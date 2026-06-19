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Kremne jagodne kocke brez peke
Sladice

Osvežilna sladica brez peke, ki je kot nalašč za poletno vročino

Ko temperature poskočijo, je sladica brez peke pogosto najboljša izbira. Te osvežilne kremne kocke z jagodami navdušijo z nežno vanilijevo-kokosovo kremo, svežimi jagodami in piškoti, namočenimi v limonado, priprava pa je presenetljivo preprosta.

Su.S. , M.J.
19. 06. 2026 04.00

Poletni dnevi kličejo po sladicah, ki so lahke, osvežilne in ne zahtevajo dodatnega segrevanja kuhinje. Prav zato so sladice brez peke v tem času med najbolj priljubljenimi, saj združujejo preprosto pripravo in izvrsten okus. Med njimi izstopajo kremne kocke z jagodami, ki s svojo nežno teksturo, preprosto pripravo in svežino navdušijo že po prvem grižljaju.

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Osnova sladice so masleni piškoti, ki jih na hitro pomočimo v limonado. Ta jim doda prijetno aromo in poskrbi, da se med hlajenjem ravno prav zmehčajo. Na piškotno plast nanesemo bogato kremo iz vanilijevega pudinga, kokosa in stepene smetane, ki je lahka, zračna in prijetno kremasta. Sveže narezane jagode dodajo sladici sadno svežino in prijetno kislost, ki odlično dopolnjuje bogato kremo.

Sladica je sestavljena iz več plasti, zato je tudi na pogled zelo privlačna. Na jagode nanesemo še preostanek kreme, nato pa vse skupaj zaključimo z drugo plastjo piškotov, namočenih v limonado. Najpomembnejši korak je nato potrpežljivost, saj se mora sladica pred postrežbo dobro ohladiti, da se plasti povežejo in razvijejo poln okus. Tik pred serviranjem jo okrasimo še s stepeno smetano in svežimi jagodami, kar poskrbi za čudovit videz in še dodatno mero poletne svežine.

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Rezultat je sladica, ki združuje vse, kar si želimo v vročih dneh: hitro pripravo, preproste sestavine, brezskrbno pripravo brez pečice in osvežilen okus, zaradi katerega bo hitro postala ena vaših najljubših poletnih sladic.

Sladica združuje hitro pripravo brez pečice, preproste sestavine in osvežilen okus.
Sladica združuje hitro pripravo brez pečice, preproste sestavine in osvežilen okus. FOTO: Su.S.

Sestavine:

- 2 vanilijeva pudinga (prašek)

- 6 dl mleka

- 7 žlic sladkorja

- 16 maslenih piškotov (navadni ali brezglutenski)

- 1 bio limona

- 250 ml smetane za stepanje

- 30 g kokosove moke

- 400 g jagod

Priprava:

1. Vanilijev puding skuhamo po navodilih z vrečke, a samo s 6 decilitri mleka in 5 žlicami sladkorja. Predevamo ga v skledo, na dotik pokrijemo s folijo za živila in ohladimo na sobno temperaturo.

2. Medtem v globokem krožniku zmešamo naribano limonino lupinico, sok ene limone, 70 ml vode in 2 žlici sladkorja.

3. Jagode očistimo in narežemo na manjše koščke, smetano pa stepemo do rahlih vrhov.

Kremne jagodne kocke brez peke
Kremne jagodne kocke brez peke FOTO: Su.S.

4. Ohlajen puding dobro premešamo z električnim mešalnikom. Dodamo smetano in mešamo, da dobimo gosto kremo. Vanjo z lopatico vmešamo kokosovo moko.

Vanilijeva krema s kokosom
Vanilijeva krema s kokosom FOTO: Su.S.

5. Piškote namakamo v pripravljeno limonado in z njimi obložimo dno pekača, velikosti 20 x 30 centimetrov.

6. Po piškotih razmažemo polovico kreme. Po njej razporedimo jagode in jih nežno potisnemo v kremo. Nadaljujemo s preostankom kreme, ki jo pogladimo, po vrhu pa razporedimo preostale piškote, ki smo jih prav tako namočili v limonado.

7. Sladico postavimo v hladilnik za vsaj 3 ure, najbolje čez noč. Pred serviranjem jo okrasimo s stepeno smetano in svežimi jagodami. Na koncu jo samo še narežemo na kocke in postrežemo. Dober tek! 

Sladice
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