. Kislina iz limone povzroči, da se smetana naravno zgosti, zato krema ne potrebuje želatine, jajc ali škroba. Po ohlajanju v hladilniku dobi svilnato, gosto in zelo kremasto strukturo – podobno panna cotti oziroma zelo mehkemu moussu. Sladica je zaradi dodatka limoninega soka tudi prijetno osvežilna in ni preveč sladka. Kremo lahko postrežemo v steklenih kozarcih ali manjših skodelicah, še posebej očarljivo pa bo videti, če jo postrežemo kar v limonini lupini.

Recept: limonin posset

Sestavine:

- 5 žlic limoninega soka - 500 ml sladke smetane - 130 g sladkorja

Postopek priprave:

V majhni kozici segrejemo smetano in sladkor do vrenja ter medtem mešamo, da se sladkor raztopi. Nadaljujemo z vrenjem še 5 minut. Pazimo na temperaturo, saj smetana ne sme prekipeti. Kozico odstavimo in v vročo smetano vmešamo limonin sok. Pustimo, da se hladi, približno 15 minut. Zmes enakomerno razdelimo v štiri modelčke ali izdolbene polovičke limon. Hladimo v hladilniku vsaj 3–4 ure, idealno pa kar čez noč, da se krema strdi. Ohlajeno kremo postrežemo z nesladkano stepeno smetano ali piškoti za namakanje.

icon-expand Odlična je tudi kot sladica v kozarcu. FOTO: Shutterstock

Nekaj napotkov, preden se lotite priprave

Pomembno je, da uporabite pravo smetano. Nujna je sladka smetana z vsaj 30–35 % maščobe. Manj mastna smetana ali nadomestki (rastlinske smetane) se praviloma ne strdijo pravilno. Smetano s sladkorjem je treba segreti do vretja in jo nato kuhati približno 4-5 minut. Ta korak je ključen, saj se beljakovine v smetani tako pripravijo na reakcijo z limonino kislino. Pomembno je tudi pravo razmerje sestavin. Če uporabite premalo limoninega soka, se sladica ne bo dovolj strdila. Če uporabite preveč limoninega soka, pa bo okus preveč kisel in tekstura lahko postane zrnata. Držite se preverjenega razmerja (približno 1 limona na 250 ml smetane). Po dodatku limoninega soka zmes le nežno premešajte, ne stepajte. Pretirano mešanje lahko poruši svilnato teksturo.