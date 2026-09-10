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Nemška slivova torta
Sladice

Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave

Popolna jesenska sladica, ki združuje sočne, sladko-kisle slive in masleno testo, ki je tako rahlo, da se kar topi v ustih. Priprava je preprosta, rezultat pa je slastna jesenska dobrota, ki se odlično poda k skodelici kave ali čaja.

M.J.
10. 09. 2026 14.24

Slive so eden tistih sadežev, ki jih jeseni preprosto ne moremo spregledati – dišeče, sočne in polne okusa. In prav iz njih nastane ena najbolj okusnih sladic – nemška slivova torta

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Gre za preprosto pecivo, ki ga pripravimo iz sestavin, ki jih imamo vedno doma: maslo, sladkor, jajca, moka in pecilni prašek. Iz njih nastane rahla, maslena masa, ki jo združimo s svežimi slivami. Pecivo je hitro pripravljeno, a izjemno okusno – zelo rahlo in sočno, s sladko-kislimi notami, ki se čudovito povežejo z maslenim testom. Ko pito potrosimo s sladkorjem v prahu in postrežemo s skodelico kave ali čaja, dobimo popolno jesensko sladko razvajanje, ki navduši tako domače kot goste.

Popolna jesenska sladica, ki združuje sočne, sladko-kisle slive in rahlo masleno testo.
Popolna jesenska sladica, ki združuje sočne, sladko-kisle slive in rahlo masleno testo. FOTO: Shutterstock

Sestavine za tortni model s premerom 26 cm:

- 1 kg sliv
- 250 g moke
- 180 g zmehčanega masla + dodatno za pekač
- 180 g sladkorja
- 1 vrečka vanilijevega sladkorja
- 4 jajca
- 10 g pecilnega praška
- noževa konica cimeta
- sladkor v prahu za posip
- krušne drobtine

Postopek priprave:

Slive operemo in prerežemo na pol. Koščice odstranimo in zavržemo. Tortni model (premera 26 centimetrov) namastimo z maslom in potrosimo z drobtinami (odvečne drobtine odstranimo).

Moko zmešamo s pecilnim praškom, v drugi posodi pa zmešamo navaden in vanilijev sladkor ter mleti cimet. 

Sladkor dodamo k zmehčanemu maslu in mešamo z električnim mešalnikom na srednji hitrosti približno tri minute, da se sestavine dobro združijo v rahlo in puhasto maso. Postopoma, eno za drugim, primešamo jajca. Vsakič, ko dodamo jajce, maso mešamo približno 30 sekund.

V maso nato z mešanjem na nizki hitrosti postopoma umešamo moko s pecilnim praškom. Na koncu moramo dobiti zelo rahlo, srednje gosto maso. 

Maso pretresemo v tortni model in jo z lopatko enakomerno razporedimo po celotni površini ter po vrhu lepo pogladimo. Po masi pokončno razporedimo polovičke sliv, tako da jih zlagamo eno poleg druge in jih na rahlo potisnemo v testo.  

Pecivo pečemo 50-60 minut na srednji višini v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, in z vključenim spodnjim in zgornjim gretjem. Pečeno je, ko se zlato rjavo obarva, na zobotrebcu pa ni ostankov testa, ko ga izvlečemo. 

Pečeno pecivo približno 10 minut hladimo v modelu, nato pa previdno odstranimo obod in pustimo, da se pecivo povsem ohladi. Ohlajeno potrosimo s sladkorjem v prahu, narežemo na kose in postrežemo. 

Na kose narezano pecivo se odlično poda s skodelico toplega napitka.
Na kose narezano pecivo se odlično poda s skodelico toplega napitka. FOTO: Shutterstock
Sladice
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