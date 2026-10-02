Videti so kot iz slaščičarne, pripravite pa jih brez peke: jesenske tortice po receptu tekmovalke MasterChefa

Jesen je kot nalašč za sladice, v katerih se prepletajo dišeča jabolka, cimet in karamela. Čeprav so ti okusi dobro poznani, jih lahko z malo domišljije spremenimo v sladico, ki na mizi pritegne poglede s svojim videzom.

icon-expand Natalija je tokrat pripravila prikupne monoporcijske tortice s pridihom jeseni. FOTO: Natalija Sebanc

Tokrat je Natalija Sebanc, tekmovalka 11. sezone kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija, ki nas na našem portalu vsak mesec razveseljuje s preprostimi in privlačnimi idejami za sladice, pripravila prikupne jabolčno-cimetove monoporcijske tortice, ki so kot nalašč za jesenska druženja. Primerne so tako za praznovanja in zabave kot tudi za trenutke, ko želimo nedeljsko kosilo zaključiti z nečim nekoliko bolj posebnim.

Tortice imajo prav posebno obliko: okoli oboda so razporejeni piškoti za tiramisu, v notranjosti pa se skrivata dišeč cimetov mousse in plast karameliziranih jabolk. Kombinacija je jesenska do zadnje žličke, posamezne tortice pa so zaradi svoje prikupne velikosti tudi zelo lepo videti na praznični mizi. Če iščete sladico, ki ne vključuje veliko dela in s katero boste navdušili goste, a ne želite pripravljati velike torte, je Natalijin recept odlična ideja.

icon-expand Pripravite nepozabno sladko presenečenje, ki bo zasijalo na vsaki mizi. FOTO: Natalija Sebanc

Sestavine za približno 8 tortic:

Cimetov mousse: - 3 rumenjaki - 100 g sladkorja - 300 ml mleka - 5 žličk mletega cimeta - 2 lističa želatine - 150 ml stepene smetane Karamelizirana jabolka: - 4 jabolka - 2 žlici sladkorja - malo masla - mleti cimet in vanilija

Postopek priprave:

Rumenjake rahlo stepi s sladkorjem. Lističe želatine namoči v hladni vodi. Mleko zavri ter ga počasi prilivaj k rumenjakom in pri tem nenehno mešaj. Celotno maso vrni v lonec in kuhaj na zmerni temperaturi, dokler se ne zgosti. Kremo stalno mešaj, ko se zgosti, jo prestavi v drugo posodo. Dodaj ožeto želatino in dobro premešaj, da se raztopi. Nato vmešaj stepeno smetano. Kremo nekoliko ohladi, da zategne. Jabolka nareži na manjše kockice, posuj s sladkorjem in popraži na malo masla. Sladkor se bo stopil, jabolka bodo spustila sok in se bodo lepo karamelizirala. Po okusu začini s cimetom in vanilijo.

icon-expand Tortice imajo prav posebno obliko: okoli oboda so razporejeni piškoti za tiramisu, v notranjosti pa se skrivata dišeč cimetov mousse in plast karameliziranih jabolk. FOTO: Natalija Sebanc

Sestavljanje sladice:

Sestavine: - savoiardi piškoti - cimetov mousse - karamelizirana jabolka Pri sestavljanju sladice si pomagaj s šablono ali folijo, oblikovano v manjši krog. Tako se lahko piškoti naslonijo na šablono, medtem ko sestavljaš tortico. Piškote prereži na pol, da bodo na dnu ravni in bodo stali pokonci, ko jih zložiš v krog na notranji strani šablone oziroma folije. Dodaj tudi piškote na dnu sladice, da lahko drži polnilo. Ko sestaviš ogrodje, dodaj najprej cimetov mousse, nato pa sladico do vrha napolni s karameliziranimi jabolki. Sladico postrezi takoj ali shrani v hladilniku skupaj s šablono. Šablono pri serviranju previdno odstrani.