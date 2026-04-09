Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad

Jagode so simbol pomladnih dni, hkrati pa so popolna osnova za sladice brez peke. Čeprav so mnogi navajeni, da sladice zahtevajo pečico in dolge priprave, obstajajo recepti, ki so preprosti, hitri in vizualno privlačni.
V tem članku smo zbrali sedem različnih jagodnih sladic, ki ne potrebujejo peke, a so vseeno polne okusa in ustvarijo "wow efekt" na vsaki mizi. Uporabite sveže jagode, kremaste nadeve in različne dodatke ter ustvarite sladice, ki so popolne tako za piknik in zabavo, kot tudi za skupne trenutke z družino in prijatelji.
Cheesecake z jagodami
Kremast cheesecake s hrustljavo podlago in svežim jagodnim prelivom na vrhu. Enostaven za pripravo, brez pečice, a po videzu in okusu bo kot iz slaščičarne. Recept je TUKAJ.
Tiramisu z jagodami
Lahka sladica v plasteh piškotov, mascarponeja, jagodnega pireja in svežih jagod. Hitro pripravljeno, osvežilno in rahlo sladko – idealno za po kosilu ali sladico, ki jo pripravimo za druženje s prijatelji. Recept je TUKAJ.
Hitra jagodna krema s svežimi jagodami
Za pripravo jagodne kreme ne potrebujete posebnih sestavin in zapletenega kuharskega znanja, sladica pa vas bo tudi kljub vsej svoji preprostosti naravnost navdušila. Rezultat je kremast in prijetno osvežujoč. Recept je TUKAJ.
Jagodna kupola
Plasten, vizualno privlačen desert, ki združuje piškote, kremast nadev in sveže jagode. Brez peke, a še vedno z impresivnim videzom. Recept je TUKAJ.
Panakota z jagodnim želejem
Čudovita dvobarvna sladica, ki združuje lahko smetanovo strjenko z osvežilnim jagodnim želejem. Eleganten in osvežujoč desert, ki bo privabljal poglede na zabavi ali pikniku. Recept je TUKAJ.
Pudingove jagodne rezine
Hitra sladica iz jagodnega pudinga, jagodne kreme in stepene smetane, ki jo pripravite brez pečice. Preprosta, a polna okusa in primerna za družinsko sladkanje. Recept je TUKAJ.
Preprosta jagodna sladica v kozarcu
Hitro sestavljena sladica v kozarcu, kjer se plasti jagodnega pireja, kreme in piškotnih drobtin lepo prepletajo. Idealen mini desert za vsako priložnost. Recept je TUKAJ.