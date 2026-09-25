Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače

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Gratinirane palačinke so ena tistih domačih sladic, ki jih imamo radi že od nekdaj. Mehke palačinke, kremast nadev in zlato zapečena skorjica so kombinacija, ki skoraj ne more razočarati. Tokrat pa jih lahko pripravite nekoliko drugače in dobro poznano klasiko popeljete v malce bolj posebno različico.

Palačinke so namreč napolnjene s skutnim nadevom in borovnicami, nato pa prelite s prelivom za gratinirane palačinke in zapečene v pečici. Rezultat je sočna, kremasta sladica, v kateri se lepo dopolnjujeta nežna skuta in rahlo kiselkast okus borovnic. Recept je pripravila Sanja Sirk, ki nas že vrsto let navdušuje z domačimi dobrotami. Njeni recepti pogosto temeljijo na dobro poznanih jedeh, ki jih z domiselnim načinom priprave ali kakšno dodatno sestavino spremeni v nekaj novega. Tudi pri teh gratiniranih palačinkah je klasično sladico nadgradila na preprost način, ki ga je vredno preizkusiti.

icon-expand Sočne palačinke s skutnim nadevom, svežimi borovnicami in smetanovim prelivom so pečene do popolnosti. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine

Za maso za palačinke: - 3 jajca - 300 g moke - 1 žlica sladkorja - 1 vanilin sladkor - 3 dl mleka - 2 dl vode - ščepec soli Za nadev: - 250 g pretlačene skute - 3 žlice sladkorja - 1 vanilin sladkor - 2 jajci - 1 žlička ruma - 1 limona (naribana lupinica in sok) - ščepec soli Preliv: - 2 jajci - 50 ml sladke smetane - 1 žlica sladkorja Potrebujemo še: - 200 do 300 g borovnic (sveže ali zamrznjene) - 1 žlica koruznega škroba - 1 žlica masla za namastitev pekača - sladkor v prahu za posip

Postopek priprave

Najprej naredimo maso za palačinke. Sestavine z mešalnikom zmešamo v gladko maso. Pustimo, da počiva pol ure, da se gluten napne. Medtem ko masa počiva, pripravimo nadev. V skledo damo skuto, navaden in vanilijev sladkor. Dodamo še dva rumenjaka, rum, sok in lupinico ene limone ter ščepec soli. Premešamo do gladkega. Dva beljaka ločeno stepemo v sneg. Stepene beljake s pomočjo metlice pazljivo vmešamo v skutno maso. Borovnice damo v skledo in jih posujemo s koruznim škrobom. Premešamo, da se škrob enakomerno razporedi. Maso za palačinke premešamo, nato pa v segreti ponvi spečemo tanjše palačinke.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Sanja Sirk

icon-expand FOTO: Sanja Sirk 1 / 2 Gratinirane palačinke s skuto in borovnicami



Vsako palačinko bogato namažemo z nadevom. Po nadevu posujemo borovnice in palačinko trikrat prepognemo, da dobimo trikotnik (kot je prikazano na sliki). Trikotnike iz palačink polagamo v pekač, ki smo ga predhodno namastili z maslom. Postopek ponavljamo, dokler ne porabimo vsega nadeva in palačink oziroma ne zapolnimo pekača. Za preliv penasto umešamo jajca, sladko smetano in sladkor. Pripravljen preliv z žlico pazljivo polijemo po palačinkah.

icon-expand Nadevane palačinke pred peko polijemo s prelivom. FOTO: Sanja Sirk

Nadevane palačinke pečemo približno 40 minut v pečici na 170 stopinj Celzija. Pečene gratinirane palačinke posujemo s sladkorjem v prahu. Postrežemo še tople ali hladne. Dober tek!