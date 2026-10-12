Če imate doma listnato testo in jabolka, pripravite to hrustljavo jesensko pecivo

Ko se v kuhinji znajdeta listnato testo in nekaj jabolk, ni treba dolgo razmišljati, kaj bi iz njiju pripravili. Z nekaj preprostimi sestavinami lahko nastane sladica, ki združuje vse, kar si od jesenskega peciva želimo – hrustljavo testo, kremast nadev, mehke koščke jabolk in prijeten vonj po cimetu.
Priprava je precej preprosta: med dve plasti listnatega testa skrijemo kremni nadev, ki mu dodamo na hitro podušena jabolka. Posebnost peciva pa je zgornja plast, ki jo pred peko potrosimo s cimetovim sladkorjem. Ta se v pečici lepo karamelizira in ustvari tanko, hrustljavo skorjico, ki poskrbi za posebno piko na i.
Jabolčne rezine s kremnim sirom in cimetovo skorjico so zato odlična izbira, kadar si zaželimo domače sladice, ki je videti nekoliko bolj posebna, njena priprava pa ne zahteva veliko dela.
Sestavine:
- 2 zavitka listnatega testa v rolici
- 500 g jabolk
- 2 žlički mletega cimeta
- 1 vanilijev sladkor
- polovica bio limone (lupinica in sok)
- 450 g kremnega sira
- 150 g sladkorja
- 30 g masla
Postopek priprave:
1. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Pripravimo pekač, velikosti 25 x 35 centimetrov.
2. Odvijemo prvi zavitek testa, ga obrežemo, da ustreza velikosti pekača in z njim obložimo dno pekača. Testo večkrat prebodemo z vilicami. Pekač s testom shranimo v hladilnik.
3. Jabolka olupimo in jih narežemo na manjše koščke. Damo jih v kozico skupaj z eno žličko cimeta, vanilijevim sladkorjem, limoninim sokom in limonino lupinico ter dvema žlicama vode. Med mešanjem dušimo 5 minut, nato ohladimo.
4. Medtem ko se jabolka hladijo, v kozici stopimo maslo, v skledici pa zmešamo 50 gramov sladkorja ter preostalo žličko cimeta.
5. V skledi dobro zmešamo kremni sir in 100 gramov sladkorja, nato pa vmešamo podušena jabolka.
6. pekač s testom vzamemo iz hladilnika in po njem enakomerno razporedimo nadev.
7. Pokrijemo z drugim kosom listnatega testa, ki ga premažemo s stopljenim maslom in posujemo s cimetovim sladkorjem.
8. Pecivo pečemo v ogreti pečici 30 minut, nato pa ga ohladimo na sobno temperaturo. Ohlajeno narežemo na poljubne kose, ki jih postrežemo s skodelico toplega napitka.