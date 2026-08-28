Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača

Slivovi cmoki so klasika, ki mnoge spominja na otroštvo in domačo kuhinjo. Mehko testo, sladke slive in zlato rjave popražene drobtinice ustvarijo kombinacijo, ki je težko premagljiva. A čeprav jih imamo radi, se jih zaradi nekoliko dolgotrajne priprave pogosto lotimo le redko. Prav zato je recept za lažne slivove cmoke tako priljubljen – ponuja preprostejšo pot do istega okusa.

Namesto da bi vsako kroglico posebej oblikovali in kuhali, vse sestavine enostavno zložimo v pekač. Med peko se zdrobova masa in slive prepojijo, drobtinasta skorjica pa poskrbi za tisto pravo noto domačnosti. Rezultat je dišeče pecivo, ki je skoraj identično klasičnim slivovim cmokom – le da je priprava hitrejša, enostavnejša in brez nepotrebnega zapletanja.

Če iščete idejo za sladico, ki bo navdušila družino ali goste, hkrati pa vam ne bo vzela preveč časa, so lažni slivovi cmoki popolna rešitev.

Če se vam priprava slivovih cmokov zdi zamudna, ste pravkar našli bližnjico do okusnega in dišečega nadomestka. Priprava lažnih slivovih cmokov je ekspresno hitra, rezultat pa vas bo navdušil.

Sestavine:

- 1 kg sliv

- 250 g drobtin

- 150 g trsnega sladkorja (ali navadnega)

- 2 vanilijeva sladkorja

- 2 žlički mletega cimeta

- 70 ml olja

- 1 l mleka

- 1 jajce

- 170 g pirinega zdroba (ali pšeničnega)

- 7 g pecilnega praška

- 100 g masla

Postopek priprave:

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Slive razpolovimo in zavržemo koščice.

V skledi zmešamo drobtine, 50 g sladkorja, 1 vanilijev sladkor, cimet in olje.

V lonec zlijemo 7 dl mleka in ga na srednji temperaturi segrevamo do vretja.

Preostanek mleka medtem zmešamo z jajcem, preostankom sladkorja, drugim vanilijevim sladkorjem, zdrobom in pecilnim praškom. Zmes zakuhamo v vrelo mleko. Ko se zgosti, lonec odstavimo in vmešamo maslo.