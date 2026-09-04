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Čupavci
Sladice

Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci

Predstavljamo vam tri recepte, ki bodo zagotovili mehke in sočne čupavce.

M.J.
04. 09. 2026 09.29

Čupavci so prava klasika, brez katere ne mine nobeno praznovanje, priljubljeni pa so tudi kot pecivo, ki ga postrežemo za praznike. Priljubljeni so pri vseh generacijah, vsi, ki so jih vsaj enkrat pripravljali, pa vedo, da so zelo preprosti za pripravo.

Pripravili smo najboljše recepte za čupavce z dvema, štirimi ali šestimi jajci. Za vse tri različice recepta je priprava čupavcev enaka, zato bo, ko se enkrat odločite, koliko jih želite pripraviti, celoten postopek hiter in preprost.

Čupavci so priljubljeno domače pecivo, brez katerega skorajda ne mine nobeno praznovanje.
Čupavci so priljubljeno domače pecivo, brez katerega skorajda ne mine nobeno praznovanje. FOTO: Adobe Stock

Priprava čupavcev

Ta recept zadostuje za en manjši pekač čupavcev (velikosti približno 30 x 20 centimetrov). 

Sestavine za biskvit:

- 2 jajci
- 150 g sladkorja
- 100 ml mleka
- 200 g gladke moke
- 1/2 vrečke pecilnega praška
- 50 g margarine (ali masla)

Sestavine za obliv:

- 100 g jedilne čokolade
- 100 g sladkorja
- 100 ml mleka
- 100 g masla (ali margarine)
- rum (po želji in okusu)

Za posip:

- 100 g kokosa

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Čupavci z 2 jajcema

Za velika družinska srečanja, kot so praznična kosila in praznovanja, potrebujete večjo količino peciva. Ta recept je primeren za peko v treh serijah.

Sestavine za biskvit:

- 6 jajc
- 400 g moke
- 250 g sladkorja
- 150 ml olja
- 150 ml mleka
- 1 pecilni prašek
- 1 vanilin sladkor
- ščepec soli

Sestavine za čokoladno kremo:

- 300 g jedilne čokolade
- 400 ml mleka
- 120 g sladkorja
- 150 g masla (ali margarine)
- rum (po želji in okusu)

Za posip:

- 300 g kokosa

Da bodo čupavci bolj sočni, biskvit narežemo na manjše kocke.
Da bodo čupavci bolj sočni, biskvit narežemo na manjše kocke. FOTO: Profimedia

Čupavci s 4 jajci

Če želite dvojno količino čupavcev, uporabite recept s štirimi jajci. Mešanico lahko spečete v dveh pekačih ali pa v enem večjem pekaču (velikosti približno 40 x 30 centimetrov), če želite višji biskvit.

Sestavine za biskvit:

- 4 jajca
- 250 g sladkorja
- 100 ml mleka
- 250 g moke
- 1 pecilni prašek
- 100 g margarine (ali masla)

Sestavine za obliv:

- 200 g jedilne čokolade
- 100 g sladkorja
- 200 ml mleka
- 150 g masla (ali margarine)
- rum (po želji in okusu)

Za posip:

- 150 g kokosa

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Čupavci s 6 jajci

Za velika družinska srečanja, kot so praznična kosila in praznovanja, potrebujete večjo količino peciva. Ta recept je primeren za peko v treh serijah.

Sestavine za biskvit:

- 6 jajc
- 400 g moke
- 250 g sladkorja
- 150 ml olja
- 150 ml mleka
- 1 pecilni prašek
- 1 vanilin sladkor
- ščepec soli

Sestavine za čokoladno kremo:

- 300 g jedilne čokolade
- 400 ml mleka
- 120 g sladkorja
- 150 g masla (ali margarine)
- rum (po želji in okusu)

Za posip:

- 300 g kokosa

Nasveti za popolne čupavce

-> Biskvit naj bo rahel, a kompakten
Ne mešajte mase predolgo, da biskvit ostane mehak, hkrati pa naj bo dovolj kompakten, da koščki med pomakanjem v preliv ne razpadejo. Če je masa pregosta, lahko dodate nekaj dodatnih žlic mleka.

-> Biskvit naj se popolnoma ohladi
Biskvita nikoli ne režite toplega – naj se najprej ohladi do sobne temperature. Topel biskvit se lažje drobi in vpije preveč preliva.

->  Obliv za pomakanje kock kuhajte počasi
Med kuhanjem čokoladno zmes mešajte na nizki temperaturi, dokler ne postane gladka in dovolj gosta, da se lepo oprime kock. Pazite, da ne zavre!

-> Pomakanje naj bo hitro in nežno
Ko čupavce pomočite v čokoladni obliv, jih takoj povaljajte v kokosu. Ne puščajte jih predolgo v tekočini– le toliko, da se nekoliko napojijo.

-> Kokos rahlo pretresite
Če uporabite kokos, ki je premoker ali preveč zbit, se ne bo lepo oprijel. Pred uporabo ga lahko rahlo premešate ali celo na hitro popražite na suhi ponvi za bolj izrazit okus.

-> Shranjevanje in prenašanje
Čupavce hranite v zaprti posodi v hladnem prostoru ali hladilniku, da se lepo strdijo. So tudi odlična izbira za prenašanje – ne potrebujejo hlajenja in zdržijo več dni.

Sladice
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Povzeto po Net.hr

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