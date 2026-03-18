okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Dunajske čokoladne kocke
Sladice

Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih

Dunajske čokoladne kocke so prava poslastica za vse ljubitelje čokolade. Mehak čokoladni biskvit dopolnjuje bogat preliv, ki se med hlajenjem spremeni v kremasto plast, zato sladica upravičeno nosi ime "čudež iz čokolade".

M.J. , Su.S.
18. 03. 2026 04.00

Če obožujete sladice z intenzivnim čokoladnim okusom, so dunajske čokoladne kocke odlična izbira. Gre za priljubljeno pecivo, ki je znano tudi pod imenom "čudež iz čokolade", predvsem zaradi posebne teksture in bogatega okusa.

Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Preberi še Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!

V sladici se čokolada pojavi tako v rahlem biskvitu kot tudi v prelivu, ki se med hlajenjem spremeni v čudovito kremo. Prav ta preliv je tisti, ki daje sladici poseben značaj. Ko se pecivo ohladi, se čokoladna mešanica strdi v nežno in svilnato kremo, podobno čokoladnemu ganašu, kar ustvari popolno ravnovesje med sočnim biskvitom in bogato kremo. Rezultat je sladica z izrazitim čokoladnim okusom in prijetno mehko teksturo, ki se dobesedno topi v ustih. V nadaljevanju preverite recept za pripravo teh slastnih čokoladnih kock, ki so kot nalašč za sladko razvajanje ob koncu tedna ali ob posebnih priložnostih.

Prav zaradi kombinacije sočnega biskvita in kremaste čokoladne plasti upravičeno nosi ime »čudež iz čokolade«. FOTO: Su.S.

Sestavine:

- 200 g čokolade za kuhanje

- 150 g masla

- 3 jajca

- 100 g sladkorja

- 30 g moke

- 3 g pecilnega praška

- 1 dl mleka

- 1 žlica kakava

- 1 žlica ruma

- 3,5 dl smetane

- 100 g mlečne čokolade

Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Preberi še Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Manjši pekač, velikosti okoli 20 x 30 centimetrov, namastimo z maslom in rahlo pomokamo.

2. Maslo in 75 g čokolade za kuhanje damo v kozico. Na srednjem ognju in med mešanjem segrevamo, da se stopita. Odstavimo in ohladimo.

3. Rumenjake ločimo od beljakov in slednje stepemo v čvrst sneg.

4. Rumenjake stepamo skupaj s sladkorjem, da dobimo zračno zmes. Vmešamo stopljeno maslo in čokolado, nato pa še moko, ki smo jo zmešali s pecilnim praškom. Na koncu z lopatico vmešamo še sneg.

5. Zmes zlijemo v pekač in pečemo 25 minut.

6. Med peko zmešamo mleko, kakav in rum. Z mlekom prelijemo še vroč biskvit, nato pa pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo.

7. V kozico zlijemo smetano in jo segrejemo skoraj do vretja.

8. V vročo smetano damo na koščke nalomljeno preostalo čokolado. Počakamo nekaj minut, nato pa dobro premešamo. Kremo nujno ohladimo na sobno temperaturo, šele nato jo polijemo po biskvitu.

Nasvet: V čokoladno kremo lahko po želji dodamo še žlico ali dve sladkorja.

9. Pekač postavimo v hladilnik, da se krema strdi. Pecivo nato narežemo na kocke z ostrim nožem, ki ga pred vsakim rezom pomočimo v toplo vodo in obrišemo s papirnato brisačo. Za lepši videz lahko kocke pred serviranjem posujemo s čokoladnimi ostružki ali katero drugo dekoracijo.

Sladica je prava poslastica za vse čokoholike. FOTO: Su.S.
Sladice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Preberi še Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Univerzalna čokoladna krema za torte, rolade in pecivo
Preberi še Univerzalna čokoladna krema za torte, rolade in pecivo
čokoladno čudo čokoladne kocke čokoladno pecivo hitro čokoladno pecivo recept čudež iz čokolade
Sladice

Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov

  • Kotanyi 4
  • Kotanyi 3
  • Kotanyi 2
  • Kotanyi 1