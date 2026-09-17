Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi

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Listnato testo je odlična izbira, kadar si zaželimo domače sladice, za pripravo katere ne potrebujemo veliko časa ali sestavin. Ker lahko uporabimo že pripravljeno testo, nam ostane le še priprava okusnega nadeva, nato pa večino dela opravi pečica.

Tokrat se v hrustljavem ovoju skriva kremast skutni nadev z vanilijo in sočnimi koščki sadja iz kompota. Kombinacija spominja na nežno skutno pecivo, le da je priprava precej hitrejša in preprostejša. Sladica je zato odlična izbira tudi takrat, ko se nam napovejo obiski ali pa si zgolj zaželimo nekaj sladkega ob popoldanski kavi. Rezultat je zlato zapečeno, hrustljavo pecivo s sočno in kremasto sredico, ki je najboljše povsem ohlajeno in odlično tekne skupaj s skodelico toplega napitka.

icon-expand Hitro pecivo z breskvami FOTO: M. A.

Sestavine: - 2 zavitka listnatega testa v rolici - 250 g polnomastne skute - kisla smetana ali gost jogurt (po potrebi) - 50 g kristalnega sladkorja - 1 vrečka praška za vanilijev puding - 1 vrečka vanilijevega sladkorja - 1 jajce - 4–5 polovic breskev iz kompota - mandljevi lističi (po želji)

Postopek priprave: Breskve dobro odcedimo in jih narežemo na manjše kose. V skledo dodamo skuto, sladkor, vanilijev sladkor, prašek za vanilijev puding in jajce. Sestavine dobro premešamo, da dobimo gladek in enoten kremast nadev.

Namig: Če uporabljamo bolj suho skuto, lahko nadevu primešamo žlico ali dve kisle smetane oziroma gostega jogurta, da bo bolj gladek in kremast.

Eno listnato testo razvijemo in ga položimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Po testu enakomerno razporedimo skutni nadev in pri robovih pustimo nekaj prostora. Po nadevu razporedimo narezane breskve. Čez nadev previdno položimo drugo razvito testo. Robove z vilicami dobro stisnemo skupaj, da nadev med peko ne bo uhajal. Zgornje testo z nožem previzno narežemo na poljubno velike kvadrate oziroma pravokotnike (glej zgornji video). Jajce razžvrkljamo in z njim po vrhu premažemo pecivo. Po želji ga potrosimo z mandljevimi lističi. Pecivo pečemo 25–30 minut v pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija, oziroma toliko časa, da se listnato testo lepo napihne in zlato rjavo zapeče. Pečeno pecivo ohladimo, nato pa ga potrosimo s sladkorjem v prahu, narežemo na kose in postrežemo.