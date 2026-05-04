Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado

Pomlad in začetek poletja prinašata eno najbolj priljubljenih sezonskih sestavin – sladke, sočne in dišeče jagode . Te so popolne ne le za sveže uživanje, temveč tudi za pripravo preprostih domačih sladic. Med njimi izstopa hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado v popolno harmonijo okusov.

Gre za sladico, ki prepriča s svojo mehkobo, rahlo teksturo in izrazitim sadnim značajem. Jagode poskrbijo za svežino in rahlo kislost, marmelada pa doda prijetno sladkobo in dodatno sočnost. Pecivo je ravno prav kompaktno, da se lepo reže na kose, hkrati pa je sočno in dovolj rahlo, da se kar topi v ustih.

Posebnost tega recepta je tudi njegova prilagodljivost – pripravite ga lahko v okroglem ali podolgovatem pekaču, odvisno od priložnosti ali želje. Odlično se poda tako k skodelici kave ali čaja kot tudi k osvežilnemu kozarcu bezgovega soka, zato je primeren za vsakodnevno razvajanje ali sproščena druženja.