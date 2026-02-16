Hitra sladica za zimske počitnice

Sladkanje brez kompliciranja
Zimske počitnice so čas za druženje, tople napitke in sladke dobrote. A kdo si želi preživeti pol dneva v kuhinji? Prav zato je jogurtovo čokoladno pecivo popolna rešitev. Priprava je preprosta, saj sestavine odmerimo kar z jogurtovim lončkom in jih zmešamo v eni posodi, rezultat pa je mehko in sočno pecivo, ki ga obožujejo tako otroci kot odrasli.
Posebnost tega recepta je njegova zanesljivost – skoraj nemogoče ga je "pokvariti". Pri njegovi pripravi pa vam lahko pomagajo tudi otroci, ki lahko sami odmerjajo sestavine, mešajo maso in opazujejo, kako se pecivo v pečici dvigne in zadiši po čokoladi.
Zakaj je to pecivo odlična izbira?
Zelo hitro pripravljeno – le približno 10 minut za pripravo mase.
Brez tehtnice – merimo kar z jogurtovim lončkom.
Mehko in sočno – ostane dobro tudi naslednji dan.
Primerno za ustvarjanje različic.
Ker je priprava tako enostavna, ga lahko spečete tudi med tednom – brez stresa in dolgih priprav.
Recept: Jogurtovo čokoladno pecivo
Sestavine (merimo z lončkom od 180–200 g jogurta):
- 1 lonček navadnega jogurta
- 2 lončka sladkorja
- 3 lončki moke
- 1 lonček olja
- 2 jajci
- 2 žlici kakava v prahu
- 1 pecilni prašek
- ščepec soli
Priprava:
V večjo skledo stresemo jogurt. Z istim lončkom odmerimo sladkor, moko in olje ter vse dodamo k jogurtu.
Dodamo še jajci, kakav, pecilni prašek in ščepec soli.
Sestavine z metlico ali kuhalnico dobro premešamo, da dobimo gladko maso, ki jo vlijemo v namaščen ali s papirjem obložen pekač.
Pecivo pečemo 30–35 minut pri 180 stopinjah Celzija (pečenost preverimo z zobotrebcem).
Ko se pecivo ohladi, ga lahko posujemo s sladkorjem v prahu ali prelijemo s čokoladno glazuro.
Ideje za različice
Ena največjih prednosti tega peciva je, da ga lahko vsakič pripravimo malo drugače:
S čokoladnimi kapljicami: v maso lahko dodamo pest kapljic ali nasekljane čokolade za še bolj bogat okus.
Z orehi ali lešniki: sesekljani oreščki, ki jih vmešamo v maso, dodajo prijetno hrustljavost.
Z jabolki in cimetom: v maso lahko vmešamo koščke jabolk in ščepec cimeta za pravo zimsko različico.
S kokosom: del moke nadomestimo s kokosovo moko za rahlo tropski pridih.
Sadje iz kompota: tako kot tudi klasično jogurtovo pecivo, lahko tudi čokoladno različico popestrimo z dodatkom odcejenega sadja iz kompota.