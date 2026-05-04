Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado

Pomlad in začetek poletja prinašata eno najbolj priljubljenih sezonskih sestavin – sladke, sočne in dišeče jagode. Te so popolne ne le za sveže uživanje, temveč tudi za pripravo preprostih domačih sladic. Med njimi izstopa hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado v popolno harmonijo okusov.
Gre za sladico, ki prepriča s svojo mehkobo, rahlo teksturo in izrazitim sadnim značajem. Jagode poskrbijo za svežino in rahlo kislost, marmelada pa doda prijetno sladkobo in dodatno sočnost. Pecivo je ravno prav kompaktno, da se lepo reže na kose, hkrati pa je sočno in dovolj rahlo, da se kar topi v ustih.
Posebnost tega recepta je tudi njegova prilagodljivost – pripravite ga lahko v okroglem ali podolgovatem pekaču, odvisno od priložnosti ali želje. Odlično se poda tako k skodelici kave ali čaja kot tudi k osvežilnemu kozarcu bezgovega soka, zato je primeren za vsakodnevno razvajanje ali sproščena druženja.
Osnovne sestavine, ki jih imate najverjetneje že pri roki:
- sveže jagode
- jagodna marmelada (ali druga po izbiri)
- gladka moka
- sladkor
- jajca
- olje ali stopljeno maslo
- pecilni prašek
- mleko ali jogurt
Priprava je hitra in enostavna
Priprava peciva je preprosta in primerna tudi za manj izkušene kuharje. Najprej pripravimo osnovno maso tako, da zmešamo jajca, sladkor in maščobo, nato dodamo mleko ali jogurt. V ločeni posodi združimo suhe sestavine, ki jih postopoma vmešamo v mokro zmes, da dobimo gladko testo.
Pripravljeno maso pretresemo v pekač in po njej razporedimo kupčke marmelade. Nežno premešamo, da se naredi lep marmoriran vzorec. Po vrhu razporedimo na kolobarje narezane jagode.
Vse skupaj nato pol ure pečemo v ogreti pečici. Med peko se okusi lepo povežejo, pecivo pa dobi zlato rjavo skorjico in omamno sadno aromo.
Ko je pečeno, ga nekoliko ohladimo, nato pa ga po želji potrosimo s sladkorjem v prahu, narežemo na kose in postrežemo.
