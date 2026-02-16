Hitra sladica za zimske počitnice

Sladkanje brez kompliciranja

Zimske počitnice so čas za druženje, tople napitke in sladke dobrote. A kdo si želi preživeti pol dneva v kuhinji? Prav zato je jogurtovo čokoladno pecivo popolna rešitev. Priprava je preprosta, saj sestavine odmerimo kar z jogurtovim lončkom in jih zmešamo v eni posodi, rezultat pa je mehko in sočno pecivo, ki ga obožujejo tako otroci kot odrasli. Posebnost tega recepta je njegova zanesljivost – skoraj nemogoče ga je "pokvariti". Pri njegovi pripravi pa vam lahko pomagajo tudi otroci, ki lahko sami odmerjajo sestavine, mešajo maso in opazujejo, kako se pecivo v pečici dvigne in zadiši po čokoladi.

Zakaj je to pecivo odlična izbira?

Zelo hitro pripravljeno – le približno 10 minut za pripravo mase. Brez tehtnice – merimo kar z jogurtovim lončkom. Mehko in sočno – ostane dobro tudi naslednji dan. Primerno za ustvarjanje različic. Ker je priprava tako enostavna, ga lahko spečete tudi med tednom – brez stresa in dolgih priprav.

icon-expand Vse sestavine zmešamo v eni posodi. FOTO: Shutterstock

Recept: Jogurtovo čokoladno pecivo

Sestavine (merimo z lončkom od 180–200 g jogurta): - 1 lonček navadnega jogurta - 2 lončka sladkorja - 3 lončki moke - 1 lonček olja - 2 jajci - 2 žlici kakava v prahu - 1 pecilni prašek - ščepec soli Priprava: V večjo skledo stresemo jogurt. Z istim lončkom odmerimo sladkor, moko in olje ter vse dodamo k jogurtu. Dodamo še jajci, kakav, pecilni prašek in ščepec soli. Sestavine z metlico ali kuhalnico dobro premešamo, da dobimo gladko maso, ki jo vlijemo v namaščen ali s papirjem obložen pekač. Pecivo pečemo 30–35 minut pri 180 stopinjah Celzija (pečenost preverimo z zobotrebcem). Ko se pecivo ohladi, ga lahko posujemo s sladkorjem v prahu ali prelijemo s čokoladno glazuro.

icon-expand Za piko na i lahko pečeno pecivo prelijete s čokolado. FOTO: Shutterstock

Ideje za različice

Ena največjih prednosti tega peciva je, da ga lahko vsakič pripravimo malo drugače: S čokoladnimi kapljicami: v maso lahko dodamo pest kapljic ali nasekljane čokolade za še bolj bogat okus. Z orehi ali lešniki: sesekljani oreščki, ki jih vmešamo v maso, dodajo prijetno hrustljavost. Z jabolki in cimetom: v maso lahko vmešamo koščke jabolk in ščepec cimeta za pravo zimsko različico. S kokosom: del moke nadomestimo s kokosovo moko za rahlo tropski pridih. Sadje iz kompota: tako kot tudi klasično jogurtovo pecivo, lahko tudi čokoladno različico popestrimo z dodatkom odcejenega sadja iz kompota.