Le malo domačih sladic nas tako hitro spomni na otroštvo in kuhinjo naših babic kot jabolčni zavitek . Vonj po pečenih jabolkih in cimetu, hrustljavo zlato zapečeno testo ter bogat nadev so kombinacija, ki se ji je težko upreti.

Če torej iščete idejo za sladico, s katero boste razveselili družino ob nedeljskem kosilu ali navdušili goste ob posebni priložnosti , je Ružičin recept vsekakor vreden preizkusa.

Odličen recept za domač jabolčni zavitek nam je poslala bralka Ružica , ki je za pripravo uporabila kupljeno vlečeno testo . Tako si prihranimo čas in delo z njegovo pripravo, sladica pa je tudi brez tega čudovita, priprava pa precej hitrejša in preprostejša. Ružičin recept vključuje tudi pripravo domače vanilijeve kreme , ki jo postrežemo s pečenim zavitkom in tako dobimo božansko dobro sladico za vsako priložnost. Vanilijeva krema namreč s svojo nežno in rahlo teksturo ter prijetno aromo lepo dopolni okus pečenih jabolk, cimeta in oreščkov.

1. Priprava jabolčnega nadeva

Maslo stopimo na nizki temperaturi in ga postavimo na stran. Jabolka olupimo in naribamo, nato jim dodamo sladkor, vaniljev sladkor, cimet in mlete oreške. Vse skupaj dobro premešamo.

2. Priprava zavitkov

Vlečeno testo razdelimo na dva dela. Prvi list testa premažemo s stopljenim maslom, nanj položimo drugi list in nanj dodamo jabolčni nadev. Postopek ponavljamo, tako da za en zavitek uporabimo od šest do osem listov, pri tem pa en list testa premažemo z maslom, na drugega pa dodamo nadev. Nato testo zvijemo v zavitek in ga položimo v pekač, obložen s papirjem za peko. Enako pripravimo še drugi zavitek.

Oba zavitka premažemo s preostalim stopljenim maslom in ju pečemo približno 30 minut pri 180 stopinjah Celzija.

3. Priprava vaniljeve kreme

V kozico vlijemo mleko, dodamo vaniljev sladkor in segrejemo do vretja. V manjši skledi z metlico zmešamo rumenjake in sladkor ter prilijemo približno deciliter segretega mleka. Dobro premešamo in zmes vlijemo v preostalo segreto mleko.

Gustin razmešamo z malo vode in ga med mešanjem prilijemo v kozico. Kremo kuhamo na nizki temperaturi in ves čas mešamo z metlico, dokler se ne zgosti. Odstavimo jo s štedilnika, dodamo naribano limonino lupinico, pokrijemo s folijo in pustimo, da se ohladi. Ohlajeno kremo nato stepemo z mešalnikom, da postane gladka in svilnata.

4. Postrežba

Pečena zavitka pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo, da se nekoliko ohladita. Nato ju potresemo s sladkorjem v prahu, narežemo na rezine in postrežemo z domačo vaniljevo kremo.