Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet

V času, ko vse več ljudi išče preproste, hitre in nekoliko bolj zdrave sladice, je jogurtova torta iz štirih sestavin postala pravi spletni hit. Navdušuje predvsem zato, ker združuje vse, kar si sodoben kuhar želi: minimalno število sestavin, enostavno pripravo in okusen rezultat.

Posebnost te sladice je, da je pripravljena brez moke , kar jo naredi lažje prebavljivo in primerno tudi za tiste, ki se ji izogibajo. Hkrati je slajena z medom ter pripravljena iz grškega jogurta in jajc, zato vsebuje veliko beljakovin in nas posledično tudi bolj nasiti kot klasične sladice. Rezultat je rahla, skoraj penasta torta, ki ni težka in ne obteži.

Sladica pa ne navdušuje samo z odličnim okusom, ampak tudi s hitro in enostavno pripravo. Vse skupaj lahko pripraviš v nekaj minutah , pečica pa opravi preostalo. Prav zaradi te kombinacije enostavnosti, trendovske "fit" note in odličnega okusa je ta sladica postala v zadnjem času zelo priljubljena.

Po želji lahko dodamo tudi poljubno sadje za svežino.

- 20 g koruznega škroba (lahko je tudi vanilijev puding v prahu)

Ta preprosta sladica je popoln primer, kako lahko z minimalnimi sestavinami ustvariš nekaj res okusnega. Njena tekstura je nežna, rahlo kremasta in spominja na kombinacijo sirove torte in biskvita.

Vse sestavine dodaš v skledo in jih zmešaš v gladko maso.

Manjši okrogel pekač (premera od 15 do 18 centimetrov) obložiš s papirjem za peko, nato pa vanj vliješ pripravljeno maso. Pekač narahlo potreseš, da se masa enakomerno razporedi.

Pekač pokriješ z alufolijo in ga potisneš v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija. Tortico pečeš 50 minut, po 20 minutah peke pa odstraniš folijo. Sladico pred serviranjem dobro ohladiš.

Rezultat je lahka, zračna torta, ki jo lahko postrežeš samostojno ali pa ji dodaš sveže sadje, malo medu ali sadni preliv. Prav zaradi svoje preprostosti in prilagodljivosti je postala prava uspešnica med ljubitelji hitrih sladic.