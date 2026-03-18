Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih

Če obožujete sladice z intenzivnim čokoladnim okusom, so dunajske čokoladne kocke odlična izbira. Gre za priljubljeno pecivo, ki je znano tudi pod imenom "čudež iz čokolade", predvsem zaradi posebne teksture in bogatega okusa.
V sladici se čokolada pojavi tako v rahlem biskvitu kot tudi v prelivu, ki se med hlajenjem spremeni v čudovito kremo. Prav ta preliv je tisti, ki daje sladici poseben značaj. Ko se pecivo ohladi, se čokoladna mešanica strdi v nežno in svilnato kremo, podobno čokoladnemu ganašu, kar ustvari popolno ravnovesje med sočnim biskvitom in bogato kremo. Rezultat je sladica z izrazitim čokoladnim okusom in prijetno mehko teksturo, ki se dobesedno topi v ustih. V nadaljevanju preverite recept za pripravo teh slastnih čokoladnih kock, ki so kot nalašč za sladko razvajanje ob koncu tedna ali ob posebnih priložnostih.
Sestavine:
- 200 g čokolade za kuhanje
- 150 g masla
- 3 jajca
- 100 g sladkorja
- 30 g moke
- 3 g pecilnega praška
- 1 dl mleka
- 1 žlica kakava
- 1 žlica ruma
- 3,5 dl smetane
- 100 g mlečne čokolade
Priprava:
1. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Manjši pekač, velikosti okoli 20 x 30 centimetrov, namastimo z maslom in rahlo pomokamo.
2. Maslo in 75 g čokolade za kuhanje damo v kozico. Na srednjem ognju in med mešanjem segrevamo, da se stopita. Odstavimo in ohladimo.
3. Rumenjake ločimo od beljakov in slednje stepemo v čvrst sneg.
4. Rumenjake stepamo skupaj s sladkorjem, da dobimo zračno zmes. Vmešamo stopljeno maslo in čokolado, nato pa še moko, ki smo jo zmešali s pecilnim praškom. Na koncu z lopatico vmešamo še sneg.
5. Zmes zlijemo v pekač in pečemo 25 minut.
6. Med peko zmešamo mleko, kakav in rum. Z mlekom prelijemo še vroč biskvit, nato pa pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo.
7. V kozico zlijemo smetano in jo segrejemo skoraj do vretja.
8. V vročo smetano damo na koščke nalomljeno preostalo čokolado. Počakamo nekaj minut, nato pa dobro premešamo. Kremo nujno ohladimo na sobno temperaturo, šele nato jo polijemo po biskvitu.
9. Pekač postavimo v hladilnik, da se krema strdi. Pecivo nato narežemo na kocke z ostrim nožem, ki ga pred vsakim rezom pomočimo v toplo vodo in obrišemo s papirnato brisačo. Za lepši videz lahko kocke pred serviranjem posujemo s čokoladnimi ostružki ali katero drugo dekoracijo.