Brownie tiramisu
Sladice

Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki

Združevanje dveh priljubljenih sladic v eno je v zadnjem času pravi kulinarični trend. Brownie tiramisu je popoln primer takšne sladice, saj združuje sočno čokoladno osnovo brownieja, v kavo namočene piškote in kremasto plast tiramisuja.

M.J.
14. 03. 2026 04.00

V svetu sladic je trenutno zelo priljubljen trend združevanja dveh klasičnih receptov v eno novo, še bolj razkošno sladico. Takšne kombinacije navdušujejo predvsem zato, ker združujejo najboljše lastnosti obeh jedi – okus, teksturo in aromo. Eden bolj zanimivih primerov je brownie tiramisu, pri katerem se srečata ameriška klasika in priljubljena italijanska sladica.

Pri tej sladici brownie služi kot bogata čokoladna osnova, ki jo dopolni kremast tiramisu s svojo značilno aromo kave in maskarponeja. Rezultat je sladica, ki združuje mehko, sočno teksturo brownieja, v kavo namočene piškote in rahlo maskarponejevo kremo tiramisuja. Prav zaradi te kombinacije je brownie tiramisu postal priljubljen med ljubitelji sladic, ki radi preizkušajo nove in nekoliko drugačne različice klasičnih receptov.

Razvajajte se z edinstveno sladico, ki združuje ikonični brownie in kremasti tiramisu. FOTO: Shutterstock

Sestavine:

Za brownie:

- 200 g sladkorja (lahko uporabimo samo beli sladkor ali pa kombinacijo 100 g belega sladkorja in 100 g svetlega rjavega sladkorja za bolj sočno teksturo)

- 225 g temne čokolade

- 170 g stopljenega masla

- 100 g gladke moke

- 30 g kakava v prahu

- 2 jajci

- 1 čajna žlička vanilijevega ekstrakta

- 1 ščepec soli

Za tiramisu plast:

- 240 ml sladke smetane za stepanje

- 30 g sladkorja v prahu

- 250 g sira maskarpone

- 240 ml ohlajene črne kave

- 200 g piškotov (savoiardi)

- 15 g nesladkanega kakava v prahu

Priprava:

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pripravimo kvadraten pekač za brownije in ga obložimo s papirjem za peko.

V večji skledi z metlico zmešamo jajci, stopljeno maslo, ščepec soli, sladkor in vanilijev ekstrakt. Dodamo presejano moko in kakav v prahu. Premešamo, da dobimo enotno maso brez grudic.

Temno čokolado stopimo v mikrovalovni pečici in jo ročno vmešamo v zmes. Mešamo, dokler se vse sestavine lepo ne povežejo.

Zmes prelijemo v pripravljen pekač in jo z lopatko enakomerno razporedimo po celotni površini in po vrhu pogladimo. Brownie pečemo v ogreti pečici 25 do 30 minut oziroma dokler ni pečen. Nato ga vzamemo iz pečice in popolnoma ohladimo.

Medtem pripravimo kremo za tiramisu. Maskarpone premešamo, da postane gladek in kremast. Dodamo sladko smetano in sladkor v prahu ter z mešalnikom dobro premešamo, da dobimo čvrsto kremo.

Piškote iz obeh strani na hitro pomočimo v ohlajeno črno kavo in jih razporedimo po brownieju. Nanje nanesemo maskarponejevo kremo in jo enakomerno razporedimo po celotni površini in po vrhu pogladimo.

Sladico postavimo v hladilnik vsaj za dve uri, da se dobro ohladi in strdi.

Pred serviranjem sladico posujemo s kakavom v prahu, narežemo na kose in postrežemo. Dober tek!

Sladico lahko pripravite tudi v obliki torte. FOTO: Shutterstock

Nasveti za popoln brownie tiramisu

1. Piškote le na hitro pomočite v kavo

Piškote v kavo pomočite le za trenutek, saj zelo hitro vpijejo tekočino. Če jih namakate predolgo, se lahko preveč zmehčajo in sladica izgubi lepo strukturo.

2. Brownie naj se popolnoma ohladi

Preden nanj zložite piškote in kremo, mora biti brownie popolnoma ohlajen. Tako bo krema ostala čvrsta, plasti pa se ne bodo preveč pomešale.

3. Sladica je najboljša dobro ohlajena

Brownie tiramisu postavite v hladilnik za vsaj dve uri, še bolje pa čez noč. Okusi se bodo lepše povezali, sladica pa se bo tudi lažje rezala.

