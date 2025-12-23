okusno.je
Božični tiramisu v kozarcu
Sladice

Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke

Iščete praznično sladico, ki je videti čudovito, pripravljena pa je v le nekaj minutah? Predstavljamo tri božične sladice v kozarcu, ki združujejo enostavnost brez peke in prazničen videz – razkošen tiramisu, veganski čokoladni mousse s kakijem in hitro tortico z belo čokolado in sadjem. Idealne so za gostitelje, ki želijo navdušiti brez stresa.

M.J.
23. 12. 2025 03.10

Praznični dnevi kličejo po razvajanju, a pogosto tudi po preprosti pripravi, ki nam omogoča, da več časa preživimo z najdražjimi kot v kuhinji. Sladice v kozarcu so zato popolna izbira: videti so elegantno, vsak gost dobi svojo porcijo, hkrati pa jih lahko pripravimo povsem brez peke, kar je še posebej dobrodošlo v času, ko je pečica zasedena z drugimi dobrotami.

Odlične ideje za nepozabno božično večerjo
Preberi še Odlične ideje za nepozabno božično večerjo

V tem članku predstavljamo tri slastne ideje, ki združujejo praznične okuse in preprostost priprave. Božični tiramisu, postrežen v kozarcu, je hitro sestavljen, a še vedno razkošno kremast. Za ljubitelje rastlinskih sladic je tu svilnati veganski čokoladni mousse s kakijem, piko na i pa doda božična tortica v kozarcu, ki s svojo kombinacijo maskarponejeve kreme z belo čokolado, piškotnega dna in sadne omake zagotovo prepriča vsakega sladkosneda.

Sladica s penino za sladek zaključek silvestrske večerje
Preberi še Sladica s penino za sladek zaključek silvestrske večerje

Te tri sladice so dokaz, da praznični pridih ne zahteva zapletenih postopkov, temveč le nekaj plasti, ki v kozarcu ustvarijo pravo božično razvajanje. Če iščete nekaj hitrega, ličnega in nadvse okusnega, vas spodnji recepti zagotovo ne bodo razočarali.

Božična tortica v kozarcu
Božična tortica v kozarcu FOTO: Shutterstock

>>> Božična tortica v kozarcu

Božični tiramisu v kozarcu
Božični tiramisu v kozarcu FOTO: Shutterstock

>>> Božični tiramisu v kozarcu

veganski čokoladni mousse s kakijem
veganski čokoladni mousse s kakijem FOTO: Klara Peterlin

>>> Veganski čokoladni mousse

Sladice
