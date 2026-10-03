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Kokosova rolada brez peke
Sladice

Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke

Preprosta, hitro pripravljena in brez peke – ta čokoladno-kokosova rolada je ena tistih sladic, ki jih z veseljem postavimo na praznično mizo, pladenj domačega peciva ali ponudimo ob skodelici kave. Recept nam je zaupala bralka Alma, ki nas je navdušila že s številnimi svojimi domačimi dobrotami.

M.J.
03. 10. 2026 04.00
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Ko pripravljamo pladenj mešanega domačega peciva za praznovanje, poroko, večje družinsko srečanje ali obisk, običajno iščemo sladice, ki niso le dobre, ampak tudi lepo izgledajo in jih lahko brez težav narežemo na več kosov. Še posebej priročne so tiste, pri katerih nam ni treba prižigati pečice, priprava pa je dovolj preprosta, da zanje ne potrebujemo veliko časa.

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Prav takšna je tudi čokoladno-kokosova rolada, katere recept nam je zaupala naša bralka Alma. Z njenimi domačimi sladicami ste se na Okusno.je že lahko srečali, saj nas je v preteklosti že večkrat razveselila s svojimi recepti. Tudi tokrat je z nami delila recept kokosove rolade brez peke, ki je kot nalašč za različne priložnosti – od praznovanj in porok do povsem običajnega popoldneva ob skodelici domače kave.

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O sladici je zapisala: "Kokos rolada, za katero obstaja več različnih receptov in prav vsak je dober." In prav v tem je njen čar – recept lahko pripravite nekoliko po svoje, rezultat pa je vedno privlačna in okusna sladica, ki lepo popestri vsak pladenj domačega peciva. Lahko jo na primer popestrite s svežimi malinami, kot smo mi naredili TUKAJ. Ker je rolada pripravljena brez peke, je odlična izbira tudi v toplejših mesecih, ko si ne želimo dodatno segrevati kuhinje.

Naša bralka Alma razkriva svoj najljubši recept za kokosovo rolado brez peke.
Naša bralka Alma razkriva svoj najljubši recept za kokosovo rolado brez peke. FOTO: osebni arhiv

Sestavine:

Temni del:

- 250 g mletih plazma piškotov

- 100 g sladkorja v prahu

- 100 g čokolade za kuhanje

- 1 žlica ruma

- 14 žlic kuhane črne kave

- 100 g mletih orehov

- 1 žlica kakava

Svetli del oz. nadev:

- 3 žlice vode

- 3 žlice kristalnega sladkorja

- 100 g kokosa

- 100 g masla

- 100 g sladkorja v prahu

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Postopek priprave:

Najprej pripravimo nadev, tako da v loncu zavremo vodo in sladkor ter dodamo kokos. Premešamo in pustimo, da se zmes ohladi.

Zmehčano maslo kremasto umešamo s sladkorjem v prahu. Dodamo ohlajeno kokosovo mešanico in dobro premešamo. Pripravljeno maso razdelimo na dva enaka dela.

Zatem zmešamo mlete piškote, sladkor v prahu, mlete orehe, rum in kakav. Dodamo stopljeno čokolado in kuhano, ohlajeno kavo. Vse dobro premešamo, da dobimo enotno maso, ki jo razdelimo na dva enaka dela.

Na mizo položimo kos prozorne plastične folije in nanjo položimo en del oziroma kos temne mase. Malo jo sploščimo z rokami, nato pa pokrijemo z drugim kosom prozorne plastične folije in razvaljamo v pravokotnik.

Odstranimo zgornji kos plastične folije in razvaljano osnovo premažemo s polovico kokosovega nadeva. S pomočjo plastične folije previdno zvijemo rolado, ki jo rahlo pritisnemo, da združimo rjavi in beli del.

Postopek ponovimo z drugim delom temne mase. Na koncu dobimo dve roladi, ki ju ločeno zavijemo v prozorno plastično folijo in pustimo v hladilniku, da se dobro ohladita in strdita. Najbolje je, da roladi narežemo naslednji dan. Po želji lahko celo rolado pred rezanjem povaljamo v kokosu.

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