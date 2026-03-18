Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih

Če obožujete sladice z intenzivnim čokoladnim okusom, so dunajske čokoladne kocke odlična izbira. Gre za priljubljeno pecivo, ki je znano tudi pod imenom "čudež iz čokolade" , predvsem zaradi posebne teksture in bogatega okusa.

V sladici se čokolada pojavi tako v rahlem biskvitu kot tudi v prelivu , ki se med hlajenjem spremeni v čudovito kremo. Prav ta preliv je tisti, ki daje sladici poseben značaj. Ko se pecivo ohladi, se čokoladna mešanica strdi v nežno in svilnato kremo, podobno čokoladnemu ganašu, kar ustvari popolno ravnovesje med sočnim biskvitom in bogato kremo . Rezultat je sladica z izrazitim čokoladnim okusom in prijetno mehko teksturo, ki se dobesedno topi v ustih. V nadaljevanju preverite recept za pripravo teh slastnih čokoladnih kock, ki so kot nalašč za sladko razvajanje ob koncu tedna ali ob posebnih priložnostih.

Prav zaradi kombinacije sočnega biskvita in kremaste čokoladne plasti upravičeno nosi ime »čudež iz čokolade«.

1. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Manjši pekač, velikosti okoli 20 x 30 centimetrov, namastimo z maslom in rahlo pomokamo.

2. Maslo in 75 g čokolade za kuhanje damo v kozico. Na srednjem ognju in med mešanjem segrevamo, da se stopita. Odstavimo in ohladimo.

3. Rumenjake ločimo od beljakov in slednje stepemo v čvrst sneg.

4. Rumenjake stepamo skupaj s sladkorjem, da dobimo zračno zmes. Vmešamo stopljeno maslo in čokolado, nato pa še moko, ki smo jo zmešali s pecilnim praškom. Na koncu z lopatico vmešamo še sneg.

5. Zmes zlijemo v pekač in pečemo 25 minut.

6. Med peko zmešamo mleko, kakav in rum. Z mlekom prelijemo še vroč biskvit, nato pa pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo.

7. V kozico zlijemo smetano in jo segrejemo skoraj do vretja.

8. V vročo smetano damo na koščke nalomljeno preostalo čokolado. Počakamo nekaj minut, nato pa dobro premešamo. Kremo nujno ohladimo na sobno temperaturo, šele nato jo polijemo po biskvitu.