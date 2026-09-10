Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave

Slive so eden tistih sadežev, ki jih jeseni preprosto ne moremo spregledati – dišeče, sočne in polne okusa. In prav iz njih nastane ena najbolj okusnih sladic – nemška slivova torta .

Gre za preprosto pecivo, ki ga pripravimo iz sestavin, ki jih imamo vedno doma : maslo, sladkor, jajca, moka in pecilni prašek. Iz njih nastane rahla, maslena masa, ki jo združimo s svežimi slivami. Pecivo je hitro pripravljeno, a izjemno okusno – zelo rahlo in sočno, s sladko-kislimi notami, ki se čudovito povežejo z maslenim testom. Ko pito potrosimo s sladkorjem v prahu in postrežemo s skodelico kave ali čaja, dobimo popolno jesensko sladko razvajanje, ki navduši tako domače kot goste.

Sestavine za tortni model s premerom 26 cm:

- 1 kg sliv

- 250 g moke

- 180 g zmehčanega masla + dodatno za pekač

- 180 g sladkorja

- 1 vrečka vanilijevega sladkorja

- 4 jajca

- 10 g pecilnega praška

- noževa konica cimeta

- sladkor v prahu za posip

- krušne drobtine

Postopek priprave:

Slive operemo in prerežemo na pol. Koščice odstranimo in zavržemo. Tortni model (premera 26 centimetrov) namastimo z maslom in potrosimo z drobtinami (odvečne drobtine odstranimo).

Moko zmešamo s pecilnim praškom, v drugi posodi pa zmešamo navaden in vanilijev sladkor ter mleti cimet.

Sladkor dodamo k zmehčanemu maslu in mešamo z električnim mešalnikom na srednji hitrosti približno tri minute, da se sestavine dobro združijo v rahlo in puhasto maso. Postopoma, eno za drugim, primešamo jajca. Vsakič, ko dodamo jajce, maso mešamo približno 30 sekund.

V maso nato z mešanjem na nizki hitrosti postopoma umešamo moko s pecilnim praškom. Na koncu moramo dobiti zelo rahlo, srednje gosto maso.

Maso pretresemo v tortni model in jo z lopatko enakomerno razporedimo po celotni površini ter po vrhu lepo pogladimo. Po masi pokončno razporedimo polovičke sliv, tako da jih zlagamo eno poleg druge in jih na rahlo potisnemo v testo.

Pecivo pečemo 50-60 minut na srednji višini v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, in z vključenim spodnjim in zgornjim gretjem. Pečeno je, ko se zlato rjavo obarva, na zobotrebcu pa ni ostankov testa, ko ga izvlečemo.

Pečeno pecivo približno 10 minut hladimo v modelu, nato pa previdno odstranimo obod in pustimo, da se pecivo povsem ohladi. Ohlajeno potrosimo s sladkorjem v prahu, narežemo na kose in postrežemo.