Noro okusna sladica iz dveh sestavin

Za pripravo piškotov palmiers potrebujete le tri osnovne sestavine, ki jih imate morda že doma. Listnato testo je osnova, ki ustvari večplastno, hrustljavo strukturo. Kristalni sladkor se med peko karamelizira in poskrbi za prijetno sladkost ter zlato rjavo barvo. Cimet je opcijski, a dodaja prijeten, topel vonj in okus, ki spominja na praznične sladice.

Sestavine so prilagodljive. Namesto klasičnega listnatega testa lahko uporabite brezglutensko ali lahko različico, da bodo piškoti ustrezali vsem prehranskim potrebam. Beli sladkor lahko nadomestite z rjavim sladkorjem ali kokosovim sladkorjem, kar bo dodalo rahlo karamelni pridih. Prav tako lahko po peki piškote okrasite s čokolado, kar bo ustvarilo še bolj romantičen učinek za valentinovo.

Za piškote v osnovi potrebujete samo dve sestavini - listnato testo in sladkor.

Preostali sladkor in cimet zmešajte v manjši skledi ter ga enakomerno nanesite na testo. S tem zagotovite, da se sladkor oprime površine in med peko ustvari hrustljavo skorjico. Če želite intenzivnejši okus, sladkor rahlo vtisnite v testo z valjarjem, kar bo izboljšalo končni videz in okus piškotov.

Na delovno površino položite kos papirja za peko in nanj stresite polovico sladkorja. Enakomerno ga razporedite po celotni površini. Sveže listnato testo odvijte in ga položite na sladkor. Po testu enakomerno potresite preostanek sladkorja. Z valjarjem rahlo povaljajte testo, da se sladkor oprime testa.

Zelo pomembno je, da testo pravilno oblikujemo, da na koncu dobimo pravilno obliko piškotov.

Da dobite značilno obliko piškotov, testo prepognite iz obeh daljših strani proti sredini, tako da nastanejo plasti. Nato eno polovico prepognite čez drugo, kar ustvari "zaprto knjigo" s šestimi plastmi. Oblikovanje je pomembno za estetiko, saj lahko ustvarite srčke ali klasično zavite oblike.

Po ohladitvi testa ga z ostrim nožem narežite na približno centimeter debele rezine. Rezine položite na pekač z dovolj prostora med njimi, da se med peko ne zlepijo in ostanejo hrustljave.

Pečico segrejte na 210 stopinj Celzija in piškote pecite približno 15 minut. Po polovici časa piškote obrnite, da se zlato zapečejo z obeh strani. Karameliziran sladkor bo ustvaril hrustljavo skorjo, testo pa bo ostalo rahlo puhasto.

Po peki piškote takoj prestavite na rešetko, da se ohladijo in sladkor strdi. Ko so popolnoma ohlajeni, bodo hrustljavi in pripravljeni za serviranje ali pakiranje kot čudovita pozornost.

Piškote lahko po peki okrasite z belo, mlečno ali čokolado ruby. Za še bolj razkošen prigrizek jih postrezite s svežim jagodičevjem ali vaniljevim sladoledom.