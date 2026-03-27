Pozabite na klasično baklavo: čokoladna različica bralke Alme je pravi hit

Naša zvesta bralka Alma nas vedno znova preseneča z izvirnimi domačimi sladicami. Nazadnje nas je navdušila s prikupnimi indijančki , tokrat pa je z nami delila recept za nekaj povsem drugačnega – razkošno baklavo, ki združuje klasično tradicijo in sodoben čokoladni pridih.

Razkošna sladica, ki so si jo nekoč lahko privoščili le redki

Če iščete sladico, s katero boste navdušili goste ali razvajali sebe, je to recept, ki ga morate preizkusiti.

Njena "Ferrero Rocher" baklava je prava paša za oči in brbončice. Namesto klasičnega okusa vas pričaka bogat nadev z lešniki, Nutello in čokolado, ki ustvari popolno ravnovesje med sladkim in sočnim . Alma o sladki kreaciji pravi: " Ta baklava je čisto drugačna od klasične. Z bogatim nadevom, ravno prav sočna in ne preveč sladka. Predvsem pa je vredna vsakega greha in se odlično prileže s skodelico dobre turške kave ."

Sestavine:

- 500 g testa za baklavo

- 100 g temne čokolade

- 100 g Nutelle

- 100 g masla + 3 žlice stopljenega masla

- 100 ml olja

Nadev:

- 300 g praženih in sesekljanih lešnikov

- 150 g mletih plazma piškotov

- 2 žlici Nutelle

- mleko po potrebi

Agda - sladkorni sirup:

- 800 ml vode

- 500 g sladkorja

- 2 vanilijeva sladkorja

Postopek priprave:

1. Najprej pripravite premaz za baklavo, tako da v kozici na nizkem ognju stopite temno čokolado, Nutello, maslo in olje, dokler ne dobite sijoče in enakomerne mase. Pustite jo, da se ohlaja, medtem ko pripravite nadev.

2. Sesekljane in pražene lešnike stresite v skledo za mešanje. Dodajte mlete plazma piškote, Nutello in malo mleka - le toliko, da se plazma in lešniki rahlo navlažijo. Najbolje je, da vse skupaj dobro premešate s konicami prstov, saj boste tako čokoladni namaz najbolje vmešali v ostale sestavine.

3. En list testa položite na ravno površino in nanj dodajte 2-3 žlice premaza, ki ga nato s čopičem za pecivo razmažite po celotnem listu testa. Nekaj žlic nadeva enakomerno razporedite po robu testa, nato pa ga zvijte kot štrudelj, čim bolj tesno.

4. Dobljene zavitke položite v namaščen globok pekač in jih z ostrim nožem narežite na 6-7 centimetrov dolge rolice. Celotno površino baklave premažite s tremi žlicami stopljenega masla. Če vam je ostalo kaj premaza, ga polijte čez baklavo.

5. Baklavo postavite v predhodno ogreto pečico na 150 stopinj Celzija za približno 40 minut.

6. Medtem skuhamo "agdo" oziroma sladkorni preliv, tako da v kozici segrejemo vodo, sladkor in vanilijo. Ko zavre, kuhamo še 10 minut, da dobimo sirupu podobno zmes. Odstavimo in pustimo na toplem. Kuhano agdo nato prelijemo čez pečeno baklavo. Morda se zdi, da je preveč tekočine, vendar brez skrbi, baklava jo bo vso vpila.

7. Ko baklava vpije vso tekočino in se ohladi, jo pokrijemo s folijo in shranimo v hladilnik, da se dobro ohladi (najbolje čez noč). Baklavo postrežemo naslednji dan s skodelico dobre turške kave.