Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja

V poletni vročini se marsikdo želi izogniti prižiganju pečice, a se hkrati ne želi odpovedati odličnim domačim sladicam. Prav zato je mango float ena tistih sladic, ki jih je vredno poznati. Gre za tradicionalno filipinsko sladico brez peke, ki jo pripravljajo že desetletja in velja za eno najbolj priljubljenih tamkajšnjih poletnih poslastic. Njena največja prednost je preprostost, saj za pripravo potrebujemo samo štiri sestavine: - sladko smetano za stepanje, - kondenzirano mleko, - zrel mango, - graham krekerje. Iz stepene smetane in kondenziranega mleka naredimo rahlo kremo, ki jo v plasteh nalagamo skupaj z graham piškoti in koščki sladkega, zrelega manga. Med hlajenjem piškoti vpijejo del vlage iz kreme, zato se sladica poveže v mehko, skoraj tortno teksturo, ki se dobesedno topi v ustih.

icon-expand Med hlajenjem se vse plasti povežejo v mehko in zelo sočno sladico. FOTO: Shutterstock

Mango float je priljubljen tudi zato, ker za pripravo ne zahteva posebnega kuhinjskega znanja, rezultat pa je videti zelo privlačno. Kombinacija kremastega nadeva, sadne svežine in nežno zmehčanih piškotov ustvarja popolno ravnovesje okusov. Ker vsebuje le štiri osnovne sestavine in je pripravljena v nekaj minutah, je odlična izbira za poletna druženja, družinska praznovanja ali preprosto takrat, ko si zaželimo nekaj sladkega in osvežilnega. Za pripravo sladice potrebujemo: - 1 l sladke smetane za stepanje (najbolje 35 % mlečne maščobe) - 120 g sladkanega kondenziranega mleka - ščepec soli (poljubno, nekoliko uravnoteži sladek okus) - 4 zreli mangi (olupljeni in narezani na rezine ali koščke) - 250–300 g graham krekerjev Postopek priprave: Stepite sladko smetano, dokler ne nastanejo mehki vrhovi. Nato dodajte kondenzirano mleko in po želji tudi ščepec soli. Stepite, da dobite kompaktno kremo s čvrstimi vrhovi.

Nasvet: Sladka smetana in kondenzirano mleko naj bosta dobro ohlajena.

Graham krekerje zdrobite, dokler ne dobite želene drobtine, ali pa uporabite cele krekerje, ne da bi jih zdrobili. Lahko pa uporabite tudi kombinacijo celih in zdrobljenih krekerjev. V stekleno posodo velikosti 20 x 20 cm najprej položite graham krekerje. Nato dodajte stepeno smetano in zatem še narezan mango. Ponovite še enkrat. Za zadnjo plast dodajte stepeno smetano in narezan mango. Za okras lahko na vrh dodate še več drobtin graham krekerjev. Posodo pokrijte in jo čez noč postavite v hladilnik za mehko teksturo. Druga možnost je, da jo čez noč zamrznete za teksturo sladoleda. V tem primeru sladico približno 30 minut pred serviranjem vzemite iz zamrzovalnika, da se nekoliko odtaja.

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Nasveti za pripravo

- Uporabite popolnoma zrel mango. Bolj ko je mango zrel, slajši, sočnejši in aromatičnejši bo končni rezultat. Nezreli plodovi lahko sladici dodajo neželeno kislost in manj izrazit okus. - Smetana mora biti dobro ohlajena. Pred stepanjem jo hranite v hladilniku, saj boste le tako dobili čvrsto in stabilno kremo. Če smetana ni dovolj hladna, krema ne bo tako rahla in zračna. - Ne preskočite hlajenja. Mango float potrebuje vsaj štiri ure v hladilniku, še bolje pa je, če ga pustite počivati čez noč. V tem času se okusi povežejo, piškoti pa vpijejo del kreme in se prijetno zmehčajo.

icon-expand Popolna izbira za ljubitelje sadnih sladic brez kompliciranja. FOTO: Shutterstock

- Mehka tekstura je zaščitni znak mango floata. Med hlajenjem se posamezne plasti povežejo v enotno, kremasto sladico, ki jo lahko režemo skoraj kot torto. - Tradicionalno se uporabljajo graham krekerji, danes pa mnogi prisegajo na Biscoff piškote. V zadnjih mesecih je na družbenih omrežjih izjemno priljubljena različica z Lotus Biscoff piškoti, katerih karameliziran okus odlično dopolni sladkost manga. Če želite slediti trendu, lahko graham krekerje delno ali v celoti zamenjate z Biscoff piškoti. - Za lepši videz nekaj manga prihranite za dekoracijo. Pred serviranjem sladico okrasite z nekaj rezinami manga ali zdrobljenimi piškoti, kar bo dodalo tako vizualno privlačnost kot tudi dodatno plast okusa. - Sladico pripravite dan prej. Ker je naslednji dan še bolj kompaktna in okusna, je mango float odlična izbira za zabave, piknike in družinska druženja.

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