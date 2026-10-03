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Dušena jabolka s praženimi lešniki in smetano
Sladice

Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado

Jabolka so ena najbolj vsestranskih jesenskih sestavin. Iz njih lahko pripravimo veliko več kot klasično pito – tokrat predstavljamo recept za hitro sočno pecivo, dišečo jabolčno rolado in preprosto sladico v kozarcu.

M.J.
03. 10. 2026 04.00
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Jesen prinese obilje sladkih, dišečih jabolk, ki jih najpogosteje uporabimo za pripravo pite, zavitka ali kompota. A s tem njihova vloga v kuhinji še zdaleč ni izčrpana. Zaradi svoje sočnosti, prijetne kislosti in sladkobe se odlično obnesejo v najrazličnejših sladicah.

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Če imate doma košaro jabolk in iščete malo drugačne ideje, smo zbrali tri recepte, ki jih je vredno preizkusiti. Pripravite lahko hitro čokoladno pecivo, dišečo obrnjeno rolado ali preprosto sladico v kozarcu s praženimi lešniki in smetano. Tri različne sladice, vsem pa je skupno eno – v glavni vlogi so priljubljena jesenska jabolka.

Obrnjena jabolčna rolada
Obrnjena jabolčna rolada FOTO: Shutterstock

Obrnjena jabolčna rolada

Če imate radi sočna jabolčna peciva, bo ta rolada hitro osvojila vaše brbončice. Ko jo boste enkrat poskusili, jo boste zagotovo večkrat pripravili. Še zlasti potem, ko boste videli, kako enostavno je vse skupaj, saj se nadev in biskvit kar skupaj spečeta. Rolada je odlična za jesensko popoldansko sladkanje ob skodelici kave ali čaja. Recept je TUKAJ.

Dušena jabolka s praženimi lešniki in smetano
Dušena jabolka s praženimi lešniki in smetano FOTO: Shutterstock

Dušena jabolka s praženimi lešniki in smetano

Preprosta sladica, ki navduši s kombinacijo mehkih, dišečih jabolk, hrustljavih praženih lešnikov in nežne smetane. Priprava je hitra, postrežemo pa jo v kozarcih, zato je odlična izbira tudi takrat, ko si zaželimo nekaj sladkega brez dolgega pečenja. Recept je TUKAJ.

Čokoladno pecivo z jabolki
Čokoladno pecivo z jabolki FOTO: osebni arhiv

Hitro čokoladno pecivo z jabolki

Zelo sočno pecivo, ki je tudi zelo preprosto za pripravo, zaradi jabolk pa ostane prijetno sočno. Prav zato je odlična izbira, ko želite hitro pripraviti domačo sladico, ki bo všeč tako odraslim kot tudi otrokom. Recept je TUKAJ.

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