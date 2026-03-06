okusno.je
Indijančki
Sladice

Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke

Indijančki so ena tistih sladic, ki v hipu prebudijo spomine na otroštvo. Rahlo piškotno dno, bogat kupček rahle in puhaste beljakove pene in čokoladni obliv ustvarijo kombinacijo, ki se ji težko upremo. Tokrat predstavljamo preizkušen domač recept, ki nam ga je zaupala bralka Alma.

M.J.
06. 03. 2026 04.00

Indijančki veljajo za pravo klasiko med otroškimi sladicami. Njihova prepoznavna oblika, puhasta sredica iz sladke beljakove pene in tanka plast čokolade na vrhu so razlogi, da se z njimi radi sladkamo že desetletja. Čeprav jih danes brez težav kupimo v trgovini ali slaščičarni, imajo doma pripravljeni poseben čar – predvsem zaradi svežine in nežne teksture, ki se dobesedno topi v ustih.

Recept za te priljubljene sladke kupčke nam je poslala bralka Alma, ki nas je v preteklosti že večkrat navdušila s svojimi preizkušenimi domačimi recepti. O indijančkih je zapisala: "Sladica našega otroštva, po kateri tudi danes radi posežejo mladi in tisti, ki so mladi po srcu." In prav to je njihova največja moč – čudovit videz, preproste sestavine, malo potrpežljivosti in rezultat, ki razveseli prav vsako generacijo.

Priprava domačih indijančkov resnično ni tako zapletena, kot si mislite, zato je najbolje, da kar takoj zavihate rokave in si priljubljeno sladico otroštva pripravite še danes!
Testo za piškote:

- 3 rumenjaki

- 150 g moke

- 100 g masla

- 1/2 vrečke pecilnega praška

- 50 g sladkorja

Beljakova pena:

- 7 beljakov

- 150 g sladkorja

- 300 g sladkorja + 1 dl vode

- 5 vrečk vanilijevega sladkorja

- 1 vrečka želatine

Čokoladna glazura:

- 300 g čokolade

- 5 žlic olja

Postopek priprave po korakih:

Najprej pripravimo podlago za indijančke. Za testo zmešamo vse sestavine (kot za piškote). Testo postavimo v hladilnik za 30 minut, da se strdi.

Ohlajeno testo tanko razvaljamo in iz njega z večjim okroglim modelom izrežemo piškote. Pečemo jih 8–10 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija. Pečene piškote ohladimo.

Za beljakovo peno stepemo beljake s 150 grami sladkorja in želatino (želatino samo zmešamo s sladkorjem in je ne namakamo v vodi), dokler ne nastanejo čvrsti vrhovi.

Preostalih 300 gramov sladkorja in vanilijev sladkor kuhamo z vodo, dokler ne dobimo gostega sirupa. Vroč sirup v tankem curku med nenehnim stepanjem dodamo beljakom in kremo še malo stepemo.

Ko je beljakova zmes dobro stepena, jo damo v dresirno vrečko, na katero smo namestili širši okrogel nastavek in jo nabrizgamo na pripravljene piškote. Indijančke damo v hladilnik, da se dobro ohladijo.

Nalomljeno čokolado z oljem stopimo. Pustimo, da se glazura malo ohladi, nato pa jo večkrat premešamo, da dobimo povsem gladko zmes. V glazuro pomakamo indijančke s peno navzdol. Ko se čokolada strdi, indijančke postrežemo.

Indijančki so praktična izbira v času, ko nam zaradi priprave drugih slaščic, v hladilniku ostajajo beljaki.
Sladice
