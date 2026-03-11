okusno.je
Oboževali boste ta enostavni cheesecake, ki ga naredite v trenutku.
Sladice

'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine

Za ta preprost, kremast in zelo okusen cheesecake potrebujete le štiri sestavine: grški jogurt, jajca, sladkor in koruzni škrob.

M.J.
11. 03. 2026 04.00

Če si zaželite kremaste sladice, a brez zapletene priprave in dolgega seznama sestavin, je ta 'lažni' cheesecake odlična izbira. Namesto klasičnega piškotnega dna in kremnega sira uporablja grški jogurt, ki poskrbi za prijetno kremasto teksturo in nekoliko lažjo različico priljubljene sladice. Za pripravo potrebujete le štiri sestavine, ki jih preprosto zmešate v skledi, zmes vlijete v pekač, obložen s papirjem za peko, in spečete v ogreti pečici. Rezultat je preprosta, a zelo okusna sladica, ki jo lahko pripravite skoraj brez truda.

Sestavine:

- 400 g grškega jogurta (najbolje navadnega)

- 60–75 g sladkorja

- 40 g koruznega škroba (lahko tudi prašek za vaniljev puding)

- 4 velika jajca

Cheesecake z grškim jogurtom
Cheesecake z grškim jogurtom FOTO: Shutterstock

Priprava:

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. Okrogel model premera 18-22 cm obložite s papirjem za peko.

V skledi stepite jajca in sladkor, da dobite rahlo zmes.

Dodajte grški jogurt in koruzni škrob ter dobro premešajte, da ni grudic.

Zmes vlijte v pripravljen model.

Pecite 50-60 minut, dokler robovi ne postanejo čvrsti, površina pa rahlo zlato obarvana.

Cheesecake ohladite na sobni temperaturi, nato ga za vsaj 2 uri postavite v hladilnik.

Postrezite ohlajenega, po želji zgolj potresenega s sladkorjem v prahu ali pa prelitega s karamelno ali sočno sadno omako.

Oboževali boste ta enostavni cheesecake, ki ga naredite v trenutku.
Oboževali boste ta enostavni cheesecake, ki ga naredite v trenutku. FOTO: Shutterstock
Sladice
Sladice

