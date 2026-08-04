Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja

Če ste v zadnjem času brskali po družbenih omrežjih, ste ga skoraj zagotovo opazili. Namesto klasične smetane, jajc in velike količine sladkorja številni domači kuharji pripravljajo sladoled iz sestavine, ki jo marsikdo povezuje predvsem z zajtrkom ali fitnes prehrano.

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Glavna sestavina je cottage cheese oziroma zrnati sir

Na prvi pogled se kombinacija sliši nenavadno. Zrnati sir in sladoled? A prav ta nenavadna povezava je razlog, da je recept postal viralen.

icon-expand Bi uporabili zrnati sir za pripravo sladoleda? FOTO: Adobe Stock

Kaj je cottage cheese sladoled?

Osnova je preprosta: zrnati sir se zmeša z dodatki po želji, dobljena zmes pa se zamrzne. Najpogostejša različica vsebuje : - zrnati sir (cottage cheese), - sadje (na primer jagode, borovnice ali banano), - malo medu ali drugega sladila, - vaniljo, - dodatke, kot so čokolada, oreščki ali arašidovo maslo. Ko se zmes zmeša do gladke teksture, izgubi značilno zrnato strukturo in postane presenetljivo podobna klasičnemu sladoledu.

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Zakaj je recept postal tako priljubljen?

Glavni razlog je kombinacija treh stvari: okus, preprostost in visoka vsebnost beljakovin. V času, ko ljudje iščejo sladice z več beljakovinami in manj občutka "grešenja", je sladoled iz zrnatega sira postal idealen kompromis. Zrnati sir vsebuje veliko beljakovin, hkrati pa je običajno manj masten kot tradicionalna sladoledna osnova iz smetane. Prav zato ga pogosto pripravljajo ljudje, ki želijo: - več beljakovin v prehrani, - bolj nasitno sladico, - alternativo klasičnim sladoledom.

Družbena omrežja so iz običajne sestavine naredila trend

Zrnati sir je bil dolgo nekoliko zapostavljena sestavina. Marsikdo ga je povezoval s staromodnimi dietami ali jedmi iz preteklosti. Nato se je pojavil nov trend: uporabniki TikToka in Instagrama so začeli iskati načine, kako iz vsakdanjih živil ustvariti bolj hranljive različice priljubljenih jedi. Cottage cheese sladoled je postal priljubljen, ker je recept hiter, vizualno privlačen in enostaven za prilagoditev.

icon-expand Sladoled iz zrnatega sira ni nadomestilo za vsak klasičen sladoled, je pa zanimiva alternativa za vse, ki želijo poskusiti nekaj novega. FOTO: Shutterstock

Ali je res bolj zdrav od običajnega sladoleda?

Odgovor ni tako preprost. Takšen sladoled lahko vsebuje več beljakovin in manj nasičenih maščob kot nekatere klasične različice, vendar je vse odvisno od recepta. Če dodate veliko sladkorja, čokoladnih dodatkov ali sladkih prelivov, se lahko njegova prehranska prednost hitro zmanjša. Prednost je predvsem v tem, da osnovna sestavina prinese več beljakovin in večjo sitost.

Kako ga pripraviti doma?

Za osnovno različico potrebujete le nekaj minut. Potrebujete : - 250 g zrnatega sira, - eno banano ali pest jagodičevja, - malo medu po okusu, - vaniljev ekstrakt. Vse skupaj zmešate v mešalniku, dokler masa ni povsem gladka. Nato jo prestavite v posodo, ki jo za nekaj ur postavite v zamrzovalnik. Za bolj kremasto teksturo jo lahko med zamrzovanjem enkrat ali dvakrat premešate. Sladoled iz zrnatega sira ni nadomestilo za vsak klasičen sladoled, je pa zanimiva alternativa za vse, ki želijo poskusiti nekaj novega. Morda je prav zato letos postal tako priljubljen, ker združuje nekaj, kar ljudje iščejo vedno pogosteje: sladek užitek brez občutka, da so izbrali zgolj prazne kalorije.

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