Poletna sladica iz dveh sestavin, ki je videti kot iz najboljše slaščičarne

Če iščete sladico, ki bo na mizi videti, kot da ste jo prinesli iz dobre slaščičarne, njena priprava pa vam ne bo vzela veliko časa, imamo odlično idejo. Iz listnatega testa in tankih rezin breskev lahko ustvarite prikupne sladke rožice, ki bodo zagotovo pritegnile pozornost. Predvsem pa vas bodo navdušile z odličnim okusom ter hitro in enostavno pripravo.

Če želite še bogatejši okus, lahko listnato testo pred oblaganjem premažete z malo breskove, malinove ali marelične marmelade oziroma dodate kremni sir. Odlična možnost je tudi nadev, ki ga poznamo iz cimetovih rolic – zmehčano maslo zmešamo z rjavim sladkorjem in mletim cimetom ter ga v tankem sloju namažemo na trakove testa. Tako lahko iz istega osnovnega recepta vsakič pripravite nekoliko drugačno različico sladice.

icon-expand Kljub hitri in enostavni pripravi vas bodo breskove rožice naravnost navdušile. FOTO: Shutterstock

Recept: breskove rožice z marmelado

Najboljše pri tem receptu je, da potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, rezultat pa je videti precej bolj zapleten, kot je v resnici. Hrustljavo listnato testo, mehke in sočne breskve ter pridih marmelade se odlično dopolnjujejo, sladica pa je kot nalašč za poletne dni. Sestavine za približno 6–8 rožic: - 1 zavitek svežega listnatega testa - 2–3 čvrste, zrele breskve - 3–4 žlice marelične ali breskove marmelade

Priprava: Listnato testo razgrnemo in ga narežemo na približno 5–6 cm široke in 20–25 cm dolge trakove. Breskve operemo, razpolovimo in jim odstranimo koščico. Z ostrim nožem ali mandolino jih narežemo na zelo tanke rezine. Pomembno je, da so rezine dovolj tanke, da jih lahko brez lomljenja upognemo. Vsak trak testa premažemo s tanko plastjo marmelade. Če je marmelade preveč, lahko med peko steče iz testa, rožice pa bodo težje ohranile lepo obliko. Po zgornjem robu traku nato nekoliko prekrivajoče razporedimo rezine breskev, tako da njihovi zaobljeni robovi nekoliko gledajo čez rob testa. Spodnjo polovico testa prepognemo čez spodnji del breskev, nato pa trak previdno zvijemo od enega konca do drugega, da dobimo obliko vrtnice. Pripravljene rožice položimo v namaščen pekač za mafine. Pečemo jih v pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija, 10–15 minut oziroma dokler testo ni zlato rjavo in lepo pečeno. Čas peke je odvisen od pečice, zato jih proti koncu pozorno spremljamo. Za še lepši videz lahko ohlajene rožice na koncu rahlo posujemo s sladkorjem v prahu.

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Nasveti za popolne breskove rožice

Testo naj bo ves čas hladno

Listnato testo se najlepše oblikuje, ko je dobro ohlajeno. Ko ga narežemo na trakove, naj bodo tisti, ki jih še ne uporabljamo, v hladilniku. Tudi že oblikovane rožice lahko pred peko za nekaj časa postavimo na hladno. Tako bo testo lepše ohranilo svojo obliko, maslo v njem pa se med peko ne bo prehitro stopilo.

Izberite zrele, a še čvrste breskve

To je eden najpomembnejših korakov. Premehke breskve bo težko narezati na dovolj tanke rezine, nezrele pa bodo pretrde za oblikovanje. Če so breskve nekoliko prečvrste, jih lahko pred uporabo za kratek čas nežno podušimo, da postanejo bolj prožne.

icon-expand Prikupne sladke breskove rožice bodo zagotovo pritegnile pozornost. FOTO: Shutterstock

Za najlepši videz izberite breskve z izrazito rdečo lupino

Prav rdeč rob lupine ustvari lep kontrast z rumenim mesom in poskrbi, da so rožice videti še bolj privlačne.

Uporabite dodatke za bogatejši okus

Breskove rožice lahko pripravite tudi brez dodatnega nadeva, saj sta listnato testo in zrele breskve dovolj za okusno sladico. Če pa želite bolj izrazit okus, trakove testa pred dodajanjem breskev na tanko premažite z izbrano marmelado, kremnim sirom ali mešanico zmehčanega masla, rjavega sladkorja in cimeta. Pri vseh različicah velja, da z nadevom ne pretiravajte, saj se lahko med peko začne izcejati in oteži oblikovanje rožic.

Rožice zvijajte počasi

Rezine breskev lahko razporedite tako, da najprej uporabite manjše, nato pa postopoma večje. Pri zvijanju z eno roko nežno držite zgornji in spodnji del rožice, da se sredina ne dvigne in da spodnji del ostane čim bolj raven.

Pazite na temperaturo pečice

Listnato testo potrebuje visoko temperaturo in razmeroma kratek čas peke, da se lepo napihne in postane hrustljavo. Pri temperaturi 200 stopinj Celzija jih začnite preverjati že po približno 10 minutah. Glede na pečico so lahko pečene v 10–15 minutah, v nekoliko šibkejši pečici pa bodo potrebovale tudi nekaj minut več.

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