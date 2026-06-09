Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi

V poletnih mesecih pogosto iščemo sladice, ki ne zahtevajo dolge priprave ali prižiganja pečice. Med najbolj priljubljenimi so zagotovo sladice v kozarcu, saj so praktične, privlačne na pogled in primerne tako za večja druženja kot za sladkanje v domačem krogu.

Tokrat predstavljamo čokoladni cheesecake brez peke, ki navdušuje s tremi različnimi plastmi. Na dnu se skrivajo hrustljave čokoladne maslene drobtine, ki ustvarijo prijetno osnovo. Sledi nežna čokoladna krema, vrh pa zaključuje bogata krema iz čokoladnega namaza in stepene sladke smetane. Vsaka plast prispeva svojo teksturo in okus, skupaj pa ustvarijo sladico, ki bo navdušila vse po vrsti. Priprava je zelo enostavna, zato je recept primeren tudi za manj izkušene slaščičarje. Ker sladice ni treba peči, je odlična izbira za vroče poletne dni, ko si želimo nekaj sladkega, a brez dodatnega segrevanja kuhinje. Poleg tega jo lahko pripravimo vnaprej in hranimo v hladilniku do postrežbe, kar je še posebej priročno pri organizaciji piknikov, rojstnodnevnih zabav ali drugih druženj.

icon-expand Ta večplastni čokoladni cheesecake združuje hrustljavo piškotno dno in dve kremasti čokoladni plasti. FOTO: Su.S.

Čeprav je videti kot sladica za posebne priložnosti, je njena priprava presenetljivo preprosta. Morda je njena edina pomanjkljivost ta, da se gostje po navadi ne ustavijo zgolj pri enem samem kozarčku.

Sestavine (za približno 6 do 8 kozarčkov):

- 100 g čokoladnih piškotov - 25 g masla - 80 g mlečne čokolade - 15 g kakava v prahu - 250 ml smetane za stepanje - 70 g sladkorja - 250 g kremnega sira (sobne temperature) - 100 g čokoladnega namaza Za serviranje: sladka smetana, zdrobljeni piškoti, zdrobljeni lešniki ...

icon-expand Čeprav je videti kot sladica za posebne priložnosti, je priprava presenetljivo preprosta. FOTO: Su.S.

Priprava: 1. Piškote zdrobimo ali zmeljemo v drobtine, maslo pa stopimo. Zmešamo in razdelimo med kozarčke. 2. Čokolado stopimo v mikrovalovni pečici ali nad vodno kopeljo. Pustimo, da se ohladi. 3. V skledo vlijemo smetano, dodamo sladkor in stepamo do rahlih vrhov. 4. V drugo skledo damo 130 g kremnega sira in ga dobro premešamo. Vmešamo stopljeno čokolado in kakav. Na koncu z lopatico vmešamo dve tretjini stepene smetane. Kremo razdelimo med kozarčke, pri tem si lahko pomagamo z žlico ali dresirno vrečko. 5. Preostanek kremnega sira prav tako dobro premešamo. Vmešamo čokoladni namaz in na koncu še preostanek stepene smetane. Razdelimo med kozarčke z žlico ali dresirno vrečko. 6. Sladico vsaj za 2 uri postavimo v hladilnik. Pred serviranjem jo okrasimo s stepeno smetano ter zdrobljenimi piškoti ali lešniki, lahko pa uporabimo tudi sveže sadje, kot so jagode, maline ali borovnice.