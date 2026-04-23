Hitra sladica brez peke za tople dni

Zakaj izbrati sladice brez peke?

Sladice brez peke so priljubljene predvsem spomladi in poleti, ker so lahke in osvežilne. Namesto težkih krem in dolgotrajne peke se uporabljajo sestavine, ki se lepo povežejo v hladilniku. Najpogosteje gre za kombinacijo piškotov, mlečnih izdelkov in sadja, sladice pa velikokrat vsebujejo tudi dodatek oreščkov in čokolade. Prednosti takšnih sladic: - so hitro pripravljene (včasih že v 10–15 minutah), - brez uporabe pečice, - vsebujejo enostavne sestavine, - pogosto jih lahko pripravimo vnaprej.

Osnovna ideja: Hitra jagodna sladica v kozarcu

Čudovita jagodna sladica v kozarcu je pripravljena, kot bi mignil, pred postrežbo pa jo morate samo še dobro ohladiti. Idealna je za tople dni, piknike ali ko želite pripraviti nekaj lepega za goste brez veliko truda.

Osnovne sestavine: Za preprosto jagodno sladico v kozarcu potrebujete le nekaj osnovnih sestavin: - sveže jagode - piškoti (npr. masleni, čokoladni ali digestive) - maskarpone - pasirana skuta ali grški jogurt - sladka smetana - sladkor ali med (po okusu) - limonin sok in naribana lupinica Postopek priprave: 1. Jagode operite in narežite na manjše koščke. Dodajte jim sladkor (ali med) in limonin sok ter jih s paličnim mešalnikom zmiksajte v gladek pire. 2. Piškote zdrobite ali zmeljite. 3. V posodi zmešajte maskarpone, skuto (ali jogurt), sladkor in limonino lupinico. Ko dobite gladko in enotno kremo, vmešajte stepeno sladko smetano. 4. V kozarce izmenično nalagajte plasti: piškoti, krema, jagode. Za lažje dodajanje kreme si lahko pomagate z dresirno vrečko. Postopek ponavljajte, dokler ne napolnite kozarca. 5. Na vrhu dodajte nekaj svežih jagod za dekoracijo. Pred serviranjem dobro ohladite v hladilniku.

