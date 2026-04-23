okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Jagodna sladica v kozarcu brez peke
Sladice

Hitra sladica brez peke za tople dni

Ko se temperature dvignejo, si vsi želimo nekaj sladkega, a hkrati osvežilnega in enostavnega. Preprosta sladica v kozarcu je odlična izbira, saj ne zahteva peke, priprava pa je hitra in preprosta. Idealna je za piknike ali ko želite pripraviti nekaj lepega za goste brez veliko truda.

M.J.
23. 04. 2026 04.00

Zakaj izbrati sladice brez peke?

Sladice brez peke so priljubljene predvsem spomladi in poleti, ker so lahke in osvežilne. Namesto težkih krem in dolgotrajne peke se uporabljajo sestavine, ki se lepo povežejo v hladilniku. Najpogosteje gre za kombinacijo piškotov, mlečnih izdelkov in sadja, sladice pa velikokrat vsebujejo tudi dodatek oreščkov in čokolade.

Prednosti takšnih sladic:

- so hitro pripravljene (včasih že v 10–15 minutah),

- brez uporabe pečice,

- vsebujejo enostavne sestavine,

- pogosto jih lahko pripravimo vnaprej.

Osnovna ideja: Hitra jagodna sladica v kozarcu

Čudovita jagodna sladica v kozarcu je pripravljena, kot bi mignil, pred postrežbo pa jo morate samo še dobro ohladiti. Idealna je za tople dni, piknike ali ko želite pripraviti nekaj lepega za goste brez veliko truda.

Sladica vas bo poleg odličnega okusa navdušila tudi s hitro in enostavno pripravo. FOTO: Shutterstock

Osnovne sestavine:

Za preprosto jagodno sladico v kozarcu potrebujete le nekaj osnovnih sestavin:

- sveže jagode

- piškoti (npr. masleni, čokoladni ali digestive)

- maskarpone

- pasirana skuta ali grški jogurt

- sladka smetana

- sladkor ali med (po okusu)

- limonin sok in naribana lupinica

Postopek priprave:

1. Jagode operite in narežite na manjše koščke. Dodajte jim sladkor (ali med) in limonin sok ter jih s paličnim mešalnikom zmiksajte v gladek pire.

2. Piškote zdrobite ali zmeljite.

3. V posodi zmešajte maskarpone, skuto (ali jogurt), sladkor in limonino lupinico. Ko dobite gladko in enotno kremo, vmešajte stepeno sladko smetano.

4. V kozarce izmenično nalagajte plasti: piškoti, krema, jagode. Za lažje dodajanje kreme si lahko pomagate z dresirno vrečko. Postopek ponavljajte, dokler ne napolnite kozarca.

5. Na vrhu dodajte nekaj svežih jagod za dekoracijo. Pred serviranjem dobro ohladite v hladilniku.

Idealna izbira za nepozabne piknike in domača druženja. FOTO: Adobe Stock

Želite podroben recept?

To je le osnovna različica jagodne sladice v kozarcu. Če želite natančne količine, dodatne nasvete in še boljšo različico recepta, ga najdete tukaj: klikni na povezavo za celoten recept.

Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
jagodna sladica sladica v kozarcu sladice brez peke poletne sladice hitri recepti
