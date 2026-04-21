Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo

Sladka koruzna zlevanka je ena tistih sladic, ki v sebi nosi zgodbo preteklosti. Gre za preprosto, rustikalno pecivo, ki so ga pripravljale naše babice v časih, ko ni bilo veliko časa za zapletene recepte, a je bilo kljub temu treba na mizo postaviti nekaj sladkega in nasitnega.

Kot pravi Sanja Sirk, je bila zlevanka pogosto na jedilniku takrat, ko so gospodinje pripravljale hrano za delo na njivi. Sladica je morala biti hitra, enostavna in pripravljena iz sestavin, ki so bile vedno pri roki. Kljub temu pa ni manjkalo okusa – prav nasprotno, bila je polna, domača in ravno prav sladka, da je ponudila trenutek razvajanja sredi napornega dne.

Osnova zlevanke je preprosta zmes iz koruzne moke, jajc, mleka in drugih osnovnih sestavin, ki jo pred peko premažemo s kislo smetano. Med peko se razvije značilna mehka in rahlo zbita tekstura, ki jo tik pred serviranjem dopolnimo še s sladkorjem v prahu. Sanja ob tem še svetuje, da "če uporabimo domačo belo koruzno moko, dobimo tisti pristen okus, ki nas za trenutek popelje nazaj v stare čase."

Prav v tej preprostosti se skriva čar zlevanke – iz malo sestavin nastane nekaj res dobrega, dišečega in posebnega.