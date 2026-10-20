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Cimetovi rogljički
Sladice

Pozabite na cimetove polžke: tokrat jih pripravite v obliki puhastih rogljičkov

Cimetove rolice tokrat predstavljamo v nekoliko drugačni obliki – kot mehke, puhaste rogljičke, ki med peko kuhinjo napolnijo z vonjem po cimetu, sladkorju in rumu. Recept je pripravila Sanja Sirk, rogljički pa so odlična izbira za jesensko popoldne ob skodelici čaja ali kave.

Sanja Sirk , M.J.
20. 10. 2026 04.00
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Ko se s prihodom hladnih dni vse pogosteje zadržujemo v toplini doma, se prileže tudi kaj sladkega iz domače pečice. Še posebej mamljivo je mehko kvašeno pecivo, ki med peko ustvari tisti prijeten občutek domačnosti. Če mu dodamo še cimet, sladkor, limonino lupinico in kanček ruma, dobimo kombinacijo vonjav, ki se ji je težko upreti.

Tokrat vam predstavljamo nekoliko drugačno različico priljubljenih cimetovih rolic. Namesto značilnih polžkov pripravimo cimetove rogljičke, ki so po okusu podobno mamljivi, po obliki pa nekoliko drugačni. Njihova prednost je tudi v tem, da ni treba skrbeti, ali bodo vsi videti popolni – pomembno je predvsem, da so mehki, rahli in polni okusa.

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Recept je pripravila Sanja Sirk, ki pravi, da so cimetovi rogljički "lahki in puhasti, še topli pa hitro izginejo s krožnika." Zato so odlična izbira za jesensko popoldne, ko si zaželimo domače sladice ob skodelici čaja ali kave, pa tudi za konec tedna, ko imamo nekoliko več časa za peko. Čeprav so najokusnejši še topli, se jim bodo težko uprli tudi vsi, ki bodo v kuhinjo pokukali šele, ko bodo že pečeni.

Mehki cimetovi rogljički so najboljši še rahlo topli.
Mehki cimetovi rogljički so najboljši še rahlo topli. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine:

- 500 g moke

- 2 jajci

- 1 rumenjak

- 1 kocka svežega kvasa

- 1 dl mleka

- naribana lupina ene limone (lahko tudi pomaranča)

- 1 žlica ruma

- 3 žlice sladkorja

- 2 vanilin sladkorja

- ščepec soli

- 50 gramov olja

Za nadev:

- 50 g zmehčanega masla

- 5 žlic rjavega sladkorja

- 2 žlici mletega cimeta

Priprava:

Moko presejemo v večjo skledo.

Mleko segrejemo do mlačnega. Dodamo navaden in vanilijev sladkor ter nadrobljeno kocko svežega kvasa. Premešamo in pustimo, da kvas vzhaja približno10 minut.

Vzhajan kvas dodamo k moki. Dodamo še jajci, rumenjak, olje in naribano limonino lupinico. Dodamo še eno žlico ruma in ščepec soli. Vse skupaj s pomočjo mešalnika ali kuhinjskega robota zamešamo v mehko in povsem gladko testo.

Iz testa naredimo kepo, ki jo pokrijemo in pustimo vzhajati, da se podvoji. To traja približno 45 minut.

Vzhajano testo razvaljamo pol centimetra debelo v obliki kroga.

Testo najprej premažemo z zmehčanim maslom, nato pa ga posujemo z mešanico rjavega sladkorja in cimeta. S pomočjo noža za rezanje pice testo razrežemo na trikotnike, tako kot je prikazano na sliki.

Vsak trikotnik na širšem delu malo zarežemo in zvijemo v obliko rogljička.

Rogljičke polagamo v pekač, obložen s papirjem za peko. Pokrijemo jih s čisto kuhinjsko krpo in pustimo še približno 20 minut, da vzhajajo. Pred peko naj bodo vidno bolj napihnjeni in rahli. Če je prostor hladnejši, bodo morda potrebovali nekaj dodatnega časa.

Pečico pravočasno segrejemo na 180 stopinj Celzija. Rogljičke pečemo približno 25 do 30 minut, pri čemer čas prilagodimo njihovi velikosti in značilnostim pečice. Ko so lepo zlatorjavi, jih vzamemo iz pečice. Če se po vrhu prehitro zapečejo, preverimo, ali so že pečeni, in po potrebi nekoliko prilagodimo temperaturo.

Pečene rogljičke pustimo nekaj minut počivati, nato jih po želji posujemo s sladkorjem v prahu. Najboljši so še rahlo topli, ko sta kvašeno testo in sladki cimetov nadev najbolj aromatična.

Sladice
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