Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom

Včasih si zaželimo sladice, ki je videti imenitno, a je v resnici pripravljena brez zapletenih tehnik in dolgih ur v kuhinji. Čokoladna rolada z banano je prav takšna – mehka, kremasta ter ravno prav sladka in čokoladna. Kombinacija rahlega biskvita in svilnate čokoladne kreme se odlično dopolnjuje z naravno sladkobo banane, ki poskrbi za sočnost in vizualni učinek.

To je sladica, ki jo lahko pripravimo za konec tedna, rojstnodnevno praznovanje ali kar tako, ko si zaželimo dobre domače sladice. Posebnost rolade je tudi v tem, da ne zahteva veliko sestavin, prav tako pa jo lahko prilagodimo – z drugačnim sadjem, različnimi vrstami čokolade ali zanimivimi prelivi. Kljub preprostosti deluje elegantno in vedno pritegne poglede, ko jo narežemo na lične rezine. Največja skrivnost uspeha? Pravilno zvijanje še toplega biskvita in potrpežljivost pri hlajenju. Ko se okusi prepojijo in se rolada dobro učvrsti, dobimo popolno ravnovesje med mehkobo, kremo in sadno svežino.

icon-expand Čudovita sladica, ki združuje rahel kakavov biskvit, nežno čokoladno kremo in sladko banano v sredici. FOTO: Shutterstock

Sestavine:

Za biskvit - 4 jajca - 1 skodelica kristalnega sladkorja - 1 skodelica moke - 2 žlici kakava - 1 čajna žlička pecilnega praška - 1 zavitek vaniljevega sladkorja Za kremo - 2 skodelici mleka - 2 žlici moke - 2 žlici škroba - 4 žlice kristalnega sladkorja - 1 žlica masla - 100 g temne čokolade (lahko tudi mlečne) Nadev - 2 banani Za preliv - preliv iz temne, bele ali mlečne čokolade - naribana čokolada ali sesekljani lešniki

Priprava:

Jajca in sladkor stepajte, dokler masa ne postane zelo rahla in svetlo rumene barve. Dodajte presejano moko, kakav, pecilni prašek in vanilijev sladkor ter sestavine nežno vmešajte z lopatko. Zmes razporedite po pekaču (velikosti približno 35 x 40 cm), obloženem s papirjem za peko. Biskvit pecite v ogreti pečici na 180 stopinjah Celzija približno 10–12 minut. Pečen biskvit takoj pokrijte s čistim kosom papirja za peko in ga skupaj s papirjem obrnite. Previdno odstranite papir za peko na zgornji strani, nato pa skupaj s čistim papirjem zvijte v rolado. Pustite, da se ohladi. Medtem pripravite kremo. V posodi v gladko zmes brez grudic zmešajte mleko, moko, škrob in sladkor. Kuhajte ob stalnem mešanju, dokler se ne zgosti. Odstavite z ognja, dodajte maslo in na koščke narezano čokolado ter mešajte, da se stopita. Kremo na dotik pokrijte z živilsko folijo in popolnoma ohladite.

icon-expand Sladica vedno pritegne poglede, ko jo narežemo na lične rezine. FOTO: Shutterstock

Sestavljanje:

Ohlajen biskvit odvijte, premažite s kremo in po dolžini po sredini položite olupljeni celi banani. Vse skupaj previdno ponovno zvijte v rolado. Po želji jo prelijte s čokoladnim prelivom, ganašem ali stopljeno čokolado ter potresite z naribano čokolado ali lešniki. Lahko jo tudi zgolj posujete s kakavom ali sladkorjem v prahu ter okrasite s svežo meto ali rezinami banane. Rolado pred serviranjem za vsaj 2–3 ure postavite v hladilnik, da se lepo učvrsti in lažje reže. Postrezite jo s skodelico črne kave ali blagega sadnega čaja.

Nasveti za popoln rezultat

Biskvit obvezno zvijte, ko je še topel. Če se ohladi, lahko med zvijanjem poči. Krema mora biti popolnoma hladna, preden jo namažete na biskvit. Jajca in sladkor dobro stepite, da se volumen potroji, saj bo tako biskvit zelo rahel in puhast. Biskvita ne pecite predolgo, saj se lahko izsuši in razpoka. Banani pustite celi, da bo sredica lepa in enakomerna.