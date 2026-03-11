'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine

Če si zaželite kremaste sladice, a brez zapletene priprave in dolgega seznama sestavin, je ta 'lažni' cheesecake odlična izbira. Namesto klasičnega piškotnega dna in kremnega sira uporablja grški jogurt , ki poskrbi za prijetno kremasto teksturo in nekoliko lažjo različico priljubljene sladice. Za pripravo potrebujete le štiri sestavine , ki jih preprosto zmešate v skledi, zmes vlijete v pekač, obložen s papirjem za peko, in spečete v ogreti pečici. Rezultat je preprosta, a zelo okusna sladica, ki jo lahko pripravite skoraj brez truda.

Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo

- 40 g koruznega škroba (lahko tudi prašek za vaniljev puding)

Priprava:

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. Okrogel model premera 18-22 cm obložite s papirjem za peko.

V skledi stepite jajca in sladkor, da dobite rahlo zmes.

Dodajte grški jogurt in koruzni škrob ter dobro premešajte, da ni grudic.

Zmes vlijte v pripravljen model.

Pecite 50-60 minut, dokler robovi ne postanejo čvrsti, površina pa rahlo zlato obarvana.

Cheesecake ohladite na sobni temperaturi, nato ga za vsaj 2 uri postavite v hladilnik.

Postrezite ohlajenega, po želji zgolj potresenega s sladkorjem v prahu ali pa prelitega s karamelno ali sočno sadno omako.