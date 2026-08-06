Puding brez kuhanja: preprost trik za pripravo v le nekaj minutah

Ko temperature zunaj presežejo 30 stopinj Celzija, si le redki želijo stati ob štedilniku. Prav zato so poleti zelo priljubljene sladice brez peke in brez kuhanja. Ena izmed njih je tudi puding brez kuhanja, ki ga pripravimo v nekaj minutah, a je kljub temu prijetno kremast in bogatega okusa. Skrivnost takšne priprave ni v posebni tehniki, temveč v uporabi instant pudinga, ki za strjevanje ne potrebuje kuhanja. Če del mleka zamenjamo še s sladko smetano za stepanje, dobimo še bolj svilnato teksturo, ki spominja na sladice iz slaščičarn.

icon-expand Hladnemu mleku in smetani enostavno dodajte instant puding, premešajte z mešalnikom in po treh minutah se uživanje lahko začne. FOTO: Shutterstock

Kaj je instant puding?

Za razliko od klasičnega pudinga, ki ga je treba med mešanjem segrevati do vretja, instant puding vsebuje posebej obdelan škrob, ki se zgosti že ob mešanju s hladno tekočino. Zaradi tega je priprava bistveno hitrejša, končna tekstura pa ostane gladka in kremasta. Takšni izdelki so v zadnjih letih zelo priljubljeni, saj so primerni za hitre sladice, nadeve za torte, kreme in različne sladice v kozarčkih.

Zakaj dodati sladko smetano?

Večina instant pudingov se pripravlja samo z mlekom, vendar številni slaščičarji priporočajo, da del mleka nadomestimo s sladko smetano za stepanje. Kot navaja kulinarični portal The Kitchn, maščoba iz smetane poskrbi za bogatejši okus in občutno bolj kremasto teksturo. Končna sladica je zato polnejša, bolj nežna in dlje časa ohrani lepo strukturo.

icon-expand Z dodatkom svežega sadja bo puding še bolj osvežilen. FOTO: Shutterstock

Recept za puding brez kuhanja

Sestavine: - 1 vrečka instant pudinga (vaniljev ali čokoladni), - 300 ml dobro ohlajenega mleka, - 200 ml dobro ohlajene sladke smetane za stepanje, - 2 do 3 žlice sladkorja (po želji). Priprava: V večjo skledo vlijte hladno mleko in sladko smetano. Dodajte prašek za instant puding in po želji še sladkor. Z električnim mešalnikom mešajte 3 do 4 minute, da dobite gosto, gladko in kremasto zmes. Puding razdelite v kozarce ali skodelice. Pred serviranjem ga za najmanj dve uri postavite v hladilnik, da se popolnoma ohladi in učvrsti. Po želji ga tik pred postrežbo okrasite s svežim sadjem, naribano čokolado, kakavom, sesekljanimi oreščki ali zdrobljenimi piškoti. Poljubno mu lahko dodate tudi sadni preliv ali pa stepeno smetano.

Kako bo puding brez kuhanja res uspel?

Za najboljši rezultat uporabite dobro ohlajene sestavine. Prav hladno mleko in smetana omogočita, da se škrob pravilno poveže s tekočino in ustvari lepo kremasto teksturo. Prav tako pudinga ne postrezite takoj po pripravi. Nekaj ur hlajenja v hladilniku bistveno izboljša njegovo strukturo in okus. Če mu želite dodati sveže sadje, to storite tik pred serviranjem. Sočno sadje lahko med shranjevanjem spusti precej tekočine in spremeni teksturo sladice.

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