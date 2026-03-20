Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli

Jabolčne sladice so vedno dobra ideja, še posebej, ko združujejo preproste sestavine in bogat okus. Prav takšna je tudi jabolčna pita s pudingom , ki jo je pripravila Sanja Sirk . Kot pravi sama, imamo za to sladico navadno vse sestavine že doma, priprava pa ne zahteva veliko časa, zato je popolna izbira za vsakogar, ki prisega na hitre in preverjeno dobre recepte.

Pita je sestavljena iz več plasti, ki skupaj ustvarijo izjemno sočno in rahlo teksturo . Osnovo predstavlja krhko testo, ki ga dopolnijo dišeča podušena jabolka, sledi bogata plast vanilijevega pudinga in na vrhu še naribano testo, ki med peko ustvari rahlo hrustljavo skorjico. Rezultat je sladica, ki združuje domačnost, preprostost in odličen okus – in kot pravi avtorica recepta, pogosto ne dočaka naslednjega dne, saj izgine še isti dan, ko jo pripravimo.

Krhko testo

Sestavine:

- 300 g moke

- 200 g masla

- 100 g sladkorja

- 1 vanilin sladkor

- 1 jajce

- ščepec soli

Priprava:

Moko presejemo, dodamo na kocke narezano hladno maslo, oba sladkorja in sol.

Maščobo s prsti vgnetemo v suhe sestavine. Ko imamo drobtinam podobno teksturo (brez večjih delcev masla), dodamo jajce ter sestavine s hladnimi rokami na hitro zgnetemo, da dobimo enotno testo.

Testo razdelimo na dva dela. En del zavijemo v folijo in shranimo v hladilnik.

Drugi del razvaljamo ali raztegnemo, da z njim obložimo dno pekača, velikosti 24 x 24 centimetrov. Testo po potrebi s prsti poravnamo, da zapolnimo vse luknje in z njim prekrijemo celotno dno. Testo z vilicami večkrat prebodemo.