Kako porabiti ostanke piškotov za tiramisu? Imamo 4 odlične ideje

Pri pripravi tiramisuja se pogosto zgodi, da nam v paketu ostane nekaj piškotov, nato pa ne vemo, kako jih porabiti. A prav ti ostanki so lahko odlična osnova za hitro pripravljene sladice brez veliko kompliciranja. Tokrat predstavljamo štiri preproste ideje, s katerimi boste piškote za tiramisu spremenili v okusne sladice za vsak dan - od tiramisu kroglic in kokosovih rezin do osvežilnih jogurtovih sadnih rezin in odlične tortice, ki združuje dve priljubljeni sladici.

icon-expand Tiramisu kroglice FOTO: Adobe Stock

Tiramisu kroglice

Odlične sladke kroglice, pripravljene iz klasičnih sestavin za tiramisu: piškotov, maskarpone sira, kave in kakava. Da so še bolj slastne in okusne, smo vanje skrili žličko čokoladnega namaza. Recept je TUKAJ.

Hitre kokosove rezine

Popolna sladica za poletne zabave, praznovanja in sladke trenutke. Osnova sladice so piškoti za tiramisu, ki jih skupaj "zlepimo" z okusno kremo in hitro povaljamo najprej v mleku, nato pa še v kokosu, rezine pa nato čez noč shranimo v hladilniku. Lahko jo pripravimo tudi nekaj ur vnaprej in postavimo v hladilnik – takrat bo še bolj osvežilna. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jogurtove rezine s sadjem in piškoti FOTO: Sanja Sirk

Jogurtove rezine s sadjem in piškoti

Osvežilna poletna sladica brez peke, za katero imamo sestavine večinoma vedno doma, priprava pa je primerna tudi za začetnike. Recept je TUKAJ.

icon-expand Tiramisu cheesecake FOTO: Su.S.

Tiramisu cheesecake

Slastna in kremasta sladica, ki združuje najboljše iz dveh svetov – tiramisu in cheesecake. Pripravite jo brez pečenja in pustite, da vas okusi očarajo. Idealna izbira za posebne priložnosti ali sladkanje ob kavi. Recept je TUKAJ.

icon-expand Če piškotov ni veliko, lahko pripravimo le nekaj porcij hitrega tiramisuja v kozarčkih. FOTO: Shutterstock

Še nekaj idej, kako porabiti piškote za tiramisu: - Posip za sladoled ali jogurt: piškote grobo zdrobimo in jih uporabimo kot hrustljav dodatek sladoledu, grškemu jogurtu ali sadnim kupam. - Čokoladne salame: zdrobljene piškote zmešamo s čokolado, maslom in oreščki ter oblikujemo sladko "salamo". - Pečena jabolka s piškotnim nadevom: zdrobljene piškote zmešamo z maslom in cimetom ter uporabimo kot nadev za pečena jabolka ali hruške. - Zamrznjene sladice: piškote uporabimo pri pripravi sladolednih tortic, frozen yogurt bark ali ledenih sladic v kozarčkih.