Sladka koruzna zlevanka
Sladice

Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo

Sladka koruzna zlevanka je preprosta, a izjemno okusna sladica iz časov naših babic, pripravljena iz osnovnih sestavin, ki jih imamo skoraj vedno doma. V članku predstavljamo recept Sanje Sirk, ki oživlja tradicionalen okus in nas spomni, kako malo je potrebno za pravo domače razvajanje.

Sanja Sirk , M.J.
21. 04. 2026 04.00

Sladka koruzna zlevanka je ena tistih sladic, ki v sebi nosi zgodbo preteklosti. Gre za preprosto, rustikalno pecivo, ki so ga pripravljale naše babice v časih, ko ni bilo veliko časa za zapletene recepte, a je bilo kljub temu treba na mizo postaviti nekaj sladkega in nasitnega.

Preprosta jed naših babic, ki prikliče prijetne spomine na otroštvo
Kot pravi Sanja Sirk, je bila zlevanka pogosto na jedilniku takrat, ko so gospodinje pripravljale hrano za delo na njivi. Sladica je morala biti hitra, enostavna in pripravljena iz sestavin, ki so bile vedno pri roki. Kljub temu pa ni manjkalo okusa – prav nasprotno, bila je polna, domača in ravno prav sladka, da je ponudila trenutek razvajanja sredi napornega dne.

Osnova zlevanke je preprosta zmes iz koruzne moke, jajc, mleka in drugih osnovnih sestavin, ki jo pred peko premažemo s kislo smetano. Med peko se razvije značilna mehka in rahlo zbita tekstura, ki jo tik pred serviranjem dopolnimo še s sladkorjem v prahu. Sanja ob tem še svetuje, da "če uporabimo domačo belo koruzno moko, dobimo tisti pristen okus, ki nas za trenutek popelje nazaj v stare čase."

Prav v tej preprostosti se skriva čar zlevanke – iz malo sestavin nastane nekaj res dobrega, dišečega in posebnega.

Odkrijte skrivnosti babičine kuhinje s pripravo klasične sladke koruzne zlevanke. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine:

- 150 g koruzne moke (ne zdroba)

- 150 g gladke moke

- 3 jajca

- 100 g sladkorja

- 1 vaniljev sladkor

- pol l mleka

- ščepec soli

- 2 mali kisli smetani (2 x 180 g)

Postopek:

Jajca in sladkor penasto umešamo.

Dodamo sol, mleko in eno kislo smetano. Sestavine premešamo.

Dodamo obe presejani moki in z metlico mešamo, dokler ne dobimo gladke mase brez grudic.

Pekač velikosti približno 30 cm x 20 cm obložimo s papirjem za peko. V pripravljen pekač vlijemo maso.

Drugo kislo smetano razmešamo in s pomočjo žlice razmažemo po masi v pekaču.

Z žlico lahko zarišemo "vzorec", da zlevanka dobi tisti značilen rustikalni videz.

Zlevanko 45–50 minut pečemo v pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija.

Še toplo sladico posujemo s sladkorjem v prahu in okrasimo s svežim sadjem. Narežemo na kose in postrežemo. Dober tek!

