Hitro čokoladno pecivo s skuto
Sladice

Hitra sladica za zimske počitnice

Če iščete hitro in rahlo sladico, ki vedno uspe in jo lahko pripravite tudi skupaj z otroki, je jogurtovo čokoladno pecivo iz ene posode odlična izbira. Brez tehtnice, brez zapletenih postopkov in z le 10 minutami priprave.

M.J.
16. 02. 2026 04.00

Sladkanje brez kompliciranja

Zimske počitnice so čas za druženje, tople napitke in sladke dobrote. A kdo si želi preživeti pol dneva v kuhinji? Prav zato je jogurtovo čokoladno pecivo popolna rešitev. Priprava je preprosta, saj sestavine odmerimo kar z jogurtovim lončkom in jih zmešamo v eni posodi, rezultat pa je mehko in sočno pecivo, ki ga obožujejo tako otroci kot odrasli.

Posebnost tega recepta je njegova zanesljivost – skoraj nemogoče ga je "pokvariti". Pri njegovi pripravi pa vam lahko pomagajo tudi otroci, ki lahko sami odmerjajo sestavine, mešajo maso in opazujejo, kako se pecivo v pečici dvigne in zadiši po čokoladi.

Zakaj je to pecivo odlična izbira?

Zelo hitro pripravljeno – le približno 10 minut za pripravo mase.

Brez tehtnice – merimo kar z jogurtovim lončkom.

Mehko in sočno – ostane dobro tudi naslednji dan.

Primerno za ustvarjanje različic.

Ker je priprava tako enostavna, ga lahko spečete tudi med tednom – brez stresa in dolgih priprav.

Vse sestavine zmešamo v eni posodi.
Vse sestavine zmešamo v eni posodi. FOTO: Shutterstock

Recept: Jogurtovo čokoladno pecivo

Sestavine (merimo z lončkom od 180–200 g jogurta):

- 1 lonček navadnega jogurta

- 2 lončka sladkorja

- 3 lončki moke

- 1 lonček olja

- 2 jajci

- 2 žlici kakava v prahu

- 1 pecilni prašek

- ščepec soli

Priprava:

V večjo skledo stresemo jogurt. Z istim lončkom odmerimo sladkor, moko in olje ter vse dodamo k jogurtu.

Dodamo še jajci, kakav, pecilni prašek in ščepec soli.

Sestavine z metlico ali kuhalnico dobro premešamo, da dobimo gladko maso, ki jo vlijemo v namaščen ali s papirjem obložen pekač.

Pecivo pečemo 30–35 minut pri 180 stopinjah Celzija (pečenost preverimo z zobotrebcem).

Ko se pecivo ohladi, ga lahko posujemo s sladkorjem v prahu ali prelijemo s čokoladno glazuro.

Za piko na i lahko pečeno pecivo prelijete s čokolado.
Za piko na i lahko pečeno pecivo prelijete s čokolado. FOTO: Shutterstock

Ideje za različice

Ena največjih prednosti tega peciva je, da ga lahko vsakič pripravimo malo drugače:

S čokoladnimi kapljicami: v maso lahko dodamo pest kapljic ali nasekljane čokolade za še bolj bogat okus.

Z orehi ali lešniki: sesekljani oreščki, ki jih vmešamo v maso, dodajo prijetno hrustljavost.

Z jabolki in cimetom: v maso lahko vmešamo koščke jabolk in ščepec cimeta za pravo zimsko različico.

S kokosom: del moke nadomestimo s kokosovo moko za rahlo tropski pridih.

Sadje iz kompota: tako kot tudi klasično jogurtovo pecivo, lahko tudi čokoladno različico popestrimo z dodatkom odcejenega sadja iz kompota.

Sladice
