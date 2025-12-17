Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje

Decembrski čas kar kliče po sladicah, ki so hkrati razkošne, praznične in enostavne za pripravo. Cheesecake je že dolgo ena izmed najbolj priljubljenih izbir, ko želimo nekaj hitrega, brez peke in vedno navdušujočega – tokrat pa vam ga predstavljamo v božični preobleki, ki vas bo popolnoma očarala. Bogata krema, hrustljava piškotna osnova in karameli podobna vrhnja plast iz stopljenega piškotnega namaza tvorijo čudovito sladico, ki je popolna za praznično mizo.

Za poseben vizualni učinek sladico pripravimo in postrežemo v steklenem pekaču.

Pri tej različici smo ubrali nekoliko drugačen pristop: cheesecake smo postregli kar v steklenem pekaču, enakem kot se uporablja tudi za pripravo tiramisuja. Ne le da je priprava izjemno preprosta, skozi steklo se čudovito vidijo posamezne plasti – od piškotne podlage do nežne, kremaste sredice in slastnega piškotnega namaza, ki celotni sladici doda praznično noto. Poleg tega tak način poskrbi za res impresiven vizualni učinek, zaradi katerega bo sladica še bolj navdušila goste.

Najboljše pri vsem pa je to, da za ta božični cheesecake ne potrebujete pečice . Vse skupaj pripravite v manj kot pol ure, nato sladico le še postavite na hladno . Rezultat? Kremasta, razkošna, "nevarno dobra" poslastica, ki bo – verjemite – hit letošnjih praznikov . Če iščete idejo za sladico, ki brez truda izgleda in diši po božiču, s tem receptom preprosto ne boste zgrešili.

Piškote drobno zmeljemo in jih zmešamo s stopljenim maslom.

Piškotno maso stresemo v pekač in jo enakomerno razporedimo po dnu in z dlanjo ali spodnjim delom kozarca na rahlo pritisnemo, da ustvarimo enakomerno debelo osnovo.

V skledo dodamo kremni sir in piškotni namaz. Dobro premešamo, da se sestavini združita v enotno kremo.

V ločeni posodi stepemo sladko smetano, ki jih dodamo vanilijev sladkor. Smetano stepemo do mehkih vrhov.

Stepeno smetano vmešamo v sirno zmes. Kremo poskusimo in po potrebi dodamo še malo mletega sladkorja ali piškotnega namaza.

Pripravljeno kremo enakomerno razporedimo po piškotni podlagi. Z lopatko jo po vrhu lepo pogladimo. Pekač shranimo v hladilnik.

Piškotni namaz segrejemo v mikrovalovni pečici, nad paro ali pa v kozici - samo toliko, da postane bolj tekoč. Stopljen namaz nekoliko ohladimo, nato pa ga polijemo po kremi. Z nagibanjem pekača levo in desno namaz enakomerno razporedimo po celotni površini.

Sladico vsaj za štiri ure (najbolje kar čez noč) shranimo v hladilnik, da se dobro ohladi in učvrsti.

Pred serviranjem sladico še poljubno dekoriramo. Uporabimo zmlete ali nadrobljene piškote, ki jih potrosimo po celotni površini ali zgolj po robu, lahko pa uporabimo tudi praznične piškote ali medenjake, ki jih nežno zapičimo v preliv in kremo.

Pripravljeno sladico lahko zajemamo kar z večjo žlico (podobno kot tiramisu) in jo serviramo na krožnike. Pa dober tek in vesele praznike!