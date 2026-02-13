okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Palmier piškoti
Sladice

Noro okusna sladica iz dveh sestavin

Valentinovo je čas, ko majhne pozornosti pomenijo največ. Sladki prigrizki, ki so hkrati hitro pripravljeni in vizualno privlačni, so vedno dobra izbira. Francoski piškoti palmiers, znani tudi kot "slonovo uho", so popolna kombinacija hrustljavega listnatega testa, sladkega karameliziranega sladkorja in nežnega cimeta. Zaradi preprostih sestavin in hitre priprave so idealni za prigrizek v zadnjem hipu, ki bo navdušil vaše najdražje.

M. A.
13. 02. 2026 04.00

Tri sestavine, ki ustvarijo popoln okus

Za pripravo piškotov palmiers potrebujete le tri osnovne sestavine, ki jih imate morda že doma. Listnato testo je osnova, ki ustvari večplastno, hrustljavo strukturo. Kristalni sladkor se med peko karamelizira in poskrbi za prijetno sladkost ter zlato rjavo barvo. Cimet je opcijski, a dodaja prijeten, topel vonj in okus, ki spominja na praznične sladice.

Sladice za vsako astrološko znamenje
Preberi še Sladice za vsako astrološko znamenje

Sestavine so prilagodljive. Namesto klasičnega listnatega testa lahko uporabite brezglutensko ali lahko različico, da bodo piškoti ustrezali vsem prehranskim potrebam. Beli sladkor lahko nadomestite z rjavim sladkorjem ali kokosovim sladkorjem, kar bo dodalo rahlo karamelni pridih. Prav tako lahko po peki piškote okrasite s čokolado, kar bo ustvarilo še bolj romantičen učinek za valentinovo.

Za piškote v osnovi potrebujete samo dve sestavini - listnato testo in sladkor.
Za piškote v osnovi potrebujete samo dve sestavini - listnato testo in sladkor. FOTO: Shutterstock

Sestavine:

- 2 kosa listnatega testa (najbolje je uporabiti sveže listnato testo v rolici)

- 100 g kristalnega sladkorja

- 1 čajna žlička mletega cimeta (neobvezno)

Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Preberi še Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke

Postopek priprave:

Na delovno površino položite kos papirja za peko in nanj stresite polovico sladkorja. Enakomerno ga razporedite po celotni površini. Sveže listnato testo odvijte in ga položite na sladkor. Po testu enakomerno potresite preostanek sladkorja. Z valjarjem rahlo povaljajte testo, da se sladkor oprime testa.

Preostali sladkor in cimet zmešajte v manjši skledi ter ga enakomerno nanesite na testo. S tem zagotovite, da se sladkor oprime površine in med peko ustvari hrustljavo skorjico. Če želite intenzivnejši okus, sladkor rahlo vtisnite v testo z valjarjem, kar bo izboljšalo končni videz in okus piškotov.

Zelo pomembno je, da testo pravilno oblikujemo, da na koncu dobimo pravilno obliko piškotov.
Zelo pomembno je, da testo pravilno oblikujemo, da na koncu dobimo pravilno obliko piškotov. FOTO: Shutterstock

Da dobite značilno obliko piškotov, testo prepognite iz obeh daljših strani proti sredini, tako da nastanejo plasti. Nato eno polovico prepognite čez drugo, kar ustvari "zaprto knjigo" s šestimi plastmi. Oblikovanje je pomembno za estetiko, saj lahko ustvarite srčke ali klasično zavite oblike.

Po ohladitvi testa ga z ostrim nožem narežite na približno centimeter debele rezine. Rezine položite na pekač z dovolj prostora med njimi, da se med peko ne zlepijo in ostanejo hrustljave.

Pečico segrejte na 210 stopinj Celzija in piškote pecite približno 15 minut. Po polovici časa piškote obrnite, da se zlato zapečejo z obeh strani. Karameliziran sladkor bo ustvaril hrustljavo skorjo, testo pa bo ostalo rahlo puhasto.

Po peki piškote takoj prestavite na rešetko, da se ohladijo in sladkor strdi. Ko so popolnoma ohlajeni, bodo hrustljavi in pripravljeni za serviranje ali pakiranje kot čudovita pozornost.

Piškote lahko po peki okrasite z belo, mlečno ali čokolado ruby. Za še bolj razkošen prigrizek jih postrezite s svežim jagodičevjem ali vaniljevim sladoledom.

Piškoti po videzu spominjajo na čudovite hrustljave srčke.
Piškoti po videzu spominjajo na čudovite hrustljave srčke. FOTO: Shutterstock
Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Palmier piškoti Francosko pecivo Listnato testo Valentinovo sladice Hitri prigrizki Hrustljavi piškoti Cimetovi piškoti Sladice za zadnji trenutek Romantična sladica
Priložnostno

7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip