Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki

V svetu sladic je trenutno zelo priljubljen trend združevanja dveh klasičnih receptov v eno novo, še bolj razkošno sladico. Takšne kombinacije navdušujejo predvsem zato, ker združujejo najboljše lastnosti obeh jedi – okus, teksturo in aromo. Eden bolj zanimivih primerov je brownie tiramisu , pri katerem se srečata ameriška klasika in priljubljena italijanska sladica.

Pri tej sladici brownie služi kot bogata čokoladna osnova , ki jo dopolni kremast tiramisu s svojo značilno aromo kave in maskarponeja. Rezultat je sladica, ki združuje mehko, sočno teksturo brownieja, v kavo namočene piškote in rahlo maskarponejevo kremo tiramisuja. Prav zaradi te kombinacije je brownie tiramisu postal priljubljen med ljubitelji sladic, ki radi preizkušajo nove in nekoliko drugačne različice klasičnih receptov.

Razvajajte se z edinstveno sladico, ki združuje ikonični brownie in kremasti tiramisu.

- 200 g sladkorja (lahko uporabimo samo beli sladkor ali pa kombinacijo 100 g belega sladkorja in 100 g svetlega rjavega sladkorja za bolj sočno teksturo)

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pripravimo kvadraten pekač za brownije in ga obložimo s papirjem za peko.

V večji skledi z metlico zmešamo jajci, stopljeno maslo, ščepec soli, sladkor in vanilijev ekstrakt. Dodamo presejano moko in kakav v prahu. Premešamo, da dobimo enotno maso brez grudic.

Temno čokolado stopimo v mikrovalovni pečici in jo ročno vmešamo v zmes. Mešamo, dokler se vse sestavine lepo ne povežejo.

Zmes prelijemo v pripravljen pekač in jo z lopatko enakomerno razporedimo po celotni površini in po vrhu pogladimo. Brownie pečemo v ogreti pečici 25 do 30 minut oziroma dokler ni pečen. Nato ga vzamemo iz pečice in popolnoma ohladimo.

Medtem pripravimo kremo za tiramisu. Maskarpone premešamo, da postane gladek in kremast. Dodamo sladko smetano in sladkor v prahu ter z mešalnikom dobro premešamo, da dobimo čvrsto kremo.

Piškote iz obeh strani na hitro pomočimo v ohlajeno črno kavo in jih razporedimo po brownieju. Nanje nanesemo maskarponejevo kremo in jo enakomerno razporedimo po celotni površini in po vrhu pogladimo.

Sladico postavimo v hladilnik vsaj za dve uri, da se dobro ohladi in strdi.

Pred serviranjem sladico posujemo s kakavom v prahu, narežemo na kose in postrežemo. Dober tek!