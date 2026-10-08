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Čokoladni piškoti iz čičerike
Sladice

To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila

Na prvi pogled so videti kot čisto običajni piškoti s čokolado, a njihova glavna sestavina vas bo verjetno nekoliko presenetila – čičerika. Piškoti brez jajc, belega sladkorja in bele moke so odlična ideja za nekoliko bolj uravnotežen posladek, dodatno pa jih obogatita arašidovo maslo in čokoladne kapljice.

M.J.
08. 10. 2026 04.00
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Na prvi pogled so videti kot čisto običajni piškoti – mehki, sočni in polni čokoladnih koščkov. A ko izveste, iz česa so pripravljeni, boste verjetno dvakrat pogledali recept. Njihova glavna sestavina je namreč čičerika, ki jo običajno povezujemo predvsem s slanimi jedmi, namazi in solatami.

Čičerika velja za dober vir beljakovin, zato so piškoti lahko zanimiva izbira za vse, ki si želijo nekoliko bolj hranljivega posladka, ne da bi se odpovedali čokoladi.

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Ti nekoliko drugačni piškoti imajo še nekaj prednosti. Ne vsebujejo jajc in belega sladkorja, namesto običajne pšenične pa uporabimo ovseno moko. Za bogat okus in prijetno kremasto teksturo poskrbi tudi arašidovo maslo, pika na i pa so seveda čokoladne kapljice.

Priprava je nadvse preprosta: vse sestavine razen čokolade zmešamo v multipraktiku, vmešamo čokoladne kapljice, oblikujemo piškote in jih spečemo. Rezultat so mehki, nekoliko debelejši čokoladni piškoti, pri katerih je glavna sestavina tako dobro skrita, da je gostje ali vaši domači najverjetneje sploh ne bodo prepoznali.

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Sestavine:

- 1 pločevinka čičerike

- 130 g nesoljenega gladkega arašidovega masla (lahko uporabimo tudi mandljevo maslo)

- 40 g ovsene moke

- 50 g sladkorja po izbiri (rjavi ali kokosov)

- 80 g javorjevega sirupa

- 2 čajni žlički vaniljevega ekstrakta

- 1/4 čajne žličke mletega cimeta

- 1/2 čajne žličke pecilnega praška

- 1/2 čajne žličke sode bikarbone

- ščepec soli

- 160 g čokoladnih kapljic (ali na koščke narezana temna čokolada)

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Priprava:

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pekač obložimo s papirjem za peko.

Čičeriko dobro odcedimo in splaknemo ter jo stresemo v multipraktik. Dodamo vse sestavine razen čokoladnih kapljic in zmešamo v gladko maso. Ta je lahko na videz nekoliko zrnata, pomembno pa je, da v njej ni večjih koščkov čičerike.

V čičerikino maso z lopatko vmešamo približno dve tretjini čokoladnih kapljic.

Z žlico zajemamo maso in jo v kupčkih razporedimo po pripravljenem pekaču. Piškoti se med peko ne bodo bistveno razlezli, zato jih lahko po želji nekoliko sploščimo s hrbtno stranjo žlice. Po vrhu razporedimo prihranjene čokoladne kapljice.

Piškote pečemo v ogreti pečici 11–15 minut. Če želimo nekoliko bolj ploščate piškote, lahko pekač približno na polovici peke rahlo udarimo ob delovno površino, da se masa nekoliko razleze.

Pečene piškote vzamemo iz pečice in jih pustimo, da se ohladijo. Med ohlajanjem se bodo nekoliko učvrstili. Po želji jih pred postrežbo posujemo s solnim cvetom.

Uporaba čičerike v sladici prinaša beljakovine in odlično osnovo za bolj uravnotežen posladek, ki bo navdušil vsakega gurmana.
Uporaba čičerike v sladici prinaša beljakovine in odlično osnovo za bolj uravnotežen posladek, ki bo navdušil vsakega gurmana. FOTO: Shutterstock

Vir recepta: Eatwithclarity.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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