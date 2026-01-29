Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice

Krofi že stoletja veljajo za simbol razvajanja, prazničnih dni in brezskrbnega uživanja. Njihova zlato rjava skorjica, mehka sredica in sladko polnilo so za mnoge nepogrešljiv del pustnega časa. A klasična različica ni vedno edina, po kateri z veseljem posežemo. V sodobni kuhinji vse pogosteje iščemo ravnotežje med okusom, lahkotnostjo, hitro pripravo in sestavinami, ki telesu bolj prijajo, ne da bi se morali odreči užitku.

Prav zato nastajajo "neklasični krofi": pečeni namesto ocvrti, pripravljeni iz polnovredne moke, sladkani z naravnimi sladili, drugače oblikovani ali polnjeni z manj običajnimi, a zelo vabljivimi nadevi. V tem članku vam predstavljamo izbor sodobnih receptov za krofe, ki se ne bojijo stopiti iz okvirjev tradicije. Namenjeni so vsem, ki radi eksperimentirate, sledite sodobnim prehranskim navadam ali preprosto želite klasično sladico pripraviti nekoliko drugače.

Rafaelo krofi

Rahli in puhasti krofi, obliti z belo čokolado in bogato nadevani s kokosovo kremo. Z njimi boste preprosto navdušili vse po vrsti. Recept je TUKAJ.

Mehki krofi iz pečice

Kljub temu, da krofi niso ocvrti, temveč pečeni v pečici, so zelo rahli in slastni. Oblikujete jih lahko na dva načina, zato izberite tistega, ki vam je ljubši. Recept je TUKAJ.

Puhasti ameriški krofi

Zakaj ne bi letos za spremembo naredili kulinarični skok čez lužo in namesto klasičnih krofov pripravili ameriške krofe? Zadnji del priprave bo zelo zabaven za najmlajše, končni rezultat pa bo šel v slast vsem jedcem. Recept, ki vključuje tudi navodila za bolj zdravo peko v pečici, si lahko ogledate TUKAJ.

Srčni krofki

Kako lahko rešimo dilemo, ko sta valentinovo in pust na isti dan? S prikupnimi krofi v obliki srca, seveda! Ponudimo jih lahko brez vseh dodatkov, za še večji užitek pa jih napolnimo z marmelado ali kremo ter oblijemo s sladkorno ali čokoladno glazuro. Recept je TUKAJ.

Hitri krofki brez kvasa

Za trenutke, ko se vam 'zaluštajo' krofi, za njihovo pripravo pa nimate veliko časa. Ti krofki so narejeni 1, 2, 3, saj so pripravljeni brez uporabe kvasa oziroma vzhajanja. Iz testa lahko izrežete navadne krofe, še boljši pa so z luknjo v sredini v slogu ameriških krofov, saj se bolje spečejo oziroma ocvrejo. Recept je TUKAJ.

Veganski krofi

Kljub temu, da ne vsebujejo jajc in mlečnih izdelkov, so krofi resnično mehki in puhasti ter zelo dobrega okusa. Od običajnih krofov se razlikujejo zgolj po barvi, če pa želite, da bo testo lepe rumene barve, moki primešajte malo mlete kurkume. Recept je TUKAJ.

Gin tonik krofi

Različica bo še zlasti navdušila ljubitelje gina in tonika, priljubljenega poletnega koktajla. Krofe nadevajte z vanilijevo kremo, za piko na i pa jih na koncu prelijte z glazuro, narejeno iz sladkorja v prahu, gina, tonika in limoninega ali limetinega soka. Kombinacija bo v ustih povzročila pravo eksplozijo okusa in verjemite nam, da se boste težko ustavili zgolj pri enem kosu. Recept je TUKAJ.