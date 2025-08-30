Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo

Zdrobov koh je ena tistih tradicionalnih sladic, ki marsikoga nostalgično popelje v otroštvo. Gre za že malo pozabljeno, a zelo okusno staromodno dobroto, ki jo je nadvse enostavno pripraviti. Zanjo ne potrebujemo posebnih ali dragih sestavin, ampak samo jajca, sladkor, pšenični zdrob in mleko ter po želji tudi malo limonine lupinice in vanilijevega sladkorja, da pecivo lepše diši.



Čeprav je natančen izvor sladice težko določiti, je zdrobov koh priljubljen po vsej srednji in vzhodni Evropi, predvsem v Sloveniji, Avstriji in na Balkanu. Včasih se je pripravljal kot preprost in cenovno ugoden posladek, ki je bil pogosto na jedilniku šolskih in domačih kuhinj, danes pa smo nanj kar malce pozabili.



Kaj je značilno za zdrobov koh?

Glavna značilnost zdrobovega koha je njegova rahla in mehka struktura, ki jo dosežemo z ločenim stepanjem beljakov, ki jih s sladkorjem stepemo v zelo čvrst sneg. Sladica je zaradi zdroba rahlo kremasta, a hkrati čvrsta, tako da jo lahko narežemo na kose. Predvsem pa je zelo sočna, saj se pečen biskvit prelije s hladnim mlekom, ki mu po želji dodamo sladkor in začimbe, nato pa pustimo, da se pecivo dobro ohladi.

Različice zdrobovega koha



Osnovni recept za zdrobov koh omogoča veliko prilagoditev in različic: - s sadjem: v maso lahko dodamo rozine, borovnice ali na drobno narezana jabolka,



- s čokolado: zdrobov koh lahko prelijemo s stopljeno čokolado ali pa v maso dodamo žličko kakava v prahu, - s cimetom: začimbe, kot je cimet, lahko dodamo v mleko, s katerim prelijemo vroč biskvit, ali pa cimet uporabimo kot posip po pripravljeni sladici, - s smetano ali marmelado: koh lahko postrežemo s stepeno smetano, jogurtom ali marelično marmelado, kar doda svežino in sladkobo, - s kokosom: zelo okusno različico dobimo, če del zdroba v receptu nadomestimo s kokosovo moko; rezultat je zelo okusno in sočno pecivo, ki vas bo navdušilo tudi s čudovitim vonjem.

RECEPT: Zdrobov koh s kokosom



Sestavine:



- 4 jajca

- ščepec soli

- 6 žlic sladkorja

- 6 žlic pšeničnega zdroba

- 1 žlička pecilnega praška

- 50 g kokosa

- 500 ml mleka

- 1 vanilijev sladkor



Postopek priprave:



Najprej pripravimo preliv, tako da v kozici segrejemo mleko, ki mu dodamo vanilijev sladkor. Ko se sladkor raztopi, mleko odstavimo in ohladimo.



V dve skledi ločimo beljake in rumenjake. Beljakom dodamo ščepec soli in jih penasto umešamo, nato pa jim postopoma po žlicah dodajamo sladkor in jih stepemo v čvrst sneg.



Hitrost mešanja znižamo na najnižjo stopnjo in v stepene beljake enega za drugim vmešamo rumenjake.



V zmes ročno vmešamo pšenični zdrob, pecilni prašek in kokos.



Pekač za narastke namastimo z maslom ali oljem, nato pa vanj prelijemo pripravljeno maso, ki jo enakomerno razporedimo po celotni površini in po vrhu pogladimo.



Biskvit pečemo približno 25 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija.



Pečen biskvit z zobotrebcem večkrat prebodemo, nato pa ga prelijemo s hladnim mlekom. Ko se pecivo ohladi na sobno temperaturo, ga pred serviranjem shranimo v hladilnik še za 2 uri.



Pecivo postrežemo dobro ohlajeno, pred serviranjem pa ga narežemo na kvadrate ali trikotnike. Dober tek!



