Cheesecake ali torta s kremnim sirom je ena najbolj priljubljenih preprostih sladic na svetu, ki jo lahko uspešno pripravijo tudi začetniki. Če želite pripraviti posebno sezonsko sladico, je cheesecake z jabolki, cimetom, muškatnim oreščkom in vaniljo odlična izbira za vse, ki si želijo pripraviti nekaj posebnega, bodisi za nedeljsko kosilo bodisi za praznično druženje. Priprava sicer zahteva nekaj potrpežljivosti, predvsem zaradi daljšega pečenja in postopnega ohlajanja, vendar je rezultat vreden truda. Najbolje je, da ga pripravimo dan prej, saj se bo čez noč v hladilniku lepo učvrstil, okusi pa se bodo še bolj povezali.

Začnimo pri osnovi: Dišeče in hrustljavo piškotno dno

Za pripravo piškotne podlage zmešajte: - 200 g piškotov - 1/2 čajne žličke muškatnega oreščka - 1,5 čajne žličke cimeta - 1,5 jedilne žlice rjavega sladkorja - 50 g stopljenega masla Sestavine dobro zmeljite, vmešajte maslo ter zmes enakomerno pritisnite na dno in ob rob pekača. Pecite 10 minut pri 160 stopinjah Celzija, nato pa počakajte, da se osnova ohladi.

icon-expand Pričarajte si pravo zimsko pravljico z najbolj kremastim cheesecakom, polnim dišečih jabolk, cimeta in hrustljavega drobljenca. FOTO: AdobeStock

Drugi korak: Priprava jabolčnega nadeva in drobljenca (crumbla)

Za jabolčni del in drobljenec potrebujete: - 400 g jabolk - 1 žlico sladkorja - 1 čajno žličko mletega cimeta - 100 g moke - 80 g rjavega sladkorja - 70 g masla Jabolka operite, olupite in narežite na kocke ter jih zmešajte s sladkorjem in cimetom. V drugi skledi z rokami zgnetite moko, na kocke narezano hladno maslo in rjavi sladkor, da nastanejo drobtine. Obe skledi pokrijte s folijo in postavite ob stran.

Tretji korak: Priprava kremnega nadeva

Za kremni nadev potrebujete: - 600 g kremnega sira - 200 g sladkorja - 150 g kisle smetane - 1 jedilno žlico koruznega škroba - 2 čajni žlički vaniljevega ekstrakta - 3 jajca Najprej stepite kremni sir in dodajte sladkor. Posebej zmešajte kislo smetano in škrob, da ni grudic. To zmes in vaniljo vmešajte k siru. Na koncu dodajte še jajca in vse dobro premešajte v gladko kremo.

icon-expand Ta neustavljiva sladica se kar stopi v ustih in navduši vso družino. FOTO: Profimedia

Četrti korak: Sestavljanje torte in priprava za peko

Pripravljen kremni nadev vlijte na piškotno dno. Čez nadev dodajte jabolka in po vrhu potrosite drobljenec. Pekač ovijte s folijo in ga postavite v večji pekač, v katerega nalijte vročo vodo do polovice višine torte. Cheesecake pecite v ogreti pečici pri 160 stopinjah Celzija približno uro in pol. Nato ugasnite pečico, rahlo odprite vrata pečice in pustite torto v notranjosti, da se ohlaja približno eno uro. Po eni uri torto vzemite iz pečice, odstranite folijo in jo pustite na sobni temperaturi še eno uro. Nato jo postavite v hladilnik čez noč, da se dobro strdi.

Uporaba vodne kopeli in aluminijaste folije je zelo uporaben korak pri peki cheesecaka, saj vroča voda zagotavlja enakomerno temperaturo in preprečuje, da bi se krema izsušila ali počila.

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