Če imate doma listnato testo in jabolka, pripravite to hrustljavo jesensko pecivo

Ko se v kuhinji znajdeta listnato testo in nekaj jabolk, ni treba dolgo razmišljati, kaj bi iz njiju pripravili. Z nekaj preprostimi sestavinami lahko nastane sladica, ki združuje vse, kar si od jesenskega peciva želimo – hrustljavo testo, kremast nadev, mehke koščke jabolk in prijeten vonj po cimetu.

Priprava je precej preprosta: med dve plasti listnatega testa skrijemo kremni nadev, ki mu dodamo na hitro podušena jabolka. Posebnost peciva pa je zgornja plast, ki jo pred peko potrosimo s cimetovim sladkorjem. Ta se v pečici lepo karamelizira in ustvari tanko, hrustljavo skorjico, ki poskrbi za posebno piko na i. Jabolčne rezine s kremnim sirom in cimetovo skorjico so zato odlična izbira, kadar si zaželimo domače sladice, ki je videti nekoliko bolj posebna, njena priprava pa ne zahteva veliko dela.

icon-expand Hitra jesenska sladica, v kateri se hrustljavo listnato testo združi z bogatim kremnim nadevom in sočnimi dušenimi jabolki. FOTO: Su.S.

Sestavine: - 2 zavitka listnatega testa v rolici - 500 g jabolk - 2 žlički mletega cimeta - 1 vanilijev sladkor - polovica bio limone (lupinica in sok) - 450 g kremnega sira - 150 g sladkorja - 30 g masla

Postopek priprave: 1. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Pripravimo pekač, velikosti 25 x 35 centimetrov. 2. Odvijemo prvi zavitek testa, ga obrežemo, da ustreza velikosti pekača in z njim obložimo dno pekača. Testo večkrat prebodemo z vilicami. Pekač s testom shranimo v hladilnik. 3. Jabolka olupimo in jih narežemo na manjše koščke. Damo jih v kozico skupaj z eno žličko cimeta, vanilijevim sladkorjem, limoninim sokom in limonino lupinico ter dvema žlicama vode. Med mešanjem dušimo 5 minut, nato ohladimo.

icon-expand Posebnost peciva pa je zgornja plast, ki jo pred peko potrosimo s cimetovim sladkorjem. FOTO: Su.S.

4. Medtem ko se jabolka hladijo, v kozici stopimo maslo, v skledici pa zmešamo 50 gramov sladkorja ter preostalo žličko cimeta. 5. V skledi dobro zmešamo kremni sir in 100 gramov sladkorja, nato pa vmešamo podušena jabolka. 6. pekač s testom vzamemo iz hladilnika in po njem enakomerno razporedimo nadev. 7. Pokrijemo z drugim kosom listnatega testa, ki ga premažemo s stopljenim maslom in posujemo s cimetovim sladkorjem. 8. Pecivo pečemo v ogreti pečici 30 minut, nato pa ga ohladimo na sobno temperaturo. Ohlajeno narežemo na poljubne kose, ki jih postrežemo s skodelico toplega napitka.

icon-expand Idealna sladica za hladne dni, ki s svojo cimetovo skorjico poskrbi za popolno uživanje ob skodelici čaja ali kave. FOTO: Su.S.