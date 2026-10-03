Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado

Jesen prinese obilje sladkih, dišečih jabolk, ki jih najpogosteje uporabimo za pripravo pite, zavitka ali kompota. A s tem njihova vloga v kuhinji še zdaleč ni izčrpana. Zaradi svoje sočnosti, prijetne kislosti in sladkobe se odlično obnesejo v najrazličnejših sladicah.
Če imate doma košaro jabolk in iščete malo drugačne ideje, smo zbrali tri recepte, ki jih je vredno preizkusiti. Pripravite lahko hitro čokoladno pecivo, dišečo obrnjeno rolado ali preprosto sladico v kozarcu s praženimi lešniki in smetano. Tri različne sladice, vsem pa je skupno eno – v glavni vlogi so priljubljena jesenska jabolka.
Obrnjena jabolčna rolada
Če imate radi sočna jabolčna peciva, bo ta rolada hitro osvojila vaše brbončice. Ko jo boste enkrat poskusili, jo boste zagotovo večkrat pripravili. Še zlasti potem, ko boste videli, kako enostavno je vse skupaj, saj se nadev in biskvit kar skupaj spečeta. Rolada je odlična za jesensko popoldansko sladkanje ob skodelici kave ali čaja. Recept je TUKAJ.
Dušena jabolka s praženimi lešniki in smetano
Preprosta sladica, ki navduši s kombinacijo mehkih, dišečih jabolk, hrustljavih praženih lešnikov in nežne smetane. Priprava je hitra, postrežemo pa jo v kozarcih, zato je odlična izbira tudi takrat, ko si zaželimo nekaj sladkega brez dolgega pečenja. Recept je TUKAJ.
Hitro čokoladno pecivo z jabolki
Zelo sočno pecivo, ki je tudi zelo preprosto za pripravo, zaradi jabolk pa ostane prijetno sočno. Prav zato je odlična izbira, ko želite hitro pripraviti domačo sladico, ki bo všeč tako odraslim kot tudi otrokom. Recept je TUKAJ.