Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk

Ledeni veter že dolgo velja za eno najbolj priljubljenih domačih tort. Razlog za to je preprost, saj združuje vse, kar si ljubitelji sladic želijo – hrustljavost, kremnost, sadno svežino in privlačen videz. Čeprav ime namiguje na nekaj ledenega, sladica ni zamrznjena. Poimenovanje naj bi izhajalo iz njene izjemno lahke in zračne strukture, saj hrustljava beljakova osnova spominja na oblak ali rahel veter.

icon-expand Sladica je najboljša dobro ohlajena, zato jo številni pripravljajo za poletna praznovanja, piknike in vrtne zabave. FOTO: Sanja Sirk

Kaj naredi ledeni veter tako poseben?

Ledeni veter navdušuje s kombinacijo hrustljavih beljakovih plasti, bogate vanilijeve kreme, rahle stepene smetane in svežega sadja. Prav preplet različnih tekstur in okusov poskrbi, da je sladica hkrati bogata, a še vedno dovolj lahkotna, da se odlično poda tudi v toplejših mesecih. Zaradi svoje čudovite podobe pogosto krasi praznične mize, rojstnodnevna praznovanja in poletna druženja, kot so na primer pikniki in vrtne zabave. Mnogi se celo pošalijo, da je sladica tako lepa, da jo je skoraj škoda razrezati. A že prvi kos hitro potrdi, zakaj ta poslastica ostaja priljubljena že desetletja.

Klasična različica običajno vsebuje sveže jagode, kivi in banano, poleti pa je odlična izbira sezonsko sadje, saj sladici doda svežino in prijetno kislino, ki uravnoteži sladkost kreme in beljakove podlage. Tako so v zadnjih letih vse bolj priljubljene različice, ki vsebujejo samo eno sadje, kot na primer borovnice, maline, breskve ali jagode, kot v našem primeru. V nadaljevanju vam predstavljamo recept Sanje Sirk za ledeni veter z jagodami – sladico, ki vas bo v vročih dneh prijetno osvežila in navdušila.

icon-expand Ledeni veter združuje vse, kar si ljubitelji sladic želijo – hrustljavost, kremnost, sadno svežino in privlačen videz. FOTO: Sanja Sirk

Za biskvit: - 9 beljakov - ščepec soli - ena žlica jabolčnega kisa - 250 g sladkorja Za kremo: - 9 rumenjakov - 120 g sladkorja - 90 g moke - 2 vanilin sladkorja - 2,5 dl mleka - 250 g masla - pol litra sladke smetane Potrebujemo tudi: - 500 g svežih jagod (par lepih pustimo za dekoracijo) - listi mete za dekoracijo

Postopek priprave: V dve posodi ločimo beljake in rumenjake. Beljakom dodamo ščepec soli in jih na pol stepemo v kuhinjskem robotu. Nato med mešanjem postopoma dodamo sladkor in stepamo na najvišji hitrosti še 10 minut, da nastane čvrst, kompakten in svetleč sneg. Dodamo žlico jabolčnega kisa in stepamo še minuto, nato pa maso predevamo v velik pekač od pečice, ki smo ga predhodno obložili s papirjem za peko. Maso enakomerno razporedimo in po vrhu pogladimo. Beljakovo osnovo pečemo eno uro na 150 stopinjah Celzija. Pečice vmes ne odpiramo! Pečeno beljakovo osnovo ohladimo, nato pa jo razrežemo na tri enake kose. To najlažje naredimo s pomočjo noža za pico. Če smo osnovo pekli v standardnem pekaču od pečice, na koncu dobimo tri kose širine 14 centimetrov.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Sanja Sirk

icon-expand FOTO: Sanja Sirk

icon-expand FOTO: Sanja Sirk 1 / 3 ledeni veter z jagodami





Ko imamo pripravljene beljakove oblate, se lotimo priprave kreme. Maslo vzamemo iz hladilnika in ga pustimo stati na sobni temperaturi, da se ogreje in zmehča. V skledo z rumenjaki dodamo sladkor, moko, mleko in vanilijev sladkor. Vse skupaj z metlico premešamo, da nastane tekoča masa brez grudic. Maso po želji precedimo skozi cedilo, nato pa jo prelijemo v kozico z debelim dnom in kuhamo na počasnem ognju, dokler se ne naredi gosta krema. Najbolje je, da za mešanje uporabimo silikonsko metlico, da se nam krema ne prilepi na dno posode. Kremo pretresemo v globok krožnik in jo na dotik pokrijemo z živilsko folijo. Pustimo, da se ohladi.

icon-expand Vanilijeva jajčna krema FOTO: Sanja Sirk

Zmehčano maslo penasto stepemo. Po žlicah dodajamo ohlajeno rumenjakovo kremo in mešamo, da dobimo mazljivo svetlo rumeno kremo. Naložimo jo v dresirno vrečko s poljubnim nastavkom. Sladko smetano stepemo do "mehkih vrhov". Tudi stepeno smetano preložimo v dresirno vrečko. Jagode očistimo, na hitro oplaknemo pod tekočo vodo in osušimo. Narežemo jih na debelejše kolobarje.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Sanja Sirk

icon-expand FOTO: Sanja Sirk

icon-expand FOTO: Sanja Sirk 1 / 3 ledeni veter z jagodami





Sestavljanje sladice: Na servirni krožnik ali pladenj položimo en kos beljakovega oblata, obrnjenega z zgornjo stranjo navzdol. Tako preprečimo, da se nam zalepi na podlago. Na biskvit nabrizgamo tri črte rumenjakove kreme, ki jih s pomočjo lopatke razmažemo v enakomerno plast. Na kremo na enak način namažemo stepeno sladko smetano. Po sladki smetani razporedimo narezane jagode. Zgoraj položimo drugi kos beljakovega oblata, ki ga prav tako premažemo z rumenjakovo kremo in sladko smetano ter obložimo z jagodami. Na vrh položimo še zadnji beljakov biskvit, nato pa na sladico nežno pritisnemo z roko, da se plasti dobro združijo in pazimo, da nam krema ne steče ven. Po vrhu zadnjega biskvita v kupčkih nabrizgamo kremo in stepeno sladko smetano. Okrasimo z listki mete in polovicami jagod. Preden sladico postrežemo, jo dobro ohladimo v hladilniku. Dober tek!