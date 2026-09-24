Jugoslovenka: starinsko pecivo, ki so ga gospodinje nekoč znale pripraviti na pamet

Sočno jabolčno pecivo, ki je zaznamovalo marsikatero otroštvo

Nekatera peciva se ohranijo v kuharskih knjigah, druga pa predvsem v spominu. Pecivo Jugoslovenka, tudi Jugoslovanka oziroma jugoslovanski kolač, ki je bilo priljubljeno predvsem v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, je eno takšnih. Čeprav zanj ne obstaja en sam uradni recept in ga je v starejših kuharskih knjigah težko najti, se je pod različnimi imeni ohranil v domačih zvezkih z recepti in spominu generacij, ki so odraščale v nekdanji Jugoslaviji.

Sestavljajo ga rahel biskvit, jabolčni nadev, ki mu čvrstost in okus doda vaniljev puding, ter plast stepene smetane. Prav zaradi preprostosti je bilo nadvse primerno za domačo pripravo.

icon-expand Sočno jabolčno pecivo, ki so ga nekoč gospodinje pripravljale skoraj na pamet, se danes vrača na naše mize. FOTO: Sanja Sirk

Zakaj je bilo pecivo Jugoslovenka tako priljubljeno?

Morda je prav preprostost največji čar tega peciva. Ne potrebuje zapletenih tehnik in posebnih pripomočkov. Biskvit spečemo, pripravimo jabolčni nadev s pudingom, vse skupaj ohladimo in zaključimo s stepeno smetano. Pomemben del njegove privlačnosti je tudi dostopnost sestavin. Zanj namreč potrebujemo zgolj nekaj osnovnih sestavin, med katerimi so tudi jabolka, ki so lahko dostopna in praktično na voljo vse leto. Pri Jugoslovenki pa so dobila nekoliko drugačno vlogo: niso bila zgolj plast sadja na vrhu biskvita, ampak so skupaj s pudingom postala sočen in čvrst nadev. Pecivo je zaradi dostopnih in vsakdanjih sestavin tudi razmeroma poceni, izdatno in primerno za večji pekač. Hkrati pa na mizi deluje bolj posebno kot čisto navaden biskvit. Mehka podlaga, sočen sadni nadev in lahka smetana namreč ustvarijo kombinacijo, ki je primerna tako za vsakdan kot za praznične priložnosti.

Lahko jo pripravimo kot nedeljsko sladico, ponudimo na praznovanju ali zabavi, odlično pa se obnese tudi kot preprosto pecivo po kosilu. Dobro ohlajena se lepo reže na kose, še posebej prijetna pa je ob skodelici kave ali čaja. Sladico lahko pred serviranem okrasimo še z naribano čokolado, čokoladnimi mrvicami ali zmletimi orehi.

icon-expand Naravna sočnost jabolk poskrbi, da biskvit ni suh, vaniljev puding pa sadni plasti doda kremasto strukturo in prijetno vaniljevo aromo. FOTO: Sanja Sirk

Kako pripravimo značilni jabolčni nadev?

V nekaterih receptih so jabolka narezana na majhne kocke in se kuhajo skupaj s sladkorjem, nato pa se jim doda vaniljev puding. Drugi recepti uporabljajo nekoliko drugačen postopek, vendar je osnovna ideja enaka: jabolka se toplotno obdelajo, puding pa poskrbi, da se sadna masa zgosti. Pri različici, ki je zelo podobna receptom, ki so se prenašali po domačih kuhinjah, jabolka pred uporabo naribamo. Na kratko jih pokuhamo v sladkani vodi, nato pa jabolka odcedimo in razporedimo po pečenem biskvitu. Tekočino, v kateri so se kuhala, uporabimo za pripravo vaniljevega pudinga. Še vroč puding prelijemo čez jabolka in pustimo, da se nadev ohladi in učvrsti.

Podroben recept za pripravo peciva Jugoslovenka si lahko ogledate TUKAJ.

Pozabljeno pecivo se vrača

Čeprav je pecivo za nekaj časa nekoliko utonilo v pozabo, zanimanje zanj očitno ni izginilo. V zadnjih letih se recepti za Jugoslovenko oziroma jugoslovanski kolač ponovno pojavljajo na kulinaričnih portalih in družbenih omrežjih, pogosto prav kot priljubljeni recepti mam in babic.

Čeprav je Jugoslovenka primerna za vse letne čase, ima jeseni še poseben čar. Takrat so jablane polne zrelih plodov, domača jabolka pa kar kličejo po tem, da jih uporabimo za sladico.