Iz čokoladnih jajčk v 15 minutah ustvarite popolno praznično sladico

Sladica, ki združuje igrivost in sodobne okuse

Gre za igrivo in elegantno sladico, ki združuje klasične okuse cheesecakea z nekoliko bolj svežo, pomladno noto. Priprava je hitra, rezultat pa vizualno izjemno privlačen: popoln za postrežbo gostom za velikonočno pojedino ali kot sladko presenečenje za vaše najbližje. Poleg tega boste za pripravo potrebovali le nekaj osnovnih sestavin in kanček ustvarjalnosti.

Zabavna in okusna kombinacija čokoladnih jajčk in kremastega cheesecakea bo popolna pika na i vašemu prazničnemu druženju ob mizi. FOTO: M. A.

Recept: cheesecake v velikonočnih jajčkih

Sestavine (za 8 jajčk): - 4 večja čokoladna velikonočna jajčka - 100 g maslenih piškotov - 50 g masla - 40 g bele čokolade - 100 g mascarponeja - 12 g sladkorja v prahu - vanilija ali posip karamela in vanilija za dodatno aromo - 2 žlici pomarančnega soka - naribana pomarančna lupinica - marmelada iz marelice in pasijonke

Priprava: Velikonočna jajčka olupimo in jih previdno razpolovimo. Maslene piškote zmeljemo, jim dodamo stopljeno maslo in stopljeno belo čokolado ter dobro premešamo. Pripravljeno maso razporedimo po dnu jajčk in jo rahlo pritisnemo, da dobimo čvrsto podlago. V skledi pripravimo kremo: zmešamo maskarpone, sladkor, pomarančni sok in malo naribane pomarančne lupinice. Dodamo še vanilijo ali posip karamela in vanilija, ki poskrbi za posebno aromo. Kremo nadevamo v jajčka na pripravljeno podlago. Po vrhu jo lepo pogladimo, nato pa na sredino dodamo še malo marmelade, ki posnema rumenjak in sladici doda sadno noto.

Namig: Namesto marelično-pasijonkine marmelade lahko uporabite tudi druge sadne okuse, na primer mango ali pomarančo. Prav tako lahko eksperimentirate z različnimi čokoladnimi jajčki (od mlečnih do temnih).

Po želji jajčka še okrasimo in jih postavimo na hladno, da se krema nekoliko strdi. Sladico postrezite ohlajeno, ko so okusi najlepše povezani.